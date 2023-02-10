Данил Глебов: «Всем кажется, что футболисты офигевшие, зажравшиеся. Но не надо обобщать, ошибки допускают все»

высказался о поведении современных футболистов.

– Современных футболистов постоянно критикуют: за игру, поведение вне поля, высокие зарплаты...

– Наверное, всем кажется, что футболисты офигевшие, зажравшиеся. Думают, что в них нет ничего человеческого.

Наверное, были какие-то примеры футболистов, которые себя не очень хорошо повели, и теперь это сказывается на всех. Ошибки допускают все, но не надо обобщать, – сказал капитан « ».

Что ждет ваши любимые команды в 2023-м? Рассказываем судьбу даже небольших клубов!