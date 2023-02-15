Лапорта о сливе про выплаты «Барсы» вице-президенту судейского комитета, когда дела у команды идут хорошо: «То, что это стало известно сейчас, не случайно»

Теги Барселона Ла Лига судьи Жоан Лапорта Футбол

Жоан Лапорта высказался о новом скандале вокруг «Барселоны».

«Барселона» заплатила вице-президенту испанского судейского комитета Хосе Марии Энрикесу Негрейре 1,4 млн евро с 2016 по 2018 год, он заявил, что оказывал консультационные услуги. Клуб уточнил, что чиновнику Королевской испанской футбольной федерации платили за отчеты о молодых игроках и судействе. Каталонцам грозит исключение из Ла Лиги, снятие очков и штрафы, если это сочтут коррупцией.

«То, что все это стало известно сейчас, не случайно», – сказал президент «Барселоны».

Лапорта дал понять, что информация появилась в тот момент, когда дела у команды идут хорошо. Он предупредил, что любой, кто хочет навредить репутации клуба информацией такого типа, будет атакован.

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41 комментарий

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Фёдор Кузнецов
Ответ vladosthebest
А почему тогда главный клуб-организатор не под следствием? Башкой то подумать сложно, теории заговоров у всех🤣
Реал экономит уже несколько лет, их тупо не за что привлечь, нарушают почти всё клубы, но в основном УЕФА закрывало глаза, теперь этого не будет с определёнными клубами
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Sundance Neeskens
Ответ Андрей Хенто
Он предупредил, что любой, кто хочет навредить репутации клуба информацией такого типа, будет атакован - каким образом? Будут подавать в суд? Или лишать аккредитации журналистов и т.п.? А вообще на лицо охота за клубами из числа тех, кто причастен к созданию Суперлиги, а как всем известно, Тебас наряду с Чеферином один из главных ее противников.
Чеферин то понятно чего рыпается - если по итогу запустят Суперлигу, то он войдет в историю как президент при котором накрылась Лига чемпионов; да и коррумпированная УЕФА естественно не хочет отказываться от такого прибыльного соревнования. А вот че Тебас прёт против одного из двух локомотивов своего чемпионата мне не понять никак.
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vladosthebest
Ответ Фёдор Кузнецов
Потому что пошла информация от инсайдеров, что неслучайно это всё, да и если подумать, после появления новостей о Суперлиге 2 клуба организатора уже под следствием
А почему тогда главный клуб-организатор не под следствием? Башкой то подумать сложно, теории заговоров у всех🤣
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dr. cage
Ответ vladosthebest
Если бы «теории заговора» имели бы место быть, поверь, атаковать начали бы именно Реал. Но и Юве нечист на руку как клуб, и Барса времен Бартомеу оставила кляксы и «пробелы» в финансах, это как минимум. Бан от Уефа к «МСити» прилетел до того как Суперлига обьяаила о своем старте. Так что, не стоит верить в кансперологию) под подозрением тем, кто вполне его достоин. Исключение-Париж, но там все понятно…
Так чистых клубов априори нет.. Я уверен, что если копнуть, то даже такие святоши как Атлетик и Лестер будут выглядеть мошенниками..
Тут уже зависит от фантазии инсайдеров и журналистов..
В конце концов вина Барсы еще не доказана, а то, что делал Юве в Италии почти наверняка делают и остальные..

Ибо невозможно соблюдать все правила строго и абсолютно. В любом случае есть за что зацепиться..

Реал в этом случае, либо просто лучше защищён либо их оставили на десерт..
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vladosthebest
Ответ Фёдор Кузнецов
Потому что пошла информация от инсайдеров, что неслучайно это всё, да и если подумать, после появления новостей о Суперлиге 2 клуба организатора уже под следствием
Аааа, инсайдеров. Ну, тогда понятно🤣
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Barca
Ответ dr. cage
На самом деле шутить можно долго, но в свете последних событий, есть над чем и призадуматься. Так как Проект Суперлиги никак не успокаивается, а даже наоброт, начал находить новых сторонников, совсем не удивительно, что у главных заводил проекта сейчас начинают всплывать некрасивые истории.. В принципе, у Юве и Барсы они уже случились.. Так же сейчас кошмарят Сити, и хоть они номинально против СЛ, но для них как раз таки формат турнира выгоден.. Ведь сколько бы раз они АПЛ не выиграли, а для местной консервы все равно останутся игрушкой арабов.. А тут абсолютно новый турнир, где все с чистого листа.. Поэтому не удивлюсь, если в скором времени начнут появляться некрасивые истории и про Реал, и про Боруссию, и про другие клубы, которые вдруг засомневаются в адекватности УЕФА-мафии.. И да, я не любитель теорий заговора и конспирологии.. Но уже несколько раз натыкался в инете на схожие мысли..
Адекватный комментарий, хотя ты часто хейтил Барсу
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Фёдор Кузнецов
Ответ vladosthebest
Откуда ты знаешь, что он имел ввиду именно это?) ты умеешь читать мысли?)
Потому что пошла информация от инсайдеров, что неслучайно это всё, да и если подумать, после появления новостей о Суперлиге 2 клуба организатора уже под следствием
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Ansu Fati
Ответ dr. cage
На самом деле шутить можно долго, но в свете последних событий, есть над чем и призадуматься. Так как Проект Суперлиги никак не успокаивается, а даже наоброт, начал находить новых сторонников, совсем не удивительно, что у главных заводил проекта сейчас начинают всплывать некрасивые истории.. В принципе, у Юве и Барсы они уже случились.. Так же сейчас кошмарят Сити, и хоть они номинально против СЛ, но для них как раз таки формат турнира выгоден.. Ведь сколько бы раз они АПЛ не выиграли, а для местной консервы все равно останутся игрушкой арабов.. А тут абсолютно новый турнир, где все с чистого листа.. Поэтому не удивлюсь, если в скором времени начнут появляться некрасивые истории и про Реал, и про Боруссию, и про другие клубы, которые вдруг засомневаются в адекватности УЕФА-мафии.. И да, я не любитель теорий заговора и конспирологии.. Но уже несколько раз натыкался в инете на схожие мысли..
Наконец адекватное мнение от сливочного)) не долго и хата Реала с краю будет, не нужно быть гадалкой, чтобы понять, что и до них доберутся) этот период необходимо устоять плечом к плечу
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Dmitriy D.
Ответ vladosthebest
Слабовато высказался, если это клевета
А это и не клевета, жаловаться по сути не на что. Сам факт выплат никто не отрицает.
Вопрос в том, как эти выплаты будут классифицированы. Вот будут от кого-то заявления о коррупционной составляющей этих выплат, могут быть и иски за клевету.
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Kaloyan Yalamov
Ответ dr. cage
На самом деле шутить можно долго, но в свете последних событий, есть над чем и призадуматься. Так как Проект Суперлиги никак не успокаивается, а даже наоброт, начал находить новых сторонников, совсем не удивительно, что у главных заводил проекта сейчас начинают всплывать некрасивые истории.. В принципе, у Юве и Барсы они уже случились.. Так же сейчас кошмарят Сити, и хоть они номинально против СЛ, но для них как раз таки формат турнира выгоден.. Ведь сколько бы раз они АПЛ не выиграли, а для местной консервы все равно останутся игрушкой арабов.. А тут абсолютно новый турнир, где все с чистого листа.. Поэтому не удивлюсь, если в скором времени начнут появляться некрасивые истории и про Реал, и про Боруссию, и про другие клубы, которые вдруг засомневаются в адекватности УЕФА-мафии.. И да, я не любитель теорий заговора и конспирологии.. Но уже несколько раз натыкался в инете на схожие мысли..
Насчет Ман Сити не надо забывать и про нефть и газ чью добычу арабы отказались увеличить не так давно, дальше будут увеличиваться и разборки с ПСЖ к примеру )))
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vladosthebest
Ответ Фёдор Кузнецов
Лапорта имеет ввиду то что неслучайно ситуации про Юве, Барсы, Сити случилось тогда, когда появились новости про Суперлигу, сейчас начнётся в футболе борьба верхушек
Откуда ты знаешь, что он имел ввиду именно это?) ты умеешь читать мысли?)
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QueenAmidala
Ответ ak83
выплаты были в 2016. Лапорта закончил свое президентство в 2010.
Бартомеу говорит, что выплаты делали как минимум с 2003 года, а он просто продолжил делать то, что делали его предшественники
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Фёдор Кузнецов
Лапорта имеет ввиду то что неслучайно ситуации про Юве, Барсы, Сити случилось тогда, когда появились новости про Суперлигу, сейчас начнётся в футболе борьба верхушек
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vladosthebest
Ответ dr. cage
На самом деле шутить можно долго, но в свете последних событий, есть над чем и призадуматься. Так как Проект Суперлиги никак не успокаивается, а даже наоброт, начал находить новых сторонников, совсем не удивительно, что у главных заводил проекта сейчас начинают всплывать некрасивые истории.. В принципе, у Юве и Барсы они уже случились.. Так же сейчас кошмарят Сити, и хоть они номинально против СЛ, но для них как раз таки формат турнира выгоден.. Ведь сколько бы раз они АПЛ не выиграли, а для местной консервы все равно останутся игрушкой арабов.. А тут абсолютно новый турнир, где все с чистого листа.. Поэтому не удивлюсь, если в скором времени начнут появляться некрасивые истории и про Реал, и про Боруссию, и про другие клубы, которые вдруг засомневаются в адекватности УЕФА-мафии.. И да, я не любитель теорий заговора и конспирологии.. Но уже несколько раз натыкался в инете на схожие мысли..
Если бы «теории заговора» имели бы место быть, поверь, атаковать начали бы именно Реал. Но и Юве нечист на руку как клуб, и Барса времен Бартомеу оставила кляксы и «пробелы» в финансах, это как минимум. Бан от Уефа к «МСити» прилетел до того как Суперлига обьяаила о своем старте. Так что, не стоит верить в кансперологию) под подозрением тем, кто вполне его достоин. Исключение-Париж, но там все понятно…
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Dani Schestov
Бартоломеевы конюшни еще долго будут пахнуть
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Butrymovich Mikalai
помнится , как то форсили тему про допинг в Барселоне , тогда у сливок тоже не очень шло в чемпионате)))) .... ни на что не намекаю , просто совпадение
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Гусейн Магомедрасулов
Болельщики Реала радуются, но дальше может быть и Реал. Перес то инициатор Суперлиги
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-2
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Kaloyan Yalamov
Платили не ему, а его компании DASNIL 95. Хоть правду напишите для начала, хотя с правдой новость уже не та будет )))
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ak83
Ответ Dexter Dallas
конечно бармалей виноват. особенно учитывая то, что эти выплаты начались в период первого президентства лаптя в барсе. но виноват же опять только бармалей
выплаты были в 2016. Лапорта закончил свое президентство в 2010.
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Butrymovich Mikalai
Ответ Dexter Dallas
конечно бармалей виноват. особенно учитывая то, что эти выплаты начались в период первого президентства лаптя в барсе. но виноват же опять только бармалей
это со слов Бармалео?(в статье даты его президентства 2016-2018).....нет повода сомневаться в словах честнейшего из людей.
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dr. cage
На самом деле шутить можно долго, но в свете последних событий, есть над чем и призадуматься.

Так как Проект Суперлиги никак не успокаивается, а даже наоброт, начал находить новых сторонников, совсем не удивительно, что у главных заводил проекта сейчас начинают всплывать некрасивые истории.. В принципе, у Юве и Барсы они уже случились.. Так же сейчас кошмарят Сити, и хоть они номинально против СЛ, но для них как раз таки формат турнира выгоден.. Ведь сколько бы раз они АПЛ не выиграли, а для местной консервы все равно останутся игрушкой арабов.. А тут абсолютно новый турнир, где все с чистого листа..

Поэтому не удивлюсь, если в скором времени начнут появляться некрасивые истории и про Реал, и про Боруссию, и про другие клубы, которые вдруг засомневаются в адекватности УЕФА-мафии..

И да, я не любитель теорий заговора и конспирологии.. Но уже несколько раз натыкался в инете на схожие мысли..
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Pelerin
Загавааааар! ))

А кто это всё сделал? - голосом консьержа Аристарховича...
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-1
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Butrymovich Mikalai
Случайно, конечно же .... кабинет ни при чём.
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vladosthebest
Ответ !Sc@ryClown!
все по делу снова Барса доминирует над Реалом,выигрывает чемпионат,кубок и суперкубок и тут появляется этот вброс,совпадение?
Барса не выигрывает ни чемпионат ни кубок еще, это раз. Два-«снова»? А до этого когда было все также как сейчас?😃🤣 можно ознакомиться с доказанным?
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Dexter Dallas
Ответ Black Phoenix
Конечно, не случайно. Барселоне наследие Бартомеу ещё несколько десятилетий разгребать, особенно, если будут применены жёсткие санкции по итогам расследования характера всех этих выплат.
конечно бармалей виноват. особенно учитывая то, что эти выплаты начались в период первого президентства лаптя в барсе. но виноват же опять только бармалей
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