Мбаппе вышел на 57-й минуте матча с «Баварией». «ПСЖ» уступает 0:1 и еще не бил в створ

Нападающий Килиан Мбаппе вышел на замену на 57-й минуте матча «ПСЖ» с «Баварией».

Игру 1/8 финала Лиги чемпионов француз начал на скамейке. Он не выступал с 1 февраля, получив травму бедра в матче с «Монпелье» (3:1) в Лиге 1.

На момент его выхода на поле «ПСЖ» уже уступал «Баварии» в счете – на 53-й минуте отличился экс-хавбек парижан Кингсли Коман. Также чемпионы Франции еще не били в створ ворот.

Месси, Неймар, Верратти, Рамос и Заир-Эмери – в старте «ПСЖ» на матч с «Баварией». Мбаппе в запасе

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