Усик подписал футболку «Миная» после драки игроков украинской команды с футболистами «Шинника»

поддержал « » после ситуации с дракой в Турции.

Напомним, вечером 13 февраля между футболистами украинского клуба и российского «Шинника» возник конфликт. В итоге в турецком отеле, где проживали представители обеих команд, произошла массовая драка.

Чемпион WBA, WBO и IBF в тяжелом весе Усик подписал футболку клуба из Закарпатской области. Совместную фотографию выложил телеведущий в своем инстаграме.

Фото: инстаграм Александра Денисова

Игроки «Шинника» и украинского «Миная» подрались в Турции. Что известно?

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