Лапорта о сливе про выплаты «Барсы» вице-президенту судейского комитета, когда дела у команды идут хорошо: «То, что это стало известно сейчас, не случайно»

высказался о новом скандале вокруг «Барселоны».

« » заплатила вице-президенту испанского судейского комитета Хосе Марии Энрикесу Негрейре 1,4 млн евро с 2016 по 2018 год, он заявил, что оказывал консультационные услуги. Клуб уточнил, что чиновнику Королевской испанской футбольной федерации платили за отчеты о молодых игроках и судействе. Каталонцам грозит исключение из , снятие очков и штрафы, если это сочтут коррупцией.

«То, что все это стало известно сейчас, не случайно», – сказал президент «Барселоны».

Лапорта дал понять, что информация появилась в тот момент, когда дела у команды идут хорошо. Он предупредил, что любой, кто хочет навредить репутации клуба информацией такого типа, будет атакован.

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