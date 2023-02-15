«Жирков постоянно ходил с покерфейсом, всегда серьезный. Когда он забивал, так и хотелось крикнуть: «#####, да покажи ты уже свои эмоции!» Экс-тренер «Анжи» Петрович о Юрии

Теги Юрий Жирков премьер-лига Россия Анжи Желько Петрович брань контент Футбол

Бывший тренер «Анжи» Желько Петрович поделился воспоминаниями о работе с Юрием Жирковым

– Юра просто невероятный футболист. Очень простой, но так хорош на поле – просто высочайший уровень. Его кроссы, техника, культура паса. Просто не понимаю, почему он не сделал большую карьеру в «Челси».

Очевидно, что многим российским футболистам сложно устраиваться за рубежом и очевидно, что ему не нравилось играть за пределами России, там он был не в своей тарелке. Да и дома, надо признать, он отлично зарабатывал. Плюс Жирков всегда был реально закрытым парнем, хотя в любой ситуации оставался джентльменом.

– Вы когда-нибудь слышали, как Жирков шутит?

– Никогда! Всегда серьезный, вообще никаких эмоций. Когда он забивал гол, я смотрел на него и у меня складывалось ощущение, что он отличился в двусторонке. Так и хотелось ему крикнуть: «##### (черт возьми), да покажи ты уже свои эмоции!»

При этом он оставался очень порядочным человеком, скромным, всегда был усерден на тренировках. Но постоянно ходил с покерфейсом, смотря на него, никогда нельзя было понять, счастлив он в данный момент или грустит.

Я не понимал, можно ли в разговоре с ним поднять какую-то тему, потому что не знал, в каком он состоянии. Может, человек нервничает, а ты лезешь с расспросами. Однако каким же он был крутым футболистом! – сказал Петрович.

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14 комментариев

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Aleksandr Chuchval
Как часто бывает, очередной серб не отличается интеллектом
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igls54
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Recreated
Покерфейс!
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.ru
Порой смотрю на Глушакова и хочется крикнуть... #####, да покажи ты уже свой покерфейс
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Пинающий Достоинства
Байки от Петровича
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teddy10
Главное, что Жирков - большой мастер и профессионал. Один из сильнейших российских футболистов за последние 20 лет. То, как он проявлял эмоции - его дело
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Растиньяк
все мысли о танках были
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Птюч
всегда сосредоточен (с)
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FUJIFILM
Ответ dr. cage
В этом плане вспоминается всегда Кантона и Балотелли.. Иногда они годы "праздновали" так, будто листовку из почтового ящика достал буднично
"он просто делал свою работу")
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tommy_hell_trigger
«Анжи» Петровича
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Ебздрогыч
Ты сначала доживи до его лет, какие уж тут шутки!
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dr. cage
В этом плане вспоминается всегда Кантона и Балотелли..

Иногда они годы "праздновали" так, будто листовку из почтового ящика достал буднично
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bostonKG
Учитесь , дети…
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frol92
Ну Петрович то ##### не скажет😁
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