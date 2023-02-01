Анчелотти о трансферах: «У «Реала» не было в них нужды. Если хорошо планируешь летнюю работу, зимой выходить на рынок не надо»
Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти высказался о низкой активности клуба на рынке.
«Мы не заключали зимой сделок потому, что необходимости в этом не было. Если ты хорошо планируешь летнюю работу, зимой выходить на рынок тебе не нужно.
Если же приходится делать трансферы в январе, это значит, что-то случилось: травма или что-нибудь еще, включая плохое планирование. Мы не увидели необходимости в этом.
Мы могли взять Франа Гарсию, но отметили два аспекта: во-первых, Менди может скоро восстановиться от травмы, во-вторых, Франу лучше остаться в «Райо Вальекано» ради большего объема игровой практики», – сказал Анчелотти.
Реала никуда не исчезнут, а они есть...
критика руководства,это только на пользу вражинам
тактично сделал вид,что всё идет по плану
но факт в том ,что все идет через одно место
это ужас ,нам нужно усиление и чем скорее тем лучше