Зарема об отказе Глебова перейти в «Спартак»: «Не понимаю, что он рассказывает. Он сам обрывал мне телефон»

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Хавбек « » в интервью «Коммент.Шоу» объяснил свой отказ от перехода в «Спартак» тем, что не все решают деньги.

«Я не понимаю, о чем рассказывает Данил Глебов. Мы действительно были заинтересованы в нем в конце августа 2021-го. «Ростов» не продал, сославшись на то, что не успевают найти замену, не хотели оставлять Семина без важного игрока. Мы спокойно это приняли. Не было ни торгов о трансферной стоимости, ни обсуждения личного контракта.

Уже в зимнее трансферное окно агент Глебова чрезмерно настойчиво предлагал футболиста в «Спартак», сильно критикуя наших игроков. Необычным было и то, что сам Глебов начал обрывать мне телефон.

Я никогда не вела переговоры с игроком без агента, отца, юриста или иного представителя. При этом не один раз объяснял и агенту, и игроку, что мы не ищем футболиста на эту позицию. У нас уже были договоренности по Пруцеву и Мартинсу, которые присоединились к команде до сборов», – сказала жена экс-владельца « » Леонида Федуна.

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