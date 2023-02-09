Гари Невилл: «МЮ» с руками оторвет Кейна, если «Тоттенхэм» предложит купить Харри за 100 млн фунтов»

Теги Манчестер Юнайтед Гари Невилл премьер-лига Англия Тоттенхэм Харри Кейн Футбол

Гари Невилл уверен в готовности «Манчестер Юнайтед» купить Харри Кейна за 100 млн фунтов.

«Сколько там у Кейна осталось сезонов по его 26-летнему контракту? Не год же?

Если бы сейчас вы предложили «МЮ», у которого вообще нет центрфорвардов, купить Кейна за 100 млн фунтов, клуб оторвал бы Харри с руками», – сказал бывший защитник манкунианцев.

В текущем сезоне форвард «Тоттенхэма» забил 17 голов за 22 игры в АПЛ. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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7 комментариев

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Dm Kznts
Ответ человек-муравей человек-физрук
ну тот хотя бы не стоил 120 млн.
так и Антони столько не стоил
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Under
Ответ человек-муравей человек-физрук
зачем МЮ купил Антони если мог спокойно за эти деньги купить Кейна? хотели безделушку на фланге ради одного финта?
с чего вы решили, что его можно было спокойно купить за сотню?
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Леонид Ботвинник
А как же легенда Тоттенхема до старости ? )))
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Иван Булкин
Ответ человек-муравей человек-физрук
зачем МЮ купил Антони если мог спокойно за эти деньги купить Кейна? хотели безделушку на фланге ради одного финта?
Хааг это наш Бердыев, хороший тренер и попилить бабла может)))
Другого объяснения нет!
Это дерево за 100
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
человек-муравей человек-физрук
Ответ rigobersong
В любом случае он полезнее Гринвуда:)
ну тот хотя бы не стоил 120 млн.
+1
0
+1
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rigobersong
Ответ человек-муравей человек-физрук
зачем МЮ купил Антони если мог спокойно за эти деньги купить Кейна? хотели безделушку на фланге ради одного финта?
В любом случае он полезнее Гринвуда:)
+6
-5
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
человек-муравей человек-физрук
зачем МЮ купил Антони если мог спокойно за эти деньги купить Кейна? хотели безделушку на фланге ради одного финта?
+4
-3
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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