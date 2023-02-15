«Жирков постоянно ходил с покерфейсом, всегда серьезный. Когда он забивал, так и хотелось крикнуть: «#####, да покажи ты уже свои эмоции!» Экс-тренер «Анжи» Петрович о Юрии

Бывший тренер « » Желько Петрович поделился воспоминаниями о работе с .

– Юра просто невероятный футболист. Очень простой, но так хорош на поле – просто высочайший уровень. Его кроссы, техника, культура паса. Просто не понимаю, почему он не сделал большую карьеру в «Челси».

Очевидно, что многим российским футболистам сложно устраиваться за рубежом и очевидно, что ему не нравилось играть за пределами России, там он был не в своей тарелке. Да и дома, надо признать, он отлично зарабатывал. Плюс Жирков всегда был реально закрытым парнем, хотя в любой ситуации оставался джентльменом.

– Вы когда-нибудь слышали, как Жирков шутит?

– Никогда! Всегда серьезный, вообще никаких эмоций. Когда он забивал гол, я смотрел на него и у меня складывалось ощущение, что он отличился в двусторонке. Так и хотелось ему крикнуть: «##### (черт возьми), да покажи ты уже свои эмоции!»

При этом он оставался очень порядочным человеком, скромным, всегда был усерден на тренировках. Но постоянно ходил с покерфейсом, смотря на него, никогда нельзя было понять, счастлив он в данный момент или грустит.

Я не понимал, можно ли в разговоре с ним поднять какую-то тему, потому что не знал, в каком он состоянии. Может, человек нервничает, а ты лезешь с расспросами. Однако каким же он был крутым футболистом! – сказал Петрович.

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