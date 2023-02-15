Судья поставил пенальти в ворота «Сити» в игре с «Арсеналом» после стыка Эдерсона и Нкетиа. У вратаря уже была карточка, его не удалили

« » с пенальти сравнял счет в матче с « ».

На 42-й минуте перенесенного матча 12-го тура (1:1, перерыв) реализовал удар с точки.

Главный судья встречи назначил пенальти после контакта вратаря «Сити» и форварда лондонцев . При этом нападающий «канониров» уже нанес удар по воротам, когда произошло столкновение с голкипером.

Отметим, что к этому моменту у Эдерсона уже была желтая карточка – он ее получил за затяжку времени на 36-й минуте. Вторую карточку бразильцу арбитр не показал.

Фото: REUTERS/MATTHEW CHILDS

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию этой игры.

Что ждет ваши любимые команды в 2023-м? Рассказываем судьбу даже небольших клубов!