Андрей Канчельскис: «Дзюба в «Локо» может реанимировать карьеру. Он хочет всем доказать, что они ошибались насчет него»

считает, что может реанимировать карьеру в « ».

«Переход Дзюбы в «Локомотив» – главное событие трансферного окна в России. Думаю, он способен реанимировать свою карьеру. В ближайших матчах Артем будет очень заряжен. Сначала игра против «Спартака», а потом « » Карпина.

Красно-белым Артем забивает регулярно, поэтому велика вероятность, что так и произойдет. Ему хочется проявить себя как можно скорее и снова всем доказать, что они ошибались насчет него», – сказал бывший игрок сборной России.

«Локомотив» сыграет против « » в 1/4 финала Фонбет Кубка России. Первый матч пройдет 22 февраля на «РЖД Арене», ответный матч состоится 27 февраля.

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