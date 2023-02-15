Лапорта о сливе про выплаты «Барсы» вице-президенту судейского комитета, когда дела у команды идут хорошо: «То, что это стало известно сейчас, не случайно»
Жоан Лапорта высказался о новом скандале вокруг «Барселоны».
«Барселона» заплатила вице-президенту испанского судейского комитета Хосе Марии Энрикесу Негрейре 1,4 млн евро с 2016 по 2018 год, он заявил, что оказывал консультационные услуги. Клуб уточнил, что чиновнику Королевской испанской футбольной федерации платили за отчеты о молодых игроках и судействе. Каталонцам грозит исключение из Ла Лиги, снятие очков и штрафы, если это сочтут коррупцией.
«То, что все это стало известно сейчас, не случайно», – сказал президент «Барселоны».
Лапорта дал понять, что информация появилась в тот момент, когда дела у команды идут хорошо. Он предупредил, что любой, кто хочет навредить репутации клуба информацией такого типа, будет атакован.
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Тут уже зависит от фантазии инсайдеров и журналистов..
В конце концов вина Барсы еще не доказана, а то, что делал Юве в Италии почти наверняка делают и остальные..
Ибо невозможно соблюдать все правила строго и абсолютно. В любом случае есть за что зацепиться..
Реал в этом случае, либо просто лучше защищён либо их оставили на десерт..
Вопрос в том, как эти выплаты будут классифицированы. Вот будут от кого-то заявления о коррупционной составляющей этих выплат, могут быть и иски за клевету.
Так как Проект Суперлиги никак не успокаивается, а даже наоброт, начал находить новых сторонников, совсем не удивительно, что у главных заводил проекта сейчас начинают всплывать некрасивые истории.. В принципе, у Юве и Барсы они уже случились.. Так же сейчас кошмарят Сити, и хоть они номинально против СЛ, но для них как раз таки формат турнира выгоден.. Ведь сколько бы раз они АПЛ не выиграли, а для местной консервы все равно останутся игрушкой арабов.. А тут абсолютно новый турнир, где все с чистого листа..
Поэтому не удивлюсь, если в скором времени начнут появляться некрасивые истории и про Реал, и про Боруссию, и про другие клубы, которые вдруг засомневаются в адекватности УЕФА-мафии..
И да, я не любитель теорий заговора и конспирологии.. Но уже несколько раз натыкался в инете на схожие мысли..
А кто это всё сделал? - голосом консьержа Аристарховича...