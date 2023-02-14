«Дзюба – легендарный футболист в России. Он успешно играл и в «Спартаке», и в «Зените». Экс-форвард «Локо» Мухамадиев об Артеме
Мухсин Мухамадиев высказался о переходе Артема Дзюбы в «Локомотив».
– Вы наверняка обратили в этом сезоне внимание на результаты «Локомотива». Как думаете, что происходило с клубом?
– Про железнодорожников столько уже всего сказано. Могу добавить только, что у них большие проблемы и им будет очень сложно выйти из этой ситуации. Посмотрим, как они покажут себя при новом молодом тренере.
Это футбол, все возможно. Но будет очень непросто. Выбраться с самого низа всегда сложнее, чем там оказаться.
– Как на подписание контракта с Дзюбой отреагировали?
– Нейтрально отнесся к этому переходу. Конечно, Дзюба – легендарный футболист в России. Многое сделал. Успешно играл и в «Спартаке», и в «Зените». Он весьма известная личность. Но тяжело загадывать, как Артем себя покажет. Все же возраст сказывается.
Надо сперва посмотреть первые матчи с его участием. Сейчас рано говорить, насколько большую пользу он принесет, – сказал бывший нападающий «Локомотива».
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Легендарными игроками России нулевых можно назвать Аршавина, отчасти Акинфеева, Игнашевича, Павлюченко, Жиркова. А Дзюба, да, неплохой игрок, но не уровня даже того же Погребняка. Просто еще "прославился" своими действиями вне футбольного поля.