Данил Глебов: «Всем кажется, что футболисты офигевшие, зажравшиеся. Но не надо обобщать, ошибки допускают все»

Теги Ростов премьер-лига Россия Данил Глебов Спорт-Экспресс Футбол

Данил Глебов высказался о поведении современных футболистов.

– Современных футболистов постоянно критикуют: за игру, поведение вне поля, высокие зарплаты...

– Наверное, всем кажется, что футболисты офигевшие, зажравшиеся. Думают, что в них нет ничего человеческого. 

Наверное, были какие-то примеры футболистов, которые себя не очень хорошо повели, и теперь это сказывается на всех. Ошибки допускают все, но не надо обобщать, – сказал капитан «Ростова».

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8 комментариев

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LLiriKK
Ответ Владимир Владимир
Данил, докажи обратное! Думаю, болельщикам будет приятно и тебе одни плюсы.
Глебов-то как раз и доказывает.
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Владимир Владимир
Данил, докажи обратное! Думаю, болельщикам будет приятно и тебе одни плюсы.
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Furyus
Всех футболистов , футбольные клубы отправить на самоокупаемость.
Посмотрим, сколько в конкурентной борьбе эти братцы будут зарабатывать.
+5
0
+5
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Bot Vinnik
С этим нужно смириться. В падшем российском футболе самый порядочный игрок попадет под народную раздачу как жирующий лентяй. Высокую зарплату можно смело считать компенсацией за репутационную вредность
+1
0
+1
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инок
"Всем кажется, что футболисты офигевшие.." - нет, ну есть ещё озвездиневшие, опупевшие, а так же и просто одуревшие...
+2
0
+2
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Vatikan
Это все от зарплат футболистов. Поэтому такое отношение
0
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Пепси пеналдувич
Я думаю Глебов это читает)
В любом случае только удачи и побед.
+2
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+2
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Кирилл Голивец
Нравится мне Глебов открытостью. В Ростове в этом сезоне кстати точно нет таких игроков.
+6
0
+6
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