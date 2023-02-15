Судья поставил пенальти в ворота «Сити» в игре с «Арсеналом» после стыка Эдерсона и Нкетиа. У вратаря уже была карточка, его не удалили
«Арсенал» с пенальти сравнял счет в матче с «Манчестер Сити».
На 42-й минуте перенесенного матча 12-го тура АПЛ (1:1, перерыв) Букайо Сака реализовал удар с точки.
Главный судья встречи Энтони Тэйлор назначил пенальти после контакта вратаря «Сити» Эдерсона и форварда лондонцев Эдварда Нкетиа. При этом нападающий «канониров» уже нанес удар по воротам, когда произошло столкновение с голкипером.
Отметим, что к этому моменту у Эдерсона уже была желтая карточка – он ее получил за затяжку времени на 36-й минуте. Вторую карточку бразильцу арбитр не показал.
Фото: REUTERS/MATTHEW CHILDS
Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию этой игры.
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а тут он влетает в игрока
все логично
В это время пришло смс Артете от главы апл: "В расчёте"))