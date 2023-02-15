«Что игроки «Шинника» были нетрезвыми – не соответствует действительности. Отель и украинский клуб будут защищать себя, валить на нас». Гендиректор о драке с «Минаем»

Гендиректор «Шинника» заявил, что драка с « » вызвана не алкогольным опьянением.

«Информация, что игроки «Шинника» были в нетрезвом состоянии, не соответствует действительности. Даже не хочется это комментировать.

Понятное дело, что отель и украинский клуб будут защищать себя. Отель будет валить на нас ответственность вместо того, чтобы обеспечить безопасность на сборах. Пусть они лучше расскажут, почему такая ситуация вообще стала возможна, как мы оказались вместе в отеле.

Предлагаю отелю ответить на этот вопрос, а не обвинять нашу команду в том, что команда была в нетрезвом виде. Если у них есть какие-то доказательства, пусть предоставят», – сказал Сергей Кулаков.

Игроки «Шинника» и украинского «Миная» подрались в Турции. Что известно?

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