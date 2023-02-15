Мбаппе вышел на 57-й минуте матча с «Баварией». «ПСЖ» уступает 0:1 и еще не бил в створ

Теги Бавария ПСЖ бундеслига Германия лига 1 Франция Лига чемпионов УЕФА Килиан Мбаппе Футбол

Нападающий Килиан Мбаппе вышел на замену на 57-й минуте матча «ПСЖ» с «Баварией».

Игру 1/8 финала Лиги чемпионов француз начал на скамейке. Он не выступал с 1 февраля, получив травму бедра в матче с «Монпелье» (3:1) в Лиге 1.

На момент его выхода на поле «ПСЖ» уже уступал «Баварии» в счете – на 53-й минуте отличился экс-хавбек парижан Кингсли Коман. Также чемпионы Франции еще не били в створ ворот.

Месси, Неймар, Верратти, Рамос и Заир-Эмери – в старте «ПСЖ» на матч с «Баварией». Мбаппе в запасе

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9 комментариев

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Оливер Кан удаляет Роберту
Продолжает горько плакать и целовать эмблему Реала под одеялом.
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Глиномес
Пока Мбаппе забивает, пивоваров за уши тащат в 1/4
Позорище
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deadjoker
Ну пока единственный момент ПСЖ у черепашки.
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che kaif
Ответ seaforce
и что как там Мбаппе тащит не? на скилле, на опыте будущий Звездомяч в одиночку раздирает оборону Баварии не? или только если в Реал перейдет на зп 30млн. начнет что то показывать? ась?
Мбаппе после травмы вышел на 60 мин очнись)) иди смотри финал чм и что он может
+9
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Владимир Владимирович
Ещё на Нагельсмана там пытаются что то вякать, в самой сложной группе ЛЧ если не ошибаюсь выиграли все шесть матчей, так же в БЛ первые, и игра симпатичная , все бы так играли. И на острие с Шупо Мотингом ), без Кейнов Мбаппе и Неймаров
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-4
-2
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seaforce
и что как там Мбаппе тащит не? на скилле, на опыте будущий Звездомяч в одиночку раздирает оборону Баварии не? или только если в Реал перейдет на зп 30млн. начнет что то показывать? ась?
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Kyancey
Из какой по счёту Бундеслиги это катарское недоразумение? И это ещё они претендуют на победу в ЛЧ???
«Бавария» точно играет в ЛЧ, а не рядовой кубковый матч против условного «Ингольштадта»?
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che kaif
Каталонцы заберите свою легенду себе обратно
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sprmn
ПСЖ срочно нужен какой то меззала вроде Миленкович Савича а то совсем не могут перейти половину поля.
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