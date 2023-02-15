Де Брюйне забил «Арсеналу» после неточного паса Томиясу у штрафной – у Кевина первый гол с октября

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Арсенал Кевин де Брюйне Джек Грилиш Аарон Рэмсдейл Такехиро Томиясу Футбол

Кевин де Брюйне забил впервые с октября.

31-летний хавбек «Манчестер Сити» на 24-й минуте открыл счет в перенесенном матче 12-го тура АПЛ с «Арсеналом» (1:0, первый тайм).

Защитник лондонцев Такехиро Томиясу обогнал Джека Грилиша у боковой линии, но затем неточно отпасовал в центр. В результате де Брюйне выскочил к углу штрафной соперника и отправил мяч в ворота, перекинув Аарона Рэмсдейла.

Кевин не забивал за клуб и сборную Бельгии в официальных матчах с 29 октября – тогда его гол помог «Сити» обыграть «Лестер» (1:0). После чего у игрока было 17 матчей без голов. Его статистика – здесь.

Фото: REUTERS/DAVID KLEIN

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию этой игры.

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8 комментариев

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ALMANAC
Может поехать вслед за Таварешем
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-1
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Тимур Гарипов
Ответ Kalahun
Олды помнят штук 20 таких голов от Арсенала. Там у одного Мустафи десяток был ))
тьфу-тьфу-тьфу
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0
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ymuller
Исполнение топ
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Fail_again
Кевин не может - Самурай поможет.

А вообще обидный привоз.
+1
0
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Kalahun
Олды помнят штук 20 таких голов от Арсенала. Там у одного Мустафи десяток был ))
+3
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+3
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Los Galácticos
Ответ Андрей Хенто
Лютый привоз от Томиясу, возможно эта передача на чемпионство. Ну и де Брюйне гений, прекрасно читает игру, взял и перекинул, а 80% процентов игроков на его месте стали бы обводить вратаря и не факт, что этого завершилось бы голом + защитники к тому моменту могли уже придти на помощь Рамсдэйлу.
На какое еще чемпионство, еще 15 туров до конца и матч даже не доиграли, такую фигню ты пишешь. Вот за левый гол от Брэнтфорда и потерю 2 очков реально обидно.

UPD: Ну вот Сака уже и сравнял.
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-9
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chernika from S-Pb
Арсенал всегда готов помочь, до чего же дружелюбный клуб!
+7
-1
+6
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Андрей Хенто
Лютый привоз от Томиясу, возможно эта передача на чемпионство. Ну и де Брюйне гений, прекрасно читает игру, взял и перекинул, а 80% процентов игроков на его месте стали бы обводить вратаря и не факт, что этого завершилось бы голом + защитники к тому моменту могли уже придти на помощь Рамсдэйлу.
+13
-13
0
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