Судья поставил пенальти в ворота «Сити» в игре с «Арсеналом» после стыка Эдерсона и Нкетиа. У вратаря уже была карточка, его не удалили

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Арсенал судьи Энтони Тэйлор Эдерсон Эдвард Нкетиа Букайо Сака Футбол

«Арсенал» с пенальти сравнял счет в матче с «Манчестер Сити».

На 42-й минуте перенесенного матча 12-го тура АПЛ (1:1, перерыв) Букайо Сака реализовал удар с точки.

Главный судья встречи Энтони Тэйлор назначил пенальти после контакта вратаря «Сити» Эдерсона и форварда лондонцев Эдварда Нкетиа. При этом нападающий «канониров» уже нанес удар по воротам, когда произошло столкновение с голкипером.

Отметим, что к этому моменту у Эдерсона уже была желтая карточка – он ее получил за затяжку времени на 36-й минуте. Вторую карточку бразильцу арбитр не показал.

Фото: REUTERS/MATTHEW CHILDS

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию этой игры.

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63 комментария

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mr kovalsky
Ответ Малек2705
Саутгемптон, там Жезуса обеими руками в штрафной валили
Привет, смотришь?
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Ответ Андрей Катков
Никогда не видел пенальти за такое. А эпизодов таких полно
Локомотив Рубин, пенальти на Игнатьеве в ворота Рубина. Такая же ситуация была.
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Leoneed222
Ответ Kemal Gul
Как по мне, такие пенальти давать нельзя. Но если это точка, то Эдерсон должен был получать ЖК. Короче, максимально странное решение Тейлора, судьи АПЛ по-прежнему пробивают дно
А почему Вы считаете что обязательно должна быть желтая? Ведь не за каждый фол в игре желтую дают.
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red_devils
Ответ Малек2705
Один спорный и один железный пен с Ньюкаслом, с мю в первом матче отменили чистый гол Мартинелли
в первом матче это когда эдегор в центре поля сфолил на игрока юнайтед?)
+1
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mr kovalsky
Ответ zzzeeerrrooo
вратаря нельзя касаться в вратарской а тут он влетает в игрока все логично
Пенка 100%
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MUFC095
Ответ Ман Сити
А когда будет Сити подарок? В том числе за офсайд маню?
Правый защ сделал сег😂
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Малек2705
Ответ panda_07
Ньюкасл 2 очка, Бренфорд 2 очка, мю 1 очко. Это так, сходу. Вроде еще что-то было
Саутгемптон, там Жезуса обеими руками в штрафной валили
+4
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Арман Мартиросян
Ответ Ман Сити
А когда будет Сити подарок? В том числе за офсайд маню?
Твой сити должны в каждом матче засудить за липовое чемпионство. А лучше сразу в нон лигу отправить, чтоб по красоте было.
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Малек2705
Ответ Андрей Ж
Это был возврат от АПЛ за гол Брентфорда В это время пришло смс Артете от главы апл: "В расчёте"))
Осталось за Ньюкасл, первый матч с МЮ, Саутгемптон
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Ramin Mamedov
Ответ Silent Mode
Я конечно не смотрю арсенал сити и потому лишь угадываю, но разве не в матче Аргентина Польша пенальти был дан после удара Месси, так ещё и с тупейшим стыком, когда щесны отыгрывал вполне по правилам?
ну конечно сыграл абслютно по правилам, ударив по лицу игрока) вратарю так можно!!
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Малек2705
Ответ Stivi M.D.
А что с Ньюкаслом и МЮ было?
Один спорный и один железный пен с Ньюкаслом, с мю в первом матче отменили чистый гол Мартинелли
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Alex Shmelev
Ответ Илья Олегович
пенальти по сути такой же, как и в матче Аргентина Хорватия, там, если не ошибаюсь, жёлтую дали вратарю
В том матче игрок Аргентины прокидывал мяч мимо вратаря и должен был играть дальше, но вратарь Хорватии сбил его. Тут же вообще не понятная ситуация. Хоть я и болельщик Арсенала, но так и не понял за что пеналь, хоть и рад был ему.
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zzzeeerrrooo
Ответ Илья Олегович
я согласен, мне и пенка с Польшей, и Хорватией и эта кажутся максимально спорными. с Польшей вообще даже удара как такового не было по воротам, просто игровой стык. тут хоть можно прикопаться, что вратарь играет в тело и не даёт нанести нормальный удар
вратаря нельзя касаться в вратарской
а тут он влетает в игрока
все логично
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Gheorghe Rusu
Ответ panda_07
Ньюкасл 2 очка, Бренфорд 2 очка, мю 1 очко. Это так, сходу. Вроде еще что-то было
Фанов арсенала послушаешь, так им и титул обязаны./))
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Ussaev M
Ответ Pelerin
ЖК ВАР не обсуждает
причем тут жк? пенальти не совсем очевидный был.
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Stivi M.D.
Ответ panda_07
Ньюкасл 2 очка, Бренфорд 2 очка, мю 1 очко. Это так, сходу. Вроде еще что-то было
А что с Ньюкаслом и МЮ было?
+1
-3
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Ман Сити
Ответ MUFC095
Это подарок Арсеналу за прошедший тур😂😂
А когда будет Сити подарок? В том числе за офсайд маню?
+1
-2
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Pelerin
Ответ Ussaev M
где был вар?
ЖК ВАР не обсуждает
+1
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Андрей Ж
Это был возврат от АПЛ за гол Брентфорда
В это время пришло смс Артете от главы апл: "В расчёте"))
+3
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Ман Сити
Карточка была, а фола и пенки не было
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Crawling
Ответ Андрей Хенто
Какой-то Вы не последовательный. В матче чемпионата мира против Хорватии Вы с пеной у рта доказывали, что это железобетонный пенальти. Как пенальти ставят против клуба которым руководит Ваш любимый тренер - левый пенальти.
оба пенальти левые
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S.Laposter
Ответ mr.epic01@mail.ru
За что желтая, после удара же фол был
Так желтая за другой эпизод была. и да, после удара можно ноги переломать и не считается?
+1
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ymuller
Похож момент действительно на столкновение Альвареса с вратарем на ЧМ, но если там все-таки можно было как-то предположить что это проброс мяча и Альварес добежит чтобы забивать, заносить мяч, то здесь все-таки это точно удар, и он состоялся, оценить что это проброс и что он добежит до мяча даже гипотетически нельзя
+3
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Артём Тур
Вратарь выходит ,не успевает , мешает сыграть нападающему , не играет в мяч и фолит . Где здесь спорно ?
+2
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AdequateMan
Арсенал симпатичная команда, но пенальти левейший
+2
0
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