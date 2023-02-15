Глебов об уходе легионеров из «Ростова»: «Даже чуть попроще стало – больше коллектив проявляется. Раньше тяжело было всех соединить вместе»

высказался об уходе легионеров из «Ростова».

– Вы потеряли всех легионеров. Ты в команде достаточно давно, коллектив был очень разношерстный: африканцы были, исландцы были, шведы были. Сейчас – вообще ни одного легионера. Как ты, тем более как капитан, все это видишь?

– Мне кажется, с уходом легионеров даже чуть попроще стало. В плане того, что сейчас больше коллектив проявляется. Когда были легионеры, тяжело было всех соединить вместе: молодых ребят, взрослых ребят и иностранцев. Иностранцы больше своей пачкой тусуются.

– Тебе это не нравилось?

– Это может нравиться, может не нравиться, это они сами по себе такие. Видимо, им так комфортнее, их дело, – сказал полузащитник « ».

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