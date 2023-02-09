Реднапп считает, что Кейн не покинет «Тоттенхэм»: «Харри может перейти куда угодно, но нужно ли ему это? Думаю, он станет игроком одного клуба, как Джеррард»
Харри Реднапп считает, что Харри Кейн не покинет «Тоттенхэм».
Ранее сообщалось об интересе к Кейну со стороны «Манчестер Юнайтед» и «Баварии».
«Я не думаю, что он уйдет, не могу это представить. Думаю, в конечном итоге он станет игроком одного клуба, как Стивен Джеррард [в «Ливерпуле»].
Он может перейти в любую команду, но нужно ли ему это? В «Тоттенхэме» он получает больше, чем когда-либо сможет потратить, он зарабатывает целое состояние, и абсолютно заслуженно.
Я думаю, он переезжает или строит новый дом, так что его жизнь, вероятно, прекрасна. Он любит играть в гольф, теперь это его хобби – он играет, когда у него есть возможность. Я не вижу, чтобы он хотел уехать. Думаю, он останется.
Он лучший центральный нападающий в мире, он невероятен и может делать все. Он работает, он лидер, он может бить и забивать, умеет бить головой, он отдает передачи как игрок полузащиты, делает игру команды лучше, он развит физически.
Он может делать все. Он всесторонне развитый игрок», – сказал бывший тренер «Тоттенхэма» в подкасте Mennie Talks.
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Он не просто стандартная девятка.
уйдет из него
Кейн лучший нападающий Англии, после линекоровскрй эпохи.
Думаю будет забивать везде.
Но лучше не уходить из Тотттенхэм. Он уже легенда.
И лучше заверщить здесь.