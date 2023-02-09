Гари Невилл: «МЮ» с руками оторвет Кейна, если «Тоттенхэм» предложит купить Харри за 100 млн фунтов»
Гари Невилл уверен в готовности «Манчестер Юнайтед» купить Харри Кейна за 100 млн фунтов.
«Сколько там у Кейна осталось сезонов по его 26-летнему контракту? Не год же?
Если бы сейчас вы предложили «МЮ», у которого вообще нет центрфорвардов, купить Кейна за 100 млн фунтов, клуб оторвал бы Харри с руками», – сказал бывший защитник манкунианцев.
В текущем сезоне форвард «Тоттенхэма» забил 17 голов за 22 игры в АПЛ. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
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