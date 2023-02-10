Данил Глебов: «Всем кажется, что футболисты офигевшие, зажравшиеся. Но не надо обобщать, ошибки допускают все»
Данил Глебов высказался о поведении современных футболистов.
– Современных футболистов постоянно критикуют: за игру, поведение вне поля, высокие зарплаты...
– Наверное, всем кажется, что футболисты офигевшие, зажравшиеся. Думают, что в них нет ничего человеческого.
Наверное, были какие-то примеры футболистов, которые себя не очень хорошо повели, и теперь это сказывается на всех. Ошибки допускают все, но не надо обобщать, – сказал капитан «Ростова».
Что ждет ваши любимые команды в 2023-м? Рассказываем судьбу даже небольших клубов!
Посмотрим, сколько в конкурентной борьбе эти братцы будут зарабатывать.
В любом случае только удачи и побед.