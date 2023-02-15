Де Брюйне забил «Арсеналу» после неточного паса Томиясу у штрафной – у Кевина первый гол с октября

Кевин де Брюйне забил впервые с октября.

31-летний хавбек « » на 24-й минуте открыл счет в перенесенном матче 12-го тура с « » (1:0, первый тайм).

Защитник лондонцев обогнал у боковой линии, но затем неточно отпасовал в центр. В результате де выскочил к углу штрафной соперника и отправил мяч в ворота, перекинув .

Кевин не забивал за клуб и сборную Бельгии в официальных матчах с 29 октября – тогда его гол помог «Сити» обыграть «Лестер» (1:0). После чего у игрока было 17 матчей без голов. Его статистика – здесь.

Фото: REUTERS/DAVID KLEIN

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию этой игры.

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