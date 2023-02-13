Даниэл Карвальо: «Россия была бы одной из величайших сил в футболе, обладай другие игроки талантом Жиркова»
Даниэл Карвальо прокомментировал решение Юрия Жиркова о завершении карьеры.
«У него была волшебная левая, очень высокого качества. Он имел такого уровня талант, что если бы российские игроки на всех других позициях обладали таким же, то Россия была бы одной из величайших сил в футболе.
Главное воспоминание, связанное с Юрой – конечно, финал Кубка УЕФА и мой голевой пас ему. Это был один из самых важных голов ЦСКА», – сказал Карвальо.
Жирков завершил карьеру. Вот галерея его очень долгого пути
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У него талант явно к дрибллингу был, просто он у него такой простецкий, как и он сам
Но у Жиркова тоже была уникальная техника
Один его коронный приём как он жонглирует бедром и бежит чего стоит )))
По факту, чтобы стать звездой мирового уровня, нужно иметь не только выдающийся чисто футбольный талант, но и быть ментально выдающимся игроком. А также обладать соответствующей генетикой в плане здоровья, плюс еще должны "сойтись звезды" в некоторых моментах карьеры. Это все единицы среди сотен таких талантов, как Карвальо.
Касаемо его, он сильно склонен к полноте, достаточно травматичен. Ну и ментально не достаточно сильный, чтобы это преодолеть и держать уровень долгое время.
"Убегай, Юра, и забивай, ну ГОООООООЛ!!!!"