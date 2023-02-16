Зарема об отказе Глебова перейти в «Спартак»: «Не понимаю, что он рассказывает. Он сам обрывал мне телефон»

Теги Спартак Ростов премьер-лига Россия агенты Кристофер Мартинс Перейра Данил Глебов Данил Пруцев Зарема Салихова Лука Каттани Футбол

Зарема Салихова прокомментировала слова Данила Глебова.

Хавбек «Ростова» в интервью «Коммент.Шоу» объяснил свой отказ от перехода в «Спартак» тем, что не все решают деньги.

«Я не понимаю, о чем рассказывает Данил Глебов. Мы действительно были заинтересованы в нем в конце августа 2021-го. «Ростов» не продал, сославшись на то, что не успевают найти замену, не хотели оставлять Семина без важного игрока. Мы спокойно это приняли. Не было ни торгов о трансферной стоимости, ни обсуждения личного контракта.

Уже в зимнее трансферное окно агент Глебова чрезмерно настойчиво предлагал футболиста в «Спартак», сильно критикуя наших игроков. Необычным было и то, что сам Глебов начал обрывать мне телефон.

Я никогда не вела переговоры с игроком без агента, отца, юриста или иного представителя. При этом Лука Каттани не один раз объяснял и агенту, и игроку, что мы не ищем футболиста на эту позицию. У нас уже были договоренности по Пруцеву и Мартинсу, которые присоединились к команде до сборов», – сказала жена экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна.

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18 комментариев

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Игорь Стукачев
От Спартака мог отказаться только больной.
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Валентина Николаевна
Так он звонил по поводу другого
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Кирилл.С-Пб
Между родами у Заремки слишком много времени для интервью🤣🤣🤣
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Pelerin
Ответ schwein
Ага, классика. Это не он меня бросил, это я сама ушла, а он еще умолял вернуться. борщевая королева такая королева.
Швайни, ты как всегда два часа бегаешь, чтобы сказать, как тебе безразличен Спартак? )
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maks44
Может Глебов просто подкатить хотел?
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Faust Doc
Закройте эти шлюзы!!!
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Pok_Toholo
Ответ RAMIK
Верю ей больше, чем красивым фразам Глебова.
👅✌️
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-4
-4
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Forrest Gamp
Ответ schwein
Ага, классика. Это не он меня бросил, это я сама ушла, а он еще умолял вернуться. борщевая королева такая королева.
оскорблять не знакомую женщину это так... по питерски..
+3
-1
+2
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Fatty Toni
Ответ proiski_vragov
представляю, как глебов наяривает днём и ночью и молит выкупить из рабства
Про "наяривает" сейчас прямо неоднозначно прозвучало. Понял в силу своей распущенности xD
+1
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schwein
Ответ ЗЕНИТ65
Королева бензоколонки. Или бензокосилки?
Поддерживаю оратора выше. там точно что-то связано с насосом.
+1
-3
-2
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proiski_vragov
Ответ ЗЕНИТ65
Королева бензоколонки. Или бензокосилки?
бензонасоски
+3
-3
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ЗЕНИТ65
Ответ schwein
Ага, классика. Это не он меня бросил, это я сама ушла, а он еще умолял вернуться. борщевая королева такая королева.
Королева бензоколонки. Или бензокосилки?
+3
-5
-2
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schwein
Ага, классика. Это не он меня бросил, это я сама ушла, а он еще умолял вернуться.
борщевая королева такая королева.
+11
-11
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proiski_vragov
представляю, как глебов наяривает днём и ночью и молит выкупить из рабства
+1
-2
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Altyn Asyr
дауж....
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Spartakus1984
Глебов захотел показаться важным
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-3
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Андрей Хенто
Ну надеюсь почитаем здесь пояснительный комментарий от самого Глебова, он же зарегистрирован на сайте. Чтобы полностью внести ясность. Хотя каждый лагерь останется при своём.
+14
-2
+12
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RAMIK
Верю ей больше, чем красивым фразам Глебова.
+19
-15
+4
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