Усик подписал футболку «Миная» после драки игроков украинской команды с футболистами «Шинника»
Александр Усик поддержал «Минай» после ситуации с дракой в Турции.
Напомним, вечером 13 февраля между футболистами украинского клуба и российского «Шинника» возник конфликт. В итоге в турецком отеле, где проживали представители обеих команд, произошла массовая драка.
Чемпион WBA, WBO и IBF в тяжелом весе Усик подписал футболку клуба из Закарпатской области. Совместную фотографию выложил телеведущий Александр Денисов в своем инстаграме.
Фото: инстаграм Александра Денисова
Игроки «Шинника» и украинского «Миная» подрались в Турции. Что известно?
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