Реднапп считает, что Кейн не покинет «Тоттенхэм»: «Харри может перейти куда угодно, но нужно ли ему это? Думаю, он станет игроком одного клуба, как Джеррард»

считает, что не покинет «Тоттенхэм».

Ранее сообщалось об интересе к Кейну со стороны «Манчестер Юнайтед» и «Баварии».

«Я не думаю, что он уйдет, не могу это представить. Думаю, в конечном итоге он станет игроком одного клуба, как [в « »].

Он может перейти в любую команду, но нужно ли ему это? В «Тоттенхэме» он получает больше, чем когда-либо сможет потратить, он зарабатывает целое состояние, и абсолютно заслуженно.

Я думаю, он переезжает или строит новый дом, так что его жизнь, вероятно, прекрасна. Он любит играть в гольф, теперь это его хобби – он играет, когда у него есть возможность. Я не вижу, чтобы он хотел уехать. Думаю, он останется.

Он лучший центральный нападающий в мире, он невероятен и может делать все. Он работает, он лидер, он может бить и забивать, умеет бить головой, он отдает передачи как игрок полузащиты, делает игру команды лучше, он развит физически.

Он может делать все. Он всесторонне развитый игрок», – сказал бывший тренер « » в подкасте Mennie Talks.

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