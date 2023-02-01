Анчелотти о трансферах: «У «Реала» не было в них нужды. Если хорошо планируешь летнюю работу, зимой выходить на рынок не надо»

Главный тренер « » высказался о низкой активности клуба на рынке.

«Мы не заключали зимой сделок потому, что необходимости в этом не было. Если ты хорошо планируешь летнюю работу, зимой выходить на рынок тебе не нужно.

Если же приходится делать трансферы в январе, это значит, что-то случилось: травма или что-нибудь еще, включая плохое планирование. Мы не увидели необходимости в этом.

Мы могли взять Франа Гарсию, но отметили два аспекта: во-первых, Менди может скоро восстановиться от травмы, во-вторых, Франу лучше остаться в « » ради большего объема игровой практики», – сказал Анчелотти.