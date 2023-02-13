Даниэл Карвальо: «Россия была бы одной из величайших сил в футболе, обладай другие игроки талантом Жиркова»

Теги ЦСКА Юрий Жирков премьер-лига Россия Сборная России по футболу Даниэл Карвальо Футбол

Даниэл Карвальо прокомментировал решение Юрия Жиркова о завершении карьеры.

«У него была волшебная левая, очень высокого качества. Он имел такого уровня талант, что если бы российские игроки на всех других позициях обладали таким же, то Россия была бы одной из величайших сил в футболе.

Главное воспоминание, связанное с Юрой – конечно, финал Кубка УЕФА и мой голевой пас ему. Это был один из самых важных голов ЦСКА», – сказал Карвальо.

Жирков завершил карьеру. Вот галерея его очень долгого пути

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37 комментариев

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Евгений Цыбулин
Ответ Aleksey Yashin
Вспомнился комментарий Казакова из того матча: "Убегай, Юра, и забивай, ну ГОООООООЛ!!!!"
Тоже вчера вспоминал)В те,давние времена,мне этот матч на диск потом нарезали,пересматривал,конечно)Потом Зенит взял УЕФА и Суперкубок,и,казалось,что наш футбол на высочайшем уровне,еще же бронза сборной,и та,Великая победа над Нидерландами!
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Алексей Полиенков
Ответ Ксяоми Ноутов
Потому что у большинства наших игроков нет мотивации развиваться, они получают хорошие деньги сразу после выпуска из академии. Их это устраивает, многие боятся ехать в другие лиги и там пытаться пробиваться и совершенствоваться на более высоком уровне. Почти в каждом интервью молодые игроки говорят, что если ехать в Европу, то в клуб топ 5 лиг и команду из зоны еврокубков. Никто не хочет ехать в середняк, привыкнуть к лиге, проявить себя там и получить предложение от более сильного клуба.
Ну а с другой стороны, в чём они не правы? Для них футбол это просто работа, и мало кто согласится уезжать на более тяжёлую работу в другую страну, где платят при этом меньше. Тут система виновата, а не сами игроки. Они заложники этой золотой клетки. Мало у кого так удачно совпадает, чтобы за сопоставимые деньги была возможность уехать и что-то в спортивном плане доказать.
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Alex Pron
И ты бы стал настоящей звездой, еслиб не жрал гамбургеры.
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Юрий Кечко
Ответ Владимир Андреевич
В случае Жиркова трудолюбия конечно гораздо больше, чем таланта
Не согласен , он же не чисто пахарь типо Анюкова
У него талант явно к дрибллингу был, просто он у него такой простецкий, как и он сам
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Юрий Кечко
Ответ Sergio666
Жир - это пахарь. У него нет такой техники и видения поля, как например у Аршавина (лично моё мнение), но он креативил, тащил, работал. Бвли провалы, но в целом это образцовый футболист для РФ. Не вундеркинд, а пахарь!
Как у Аршавина нет ни у кого техники в Российской истории
Но у Жиркова тоже была уникальная техника
Один его коронный приём как он жонглирует бедром и бежит чего стоит )))
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Pigmalion
Ответ Sergio666
Жир - это пахарь. У него нет такой техники и видения поля, как например у Аршавина (лично моё мнение), но он креативил, тащил, работал. Бвли провалы, но в целом это образцовый футболист для РФ. Не вундеркинд, а пахарь!
Ну не, Жирков весьма техничен был. Для русского крайка так вообще.
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Мосгорсуд
Карвальо прав, но и ему огромное спасибо, за время проведённое в ЦСКА он не ел зря хлеб и не филонил
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Sergio666
Жир - это пахарь. У него нет такой техники и видения поля, как например у Аршавина (лично моё мнение), но он креативил, тащил, работал. Бвли провалы, но в целом это образцовый футболист для РФ. Не вундеркинд, а пахарь!
+3
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Владимир Андреевич
В случае Жиркова трудолюбия конечно гораздо больше, чем таланта
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Mark Mendes
Ну да...если бы .....)
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Pigmalion
Ответ Ксяоми Ноутов
Потому что у большинства наших игроков нет мотивации развиваться, они получают хорошие деньги сразу после выпуска из академии. Их это устраивает, многие боятся ехать в другие лиги и там пытаться пробиваться и совершенствоваться на более высоком уровне. Почти в каждом интервью молодые игроки говорят, что если ехать в Европу, то в клуб топ 5 лиг и команду из зоны еврокубков. Никто не хочет ехать в середняк, привыкнуть к лиге, проявить себя там и получить предложение от более сильного клуба.
Ну развиться до неплохого уровня и в России можно, переезжать для этого в евросередняк необязательно.
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А.Э.РАСИМ
В этом Карвальо прав.Иногда Жарко в показывал просто мировой класс.
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Maxeg
Ответ MURA
Считаю сгубил свою карьеру, имея такой талант, попав в Россию. Перейди с Бразилии напрямую в топ5 еврочемпиреатов была ба звезда минимум не хуже Неймара
Типовое рассуждение об огромном количестве талантливых игроков, выдававших 1-3 нормальных сезонов в карьере. Все время им что-то мешает. Травма, личные трагедии, не тот чемпионат, не те партнеры и т.д. по списку.
По факту, чтобы стать звездой мирового уровня, нужно иметь не только выдающийся чисто футбольный талант, но и быть ментально выдающимся игроком. А также обладать соответствующей генетикой в плане здоровья, плюс еще должны "сойтись звезды" в некоторых моментах карьеры. Это все единицы среди сотен таких талантов, как Карвальо.
Касаемо его, он сильно склонен к полноте, достаточно травматичен. Ну и ментально не достаточно сильный, чтобы это преодолеть и держать уровень долгое время.
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Ксяоми Ноутов
Ответ Carver
У России таких мало, к сожалению. За последние 10 лет только Миранчук и Головин, крайне обычные по европейским меркам футболисты. Это очень-очень мало.
Потому что у большинства наших игроков нет мотивации развиваться, они получают хорошие деньги сразу после выпуска из академии. Их это устраивает, многие боятся ехать в другие лиги и там пытаться пробиваться и совершенствоваться на более высоком уровне. Почти в каждом интервью молодые игроки говорят, что если ехать в Европу, то в клуб топ 5 лиг и команду из зоны еврокубков. Никто не хочет ехать в середняк, привыкнуть к лиге, проявить себя там и получить предложение от более сильного клуба.
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МТБ
Да талантом Жиркова обладали многие, а вот его умением пахать...
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здоровяк
Ответ RembaXXX
В чем он неправ? Карвальо в 2005м лучшим игроком мира был, ну разве что Роналдиньо поспорил бы. Если бы удержался на таком уровне, может и Месси с ним бы сравнивали.
Не скромничай, Роналдиньо деревом был на фоне великого Карвальо
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Pigmalion
Ответ Aleus Marcus
защищаться кто будет?
Ну по традиции: кто на цуефа проиграет.
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Pigmalion
Ответ MURA
Считаю сгубил свою карьеру, имея такой талант, попав в Россию. Перейди с Бразилии напрямую в топ5 еврочемпиреатов была ба звезда минимум не хуже Неймара
Смешно. С таким безвольным характера, скорее бы посидел на скамейке топа и закончил карьеру. Так хоть еврокубок есть
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evil
В топ-клубе так и не поиграл
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banchik1
Ответ Aleus Marcus
защищаться кто будет?
А что, игрок обороны не может обладать талантом вышеперечисленных игроков?
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RembaXXX
Ответ Кенигсбергер
Чот ты скромненько так, говори уж как есть - звезда минимум не хуже Месси, 20 ЗМ и 10 выигранных ЛЧ подряд. Мели Емеля, твоя неделя.
В чем он неправ? Карвальо в 2005м лучшим игроком мира был, ну разве что Роналдиньо поспорил бы. Если бы удержался на таком уровне, может и Месси с ним бы сравнивали.
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Aleksey Yashin
Вспомнился комментарий Казакова из того матча:
"Убегай, Юра, и забивай, ну ГОООООООЛ!!!!"
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Troy_nsk
"Это Юра Жирков, он может!"
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MURA
Ответ Гамарджоба Генацвале
В России он раскрылся и в сборную Бразилии попал. Писали, что якобы его не отпустили в Европу, не знаю правда или нет. Но ему была присуща бразильская лень, капризы и склонность к полноте. Но талант был огромный, безусловно.
С мотивацией и ленью практически у всех легионеров в России проблемы.
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