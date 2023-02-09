Реднапп считает, что Кейн не покинет «Тоттенхэм»: «Харри может перейти куда угодно, но нужно ли ему это? Думаю, он станет игроком одного клуба, как Джеррард»

Теги Ливерпуль Стивен Джеррард Харри Реднапп премьер-лига Англия Тоттенхэм Харри Кейн Футбол

Харри Реднапп считает, что Харри Кейн не покинет «Тоттенхэм».

Ранее сообщалось об интересе к Кейну со стороны «Манчестер Юнайтед» и «Баварии».

«Я не думаю, что он уйдет, не могу это представить. Думаю, в конечном итоге он станет игроком одного клуба, как Стивен Джеррард [в «Ливерпуле»].

Он может перейти в любую команду, но нужно ли ему это? В «Тоттенхэме» он получает больше, чем когда-либо сможет потратить, он зарабатывает целое состояние, и абсолютно заслуженно.

Я думаю, он переезжает или строит новый дом, так что его жизнь, вероятно, прекрасна. Он любит играть в гольф, теперь это его хобби – он играет, когда у него есть возможность. Я не вижу, чтобы он хотел уехать. Думаю, он останется.

Он лучший центральный нападающий в мире, он невероятен и может делать все. Он работает, он лидер, он может бить и забивать, умеет бить головой, он отдает передачи как игрок полузащиты, делает игру команды лучше, он развит физически.

Он может делать все. Он всесторонне развитый игрок», – сказал бывший тренер «Тоттенхэма» в подкасте Mennie Talks.

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9 комментариев

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Raybar
карьера спортмена так коротка а титулы уходят, вряд ли стоит ограничивать себя одним клубом
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KeriLLo
Ответ LLiriKK
Какой смысл ему переходить в условный «Сити»? Чтобы, в случае неудач, на него вылили ушат помоев, как на Холанда, с упреками в уничтожении командной игры и зацикленности под него одного?
Кейн как раз отличается от Холланда тем, что он сам может игру строить в атаке.
Он не просто стандартная девятка.
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GeroyamSala
Будет Тотти на минималках (кубки у него есть), с Стивеном только гражданство их объединяет
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Тохир Анваров
Ну у Джерарда есть трофеи, чего не светит Тоттенхэму. Лучше уходить в тот же МЮ например. Ну или в Баварию.
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А.В.Бубнов
Сравнение с потешной недотёпой жеральтом под стать оскорблению
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инок
Кейн станет живой легендой Тоттенхэма если никуда не
уйдет из него
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А.Э.РАСИМ
Кейн забивает, при всех минусах.
Кейн лучший нападающий Англии, после линекоровскрй эпохи.
Думаю будет забивать везде.
Но лучше не уходить из Тотттенхэм. Он уже легенда.
И лучше заверщить здесь.
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LLiriKK
Какой смысл ему переходить в условный «Сити»? Чтобы, в случае неудач, на него вылили ушат помоев, как на Холанда, с упреками в уничтожении командной игры и зацикленности под него одного?
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Los Galácticos
Да это конечно будет эпик фейл если он еще побъет и рекорд Ширера, но в итоге закончит карьеру без единого трофея.
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