«Что игроки «Шинника» были нетрезвыми – не соответствует действительности. Отель и украинский клуб будут защищать себя, валить на нас». Гендиректор о драке с «Минаем»
Гендиректор «Шинника» заявил, что драка с «Минаем» вызвана не алкогольным опьянением.
«Информация, что игроки «Шинника» были в нетрезвом состоянии, не соответствует действительности. Даже не хочется это комментировать.
Понятное дело, что отель и украинский клуб будут защищать себя. Отель будет валить на нас ответственность вместо того, чтобы обеспечить безопасность на сборах. Пусть они лучше расскажут, почему такая ситуация вообще стала возможна, как мы оказались вместе в отеле.
Предлагаю отелю ответить на этот вопрос, а не обвинять нашу команду в том, что команда была в нетрезвом виде. Если у них есть какие-то доказательства, пусть предоставят», – сказал Сергей Кулаков.
Игроки «Шинника» и украинского «Миная» подрались в Турции. Что известно?
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А они должны быть, камеры есть. Дальше мусолить комментарий Шинника нет смысла, этой фразой они в выигрышной позиции.
«Обе команды были очень пьяны».
Подробности массовой драки между российскими и украинскими футболистами в турецком отеле глазами его сотрудников.
По словам персонала Royal Seginus, где остановились футболисты ярославского «Шинника» и закарпатского «Миная», спортсмены из двух команд были очень пьяны. Выпивали спортсмены отдельно друг от друга, предпочитая виски с колой (по подсчетам персонала, всего было выпито около 5 бутылок).
Один из конфликтов начался в лобби. Как рассказали в отделе «guest relation», который улаживает разного рода проблемы, один из российских футболистов, «очень высокий парень», зашел в женский туалет. Через мгновение оттуда послышался женский крик. В ситуацию вмешались члены украинской команды — начался конфликт, русский футболист позвал своих друзей, и ссора перетекла в потасовку. Затем футболисты переместились на третий этаж, где произошел основной «забив».
Разъяренных парней пытались угомонить сотрудники, но получилось не очень — пришлось вызывать полицию. В итоге утром 14 февраля обе команды выселили из Royal Seginus.