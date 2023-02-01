Анчелотти о трансферах: «У «Реала» не было в них нужды. Если хорошо планируешь летнюю работу, зимой выходить на рынок не надо»

Теги Карло Анчелотти Реал Мадрид Ла Лига Райо Вальекано Фран Гарсия Футбол

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти высказался о низкой активности клуба на рынке.

«Мы не заключали зимой сделок потому, что необходимости в этом не было. Если ты хорошо планируешь летнюю работу, зимой выходить на рынок тебе не нужно.

Если же приходится делать трансферы в январе, это значит, что-то случилось: травма или что-нибудь еще, включая плохое планирование. Мы не увидели необходимости в этом.

Мы могли взять Франа Гарсию, но отметили два аспекта: во-первых, Менди может скоро восстановиться от травмы, во-вторых, Франу лучше остаться в «Райо Вальекано» ради большего объема игровой практики», – сказал Анчелотти.

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24 комментария

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QueenAmidala
Анчелотти дипломатично прикрывает трансферные провалы Переса и Санчеса, а те сольют его в конце сезона из-за того, что было много травм и нет трофеев
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kbakha
В прошлом сезоне был дикий отскок
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deadjoker
Конечно, а карвахаль в идеальной форме.
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Дядя Тима
Фло конечно очень повезло с Анчелотти потому ,что Реалу как никогда нужно 2-3 усиления прямо сейчас ,а не летом !усиливать игру во время матчей просто не кем
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FantasticFede
Ответ GuruFutbola
Прочитав с листка подытожил терпила
Зачем ты нам сейчас рассказал, как ты написал этот коммент?
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KerroChelsea
Похоже на мем, где собака сидит в горящей комнате и подпись «I’m okay»
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Val Smith
Ответ DolJun
ну и в чем он не прав?
Только вот центр без Каземиро проваливается, справа играет центральный без креатива, слева вообще полузащитник. Менди привозил и год назад, а креатива не вносил. Карвахаль в прошлом сезоне не больше 5 матчей хорошо провел.
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Val Smith
Только вот центр без Каземиро проваливается, справа играет центральный без креатива, слева вообще полузащитник.
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Антон Колпаков
Ответ Адепт Суперлиги
Боэли: если хорошо планируешь летние трансферы, то зимой можно потратить всего-то 500 млн.
Судя по минусам у людей в сатиру туговато
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заляпут
Папа Карло - Папа Футбола
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corazón blanco
Карло не выносит трансферные проблемы на всеобщее обсуждение. Уверен, что в скором времени Мадрид выйдет на трансферный рынок и пошумит там. Все-таки скоро будет реконструирован стадион, скорее всего последний срок правления Флорентино (человеку все-таки 75 лет) и я уверен, что Перес оставит Мадрид с прекрасным стадионом и составомч который в будущем сможет приносить Мадриду титулы.
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Born is the King
Мудрый старый лис Анчелотти
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Savarona25
Нет нужды только в одном случае - если нет планов бороться за трофеи в этом сезоне. Трансферы (не в количестве 1 единица) нужны были еще летом. В итоге еще отдали Каземиро, что ослабило команду и прилично усилило МЮ.
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ARIGAMI ARIGAMI
Реалу очень нужны трансферы. ЛЗ ПЗ как минимум
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инок
Анчелотти адекватно высказался, но от этого проблемы
Реала никуда не исчезнут, а они есть...
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Игорь Новиков
Ответ bostonKG
В этот раз папа Карло слишком дипломатичен
Как и всегда, в принципе.
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Анвар Масимов
Ответ Los Galácticos
Нет нужды, но только вытяни из этого Реала трёх легендарных старичков Бензема, Модрича и Крооса и Реал очень сильно просядет в качестве футбола а ведь их время уже на исходе... плюс явная проблема с крайними защитниками.
Модрич и Бенз уже сдулились
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DolJun
ну и в чем он не прав?
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Джей Каталония
Заметил тенденцию , все тренера топ команд отталкиваются от руководства и лижут жопы даже если не думают как они ….
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GuruFutbola
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bostonKG
В этот раз папа Карло слишком дипломатичен
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Иван Никитенко
все верно папа карло делает
критика руководства,это только на пользу вражинам
тактично сделал вид,что всё идет по плану
но факт в том ,что все идет через одно место
это ужас ,нам нужно усиление и чем скорее тем лучше
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Los Galácticos
Нет нужды, но только вытяни из этого Реала трёх легендарных старичков Бензема, Модрича и Крооса и Реал очень сильно просядет в качестве футбола а ведь их время уже на исходе... плюс явная проблема с крайними защитниками.
+8
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Адепт Суперлиги
Боэли: если хорошо планируешь летние трансферы, то зимой можно потратить всего-то 500 млн.
+8
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