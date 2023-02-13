Даниэл Карвальо: «Россия была бы одной из величайших сил в футболе, обладай другие игроки талантом Жиркова»

прокомментировал решение Юрия Жиркова о завершении карьеры.

«У него была волшебная левая, очень высокого качества. Он имел такого уровня талант, что если бы российские игроки на всех других позициях обладали таким же, то Россия была бы одной из величайших сил в футболе.

Главное воспоминание, связанное с – конечно, финал Кубка УЕФА и мой голевой пас ему. Это был один из самых важных голов », – сказал Карвальо.

Жирков завершил карьеру. Вот галерея его очень долгого пути

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