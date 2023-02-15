Усик подписал футболку «Миная» после драки игроков украинской команды с футболистами «Шинника»

Теги Чемпионат Украины по футболу премьер-лига Россия Первая лига Шинник Александр Усик игровая форма Александр Денисов телеведущий Минай Футбол

Александр Усик поддержал «Минай» после ситуации с дракой в Турции. 

Напомним, вечером 13 февраля между футболистами украинского клуба и российского «Шинника» возник конфликт. В итоге в турецком отеле, где проживали представители обеих команд, произошла массовая драка

Чемпион WBA, WBO и IBF в тяжелом весе Усик подписал футболку клуба из Закарпатской области. Совместную фотографию выложил телеведущий Александр Денисов в своем инстаграме. 

Фото: инстаграм Александра Денисова

Игроки «Шинника» и украинского «Миная» подрались в Турции. Что известно?

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116 комментариев

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Stivi M.D.
Ответ Только Крылья
раньше я его считал адекватным
Он им и остается
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Stivi M.D.
Ответ Андрей Богусонов
Перерождение прям на наших глазах произошло... Один шаг от Крым - крымчан, вот до этого паскудного пиара..
Может что-то случилось?
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Виктор Ш.
Ответ ДМ-1чемпион
Для мытья сортира тряпка сойдёт! Её похоже там и нашли. P.S. Усик похоже тоже колёс наглотался как зеленуха! Такой же безумный взгляд,вылупленные глаза!
А у габонцев выпученные глаза это признак отличия что ли, на мове говорить и не пучить фары просто не выходит. Когда переходят на великий и могучий, село как будто выветривается…) но они его забывают уже, начинают слова придумывать. Развитие наоборот такое.
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Stivi M.D.
Ответ Деметрио
Недавними высказываниями Усика о schweinehunde-россиянах (перевод загуглите, кому интересно), этот персонаж полностью раскрыл свое нутро. Сколько угодно можно говорить "а что вы хотели, на его страну напали", но Усик, мягко говоря, не прав и от этих слов ему не отмыться никогда. Надеюсь, ему их не забудут. А эта фотка с подписью на футболке следующий штрих к портрету щирого хлопца. Далее их еще будет немало, надо полагать, разной степени уродливости.
Каков подлец Усик, не стал подставлять вторую щеку, когда ударили по первой🤡
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Илья Савчук
Ответ dereds
ДНР и ЛНР территория России навсегда
Плакаты из Херсона и других оставленных городов с такими же лозунгами посмотрите для начала. Как же путриоты любят говорить про "НАВСЕГДА".
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GaasJT
Ответ Владимир Великий
а не футболист Шинника вел себя как типичное русо-туристо, не?
Чувак, ты походу по жизни только стереотипами живешь.
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Владимир Лейхтер
Дальше больше
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Kvest78
Ждем, что по возвращению их Зеленский наградит орденами Мужества. Ну или чем там наградили солдата, который ругался матом, а потом сдался в плен.
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Олег Щёголев
Ответ Руслан Петропавловск
Минай надрал Шиннику зад😂😂
Очень рад за тебя. Разминай свой.
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Виктор Ш.
Ответ Гусейн Магомедрасулов
Теперь интересно, чтоб подписал какой-нибудь российский спортсмен футболку Шиника. А потом почитать комментарии и сравнить с комментами в этой новости. Тест на инагенство Спортс.ру)
В параллельной реальности вообще жизнь нам не понятная. Некто бабченко и жданов радуются, что у фигуриста Костомарова ампутировали стопы и кисти. У нездоровых акции подобные усиковской это норма, у нас - нет. Поэтому ваш вопрос сугубо риторический)
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Гильяно
Саша давно уже гнилым стал, поддержал тех, кто его соотечественников с Крыма презирали всегда.
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dereds
Усик наверняка и от родителей отрекся у которых российские паспорта.
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Виктор Литвинов
Ответ Verhovn
Ну так, как же не попиариться на этой теме? Це ж перемога 🤣
Ещё нет. Но скоро будет
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трианон
Почему эти недофутболисты и маргенал боксер не обороняют Артемовск.
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Борис Шепляков
Посмотрим как потом переобуватся будет.
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Виктор Литвинов
Ответ Евгений Лаптев
Удивительно как Усик провел всех. Как рассказывал по своих друзей россиян с которыми всегда будет общаться, про Божий Крым, про "царьков" которые что то не поделили. Как важно общаться и не применять силу. И что теперь? Подписывает футболки быдло команде ( поддерживать сам факт драки футбллистов), а свои "друзья" стали непонятным двухсоставным животным.
Это было до того как
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fbd
Усик не поддержал боевые действия против свой страны и местные патриоты на него обиделись. Забавно. Вопрос, а если бы он поддержал сво - считался ли бы он в таком случае предателем?
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dereds
Ответ Илья Савчук
НУ хоть выучили слово Квази спустя 8 лет, к ДНР и ЛНР не забудьте применять.
ДНР и ЛНР территория России навсегда
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pulyalke
Ответ Владимир Великий
реально? а то, что в Украину прилетают ракеты для тебя не аргумент?
ну где то уже 9 лет для него точно не аргумент был
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Gornostaev
А я ведь за это существо переживал в бою с Джошуа... Надеюсь цыган его кончит. Lets go, Тайсон Фьюри!
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Кирюшенко
Удивляет лицемерие местных комментаторов. На страну Усика напали, убивают её жителей, стирают с лица земли города. У них сейчас идёт отечественная война, а не какая то СВО без понятных целей и идеи. Он как патриот своей родины поддерживает её в этот непростой момент.
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Виктор Литвинов
Ответ pulyalke
ну может его семья в заложниках или я этого поступка объяснить не могу
Вся его страна в заложниках
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Гамарджоба Генацвале
Ответ Олег Устименко
Усик=💩
Не обижай коричневое таким сравнением.
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Виктор Литвинов
Ответ Владимир Великий
Комментарий удален модератором
Поддерживаю однозначно!!!!!
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Михаил Баженов
Ответ Илья Савчук
НУ хоть выучили слово Квази спустя 8 лет, к ДНР и ЛНР не забудьте применять.
а что не так с ДНР и ЛНР ?
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