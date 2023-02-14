«Дзюба – легендарный футболист в России. Он успешно играл и в «Спартаке», и в «Зените». Экс-форвард «Локо» Мухамадиев об Артеме

Теги Спартак Локомотив Зенит Артем Дзюба премьер-лига Россия Мухсин Мухамадиев Матч ТВ Футбол

Мухсин Мухамадиев высказался о переходе Артема Дзюбы в «Локомотив». 

– Вы наверняка обратили в этом сезоне внимание на результаты «Локомотива». Как думаете, что происходило с клубом?

– Про железнодорожников столько уже всего сказано. Могу добавить только, что у них большие проблемы и им будет очень сложно выйти из этой ситуации. Посмотрим, как они покажут себя при новом молодом тренере.

Это футбол, все возможно. Но будет очень непросто. Выбраться с самого низа всегда сложнее, чем там оказаться.

– Как на подписание контракта с Дзюбой отреагировали?

– Нейтрально отнесся к этому переходу. Конечно, Дзюба – легендарный футболист в России. Многое сделал. Успешно играл и в «Спартаке», и в «Зените». Он весьма известная личность. Но тяжело загадывать, как Артем себя покажет. Все же возраст сказывается.

Надо сперва посмотреть первые матчи с его участием. Сейчас рано говорить, насколько большую пользу он принесет, – сказал бывший нападающий «Локомотива».

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16 комментариев

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Павел Ермаков
С этим зюбой уже реально надоели.Ощущение будто человек умер и все собравшиеся толкают речь.
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Дмитрий Дмитриев
Легенда Питерской кровати😄
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Recreated
В чём его легендарность? Он по..но звезда?
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гилберт
Мухсин, ты где?
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Ильдар Фарукшин
Бедный Локо, сейчас начнётся каждый день ля ля ля
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Valentin Kompaneytsev
Ответ semv
С точки зрения медийности своих приключений (кошелек быстрова, рукаку, любовь с орзул, любовь с азмуном) Дзюба вполне себе легендарный.
И это всё о нём.
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LifeSpartak
Какой он, блин, легендарный?!Так,немного известный и всё! Легендарный это Цымбаларь,Черенков,Тихонов и т.д.!
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Александр Тараканов
Вот когда у вас от играет срок по контракту, тогда и напишешь отзыв! А сейчас то что.
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Dinamik1
Зачем вы пишите о дзюбе.Лента о спорте а вы пишите о сплетнях во круг совсем не далекого человека и по мировым меркам слабенького футболиста.
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-1
-1
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Адепт Суперлиги
В Спартаке, насколько я помню, он пытался выжить...
0
-1
-1
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semv
С точки зрения медийности своих приключений (кошелек быстрова, рукаку, любовь с орзул, любовь с азмуном) Дзюба вполне себе легендарный.
+6
0
+6
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Алексей Петров
Ответ frol92
Ну про легендарный это он загнул конечно. Легендарными игроками России нулевых можно назвать Аршавина, отчасти Акинфеева, Игнашевича, Павлюченко, Жиркова. А Дзюба, да, неплохой игрок, но не уровня даже того же Погребняка. Просто еще "прославился" своими действиями вне футбольного поля.
В своем времени Дзюбиньо топчик
0
-3
-3
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frol92
Ну про легендарный это он загнул конечно.
Легендарными игроками России нулевых можно назвать Аршавина, отчасти Акинфеева, Игнашевича, Павлюченко, Жиркова. А Дзюба, да, неплохой игрок, но не уровня даже того же Погребняка. Просто еще "прославился" своими действиями вне футбольного поля.
+1
-4
-3
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Владимир Молявин
Посмотрим, как Дзюба себя проявит. Может и вытащит Локомотив.
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Bartez1986
Спортс, а слово Хохлома давно стало оскорбительным на этом сайте? Чего ж вы комменты удаляете?
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Alex Miheev
И вообще Артем честный и добрый человек 💩
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