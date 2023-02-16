Андрей Канчельскис: «Дзюба в «Локо» может реанимировать карьеру. Он хочет всем доказать, что они ошибались насчет него»

Теги Спартак Локомотив Ростов Артем Дзюба премьер-лига Россия Андрей Канчельскис Валерий Карпин Футбол

Андрей Канчельскис считает, что Артем Дзюба может реанимировать карьеру в «Локомотиве».

«Переход Дзюбы в «Локомотив» – главное событие трансферного окна в России. Думаю, он способен реанимировать свою карьеру. В ближайших матчах Артем будет очень заряжен. Сначала игра против «Спартака», а потом «Ростов» Карпина.

Красно-белым Артем забивает регулярно, поэтому велика вероятность, что так и произойдет. Ему хочется проявить себя как можно скорее и снова всем доказать, что они ошибались насчет него», – сказал бывший игрок сборной России.

«Локомотив» сыграет против «Спартака» в 1/4 финала Фонбет Кубка России. Первый матч пройдет 22 февраля на «РЖД Арене», ответный матч состоится 27 февраля.

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11 комментариев

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Фут.Боль
Ответ WhatZ
Я вот таких высказываний совсем не понимаю. Разве в Турции ему не было чего доказывать? Почему там у него абсолютно ничего не получилось, а здесь вдруг он захочет о себе заявить? Или это он так тонко намекает, что РПЛ "на голову" отстает от турецкого чемпионата?
Думаю, в Адане просто не угадали с этим трансфером. Команда по стилю совершенно не подходит Дзюбе,а он ей, непонятно тут зачем они его вообще подписывали. В РПЛ же он способен себя проявить, объективно, думаю, что турецкий чемпионат банально скоростнее РПЛ.
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z3yjyzh29x
Кто бы что не говорил, как раз доказывать обратное у Дзюбы получалось и не раз
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Ильдар Фарукшин
Ну как и вы. Всё хочете реанимировать свою бывшую популярность. Но..
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WhatZ
Я вот таких высказываний совсем не понимаю. Разве в Турции ему не было чего доказывать? Почему там у него абсолютно ничего не получилось, а здесь вдруг он захочет о себе заявить? Или это он так тонко намекает, что РПЛ "на голову" отстает от турецкого чемпионата?
+5
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+4
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igls54
Глаза боятся, а руки делают :)
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evil
Дзюба реанимирует в Локо. +18
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Scrumhalf
В 34 года самое время карьеру реанимировать.
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Гамарджоба Генацвале
Да, вполне может, почему нет.
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evil
Дзюба через полгода из пердива:
ну не шмогла я, не шмогла
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FrankieWild
ха-ха
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-4
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Minuvert
А в чем ошибались, что он левша, а не правша?
+7
-3
+4
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