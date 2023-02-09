Гари Невилл: «МЮ» с руками оторвет Кейна, если «Тоттенхэм» предложит купить Харри за 100 млн фунтов»

уверен в готовности « » купить за 100 млн фунтов.

«Сколько там у Кейна осталось сезонов по его 26-летнему контракту? Не год же?

Если бы сейчас вы предложили «МЮ», у которого вообще нет центрфорвардов, купить Кейна за 100 млн фунтов, клуб оторвал бы Харри с руками», – сказал бывший защитник манкунианцев.

В текущем сезоне форвард « » забил 17 голов за 22 игры в . Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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