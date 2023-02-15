«Что игроки «Шинника» были нетрезвыми – не соответствует действительности. Отель и украинский клуб будут защищать себя, валить на нас». Гендиректор о драке с «Минаем»

Теги Чемпионат Украины по футболу Первая лига Шинник Р-Спорт Минай алкоголь и спорт Сергей Кулаков Футбол

Гендиректор «Шинника» заявил, что драка с «Минаем» вызвана не алкогольным опьянением.

«Информация, что игроки «Шинника» были в нетрезвом состоянии, не соответствует действительности. Даже не хочется это комментировать.

Понятное дело, что отель и украинский клуб будут защищать себя. Отель будет валить на нас ответственность вместо того, чтобы обеспечить безопасность на сборах. Пусть они лучше расскажут, почему такая ситуация вообще стала возможна, как мы оказались вместе в отеле.

Предлагаю отелю ответить на этот вопрос, а не обвинять нашу команду в том, что команда была в нетрезвом виде. Если у них есть какие-то доказательства, пусть предоставят», – сказал Сергей Кулаков.

Игроки «Шинника» и украинского «Миная» подрались в Турции. Что известно?

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24 комментария

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Андоррский почтальон
Ответ lecter666_destiny
живу в Харькове, электричество не отключали с конца января и.там было на пару часов в день. Хз о чем ты? Приснилось что то? Или что то не так с солями?
Нет, не приснилось. Читаю в украинских новостях, что 50% украинской энергетической инфраструктуры разрушено и по полдня свет отключают.
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Андоррский почтальон
Ответ Наталья Филичева
Ну раз отель принял сторону Миная, может действительно Шинник врёт. В последние время ложь стала неотъемлемой частью русской идентичности.
В отеле сказали, что обе команды были пьяны. Это значит, что приняли сторону Миная? Лучше молчи про ложь.
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Silent Mode
Ответ Андрей Белов
Ну это уже не правда про туалет, сказали же наши парни, что это хохлы начали потасовку. Русский врать не будет, он же не хохол.
Так хохлы на самом деле это в сущности русские, а западенцы так вообще не хохлы а поляки какие-то, или все же не?
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lecter666_destiny
Ответ Андоррский почтальон
Закуси салом и ложись спать. В нынешней ситуации электричество экономить надо.
живу в Харькове, электричество не отключали с конца января и.там было на пару часов в день. Хз о чем ты? Приснилось что то? Или что то не так с солями?
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Андоррский почтальон
Ответ lecter666_destiny
Самое смешное, что в Украине эта новость воспринимается как весёлый анекдот, ну побили кого то.и хрен с ними, с кем не бывает. Я вот например, вообще в первый раз слышу, что есть такая команда Минай и тем более Шинник - кто эти люди и почему они в Турции загорают?
Закуси салом и ложись спать. В нынешней ситуации электричество экономить надо.
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lecter666_destiny
Ответ Дедушка Кука
Очень интересно читать комменты людей, которые ваще не в теме...
Чел открою секрет. Вероятность того, что сейчас на Спортс ру зайдет человек, который лично присутствовал в отеле в это время и расскажет как оно было примерно такая же, как падение большого метеорита.Так что тут ВСЕ не в теме, но форумы и созданы для обсуждения.
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Наталья Филичева
Ну раз отель принял сторону Миная, может действительно Шинник врёт. В последние время ложь стала неотъемлемой частью русской идентичности.
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Дедушка Кука
Очень интересно читать комменты людей, которые ваще не в теме...
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Ярик01
Ответ Максим
У отеля такая версия: «Обе команды были очень пьяны». Подробности массовой драки между российскими и украинскими футболистами в турецком отеле глазами его сотрудников. По словам персонала Royal Seginus, где остановились футболисты ярославского «Шинника» и закарпатского «Миная», спортсмены из двух команд были очень пьяны. Выпивали спортсмены отдельно друг от друга, предпочитая виски с колой (по подсчетам персонала, всего было выпито около 5 бутылок). Один из конфликтов начался в лобби. Как рассказали в отделе «guest relation», который улаживает разного рода проблемы, один из российских футболистов, «очень высокий парень», зашел в женский туалет. Через мгновение оттуда послышался женский крик. В ситуацию вмешались члены украинской команды — начался конфликт, русский футболист позвал своих друзей, и ссора перетекла в потасовку. Затем футболисты переместились на третий этаж, где произошел основной «забив». Разъяренных парней пытались угомонить сотрудники, но получилось не очень — пришлось вызывать полицию. В итоге утром 14 февраля обе команды выселили из Royal Seginus.
Ну это версия BAZA, на веру, что именно это гостиница говорит, я бы не стал принимать. Все же экс-MASH, Life и прочий около-RTшники
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lecter666_destiny
Ответ Гамарджоба Генацвале
Ага, там воспринимается как нехилая победа как раз. И это от официальных лиц. Даже у тебя в комменте "побили", " тем более Шинник".
Победа воспринимается сейчас под Угледаром, а это воспринимается с сарказмом как "перейдем к действительно важным новостям"
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lecter666_destiny
Ответ Гамарджоба Генацвале
Ага, там воспринимается как нехилая победа как раз. И это от официальных лиц. Даже у тебя в комменте "побили", " тем более Шинник".
С какого мне перепугу знать що такое Шинник? Насчёт побили, было выступления какого то мужика с подбитым глазом и разбитым лицом и он позиционировал себя как игрок некого Шинника. Других я не видел, отсюда вывод, по крайней мере одно тело было немного побито
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Алексей Александрович
Что эти команды забыли в Турции?? Вон в манеже пускай тренируются а потом в сугробе играют
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Андрей Белов
Ответ Максим
У отеля такая версия: «Обе команды были очень пьяны». Подробности массовой драки между российскими и украинскими футболистами в турецком отеле глазами его сотрудников. По словам персонала Royal Seginus, где остановились футболисты ярославского «Шинника» и закарпатского «Миная», спортсмены из двух команд были очень пьяны. Выпивали спортсмены отдельно друг от друга, предпочитая виски с колой (по подсчетам персонала, всего было выпито около 5 бутылок). Один из конфликтов начался в лобби. Как рассказали в отделе «guest relation», который улаживает разного рода проблемы, один из российских футболистов, «очень высокий парень», зашел в женский туалет. Через мгновение оттуда послышался женский крик. В ситуацию вмешались члены украинской команды — начался конфликт, русский футболист позвал своих друзей, и ссора перетекла в потасовку. Затем футболисты переместились на третий этаж, где произошел основной «забив». Разъяренных парней пытались угомонить сотрудники, но получилось не очень — пришлось вызывать полицию. В итоге утром 14 февраля обе команды выселили из Royal Seginus.
Ну это уже не правда про туалет, сказали же наши парни, что это хохлы начали потасовку. Русский врать не будет, он же не хохол.
+3
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lecter666_destiny
Ответ igls54
Комментарий удален пользователем
Очень дисскусионо, учитывая, что основал город Ярослав Мудрый как я понимаю с названия, а он то был собссна говоря не совсем с России, или совсем не с России
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дурной сходненский гребист
директор Кулаков, а зачем такую дорогую гостиницу снимаете на сборе за бюджет Ярославской области ? Шикуете в первой лиге ?
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Гамарджоба Генацвале
Ответ lecter666_destiny
Самое смешное, что в Украине эта новость воспринимается как весёлый анекдот, ну побили кого то.и хрен с ними, с кем не бывает. Я вот например, вообще в первый раз слышу, что есть такая команда Минай и тем более Шинник - кто эти люди и почему они в Турции загорают?
Ага, там воспринимается как нехилая победа как раз. И это от официальных лиц. Даже у тебя в комменте "побили", " тем более Шинник".
+15
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+15
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здоровяк
О, уже отель теперь виноват и вступил в сговор
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
lecter666_destiny
Самое смешное, что в Украине эта новость воспринимается как весёлый анекдот, ну побили кого то.и хрен с ними, с кем не бывает. Я вот например, вообще в первый раз слышу, что есть такая команда Минай и тем более Шинник - кто эти люди и почему они в Турции загорают?
+2
-6
-4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Ебздрогыч
Гендиректор понимает, что перегар к делу не пришить!
0
-6
-6
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Эннер Валенсия
Тут есть одна фраза - пусть предоставят доказательства.
А они должны быть, камеры есть. Дальше мусолить комментарий Шинника нет смысла, этой фразой они в выигрышной позиции.
+2
-3
-1
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Ебздрогыч
Гендиректор «Шинника» заявил, что драка с «Минаем» вызвана не алкогольным опьянением. Мы бы устроили драку и по трезваку, добавил гендиректор
+1
-6
-5
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Максим
Ответ Ярик01
А отель что говорит и как себя защищает? Это же нейтральная сторона
У отеля такая версия:
«Обе команды были очень пьяны».

Подробности массовой драки между российскими и украинскими футболистами в турецком отеле глазами его сотрудников.

По словам персонала Royal Seginus, где остановились футболисты ярославского «Шинника» и закарпатского «Миная», спортсмены из двух команд были очень пьяны. Выпивали спортсмены отдельно друг от друга, предпочитая виски с колой (по подсчетам персонала, всего было выпито около 5 бутылок).

Один из конфликтов начался в лобби. Как рассказали в отделе «guest relation», который улаживает разного рода проблемы, один из российских футболистов, «очень высокий парень», зашел в женский туалет. Через мгновение оттуда послышался женский крик. В ситуацию вмешались члены украинской команды — начался конфликт, русский футболист позвал своих друзей, и ссора перетекла в потасовку. Затем футболисты переместились на третий этаж, где произошел основной «забив».

Разъяренных парней пытались угомонить сотрудники, но получилось не очень — пришлось вызывать полицию. В итоге утром 14 февраля обе команды выселили из Royal Seginus.
+7
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+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
hulk&boloto
Нас там не было!
+1
-2
-1
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igls54
Комментарий удален
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Ярик01
А отель что говорит и как себя защищает? Это же нейтральная сторона
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+6
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