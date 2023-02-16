Андрей Канчельскис: «Дзюба в «Локо» может реанимировать карьеру. Он хочет всем доказать, что они ошибались насчет него»
Андрей Канчельскис считает, что Артем Дзюба может реанимировать карьеру в «Локомотиве».
«Переход Дзюбы в «Локомотив» – главное событие трансферного окна в России. Думаю, он способен реанимировать свою карьеру. В ближайших матчах Артем будет очень заряжен. Сначала игра против «Спартака», а потом «Ростов» Карпина.
Красно-белым Артем забивает регулярно, поэтому велика вероятность, что так и произойдет. Ему хочется проявить себя как можно скорее и снова всем доказать, что они ошибались насчет него», – сказал бывший игрок сборной России.
«Локомотив» сыграет против «Спартака» в 1/4 финала Фонбет Кубка России. Первый матч пройдет 22 февраля на «РЖД Арене», ответный матч состоится 27 февраля.
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