«Ливерпуль» проиграл лишь один из 28 последних матчей с «Эвертоном». За 12 лет «красные» победили 14 раз

Теги Ливерпуль Эвертон премьер-лига Англия Юрген Клопп Футбол

«Ливерпуль» практически не проигрывает «Эвертону» в последние годы.

Сегодня «красные» обыграли соперника по мерсисайдскому дерби со счетом 2:0.

Команда Клоппа не проигрывает «ирискам» 4 матча подряд.

Всего за последние 12 лет «Ливерпуль» проиграл «Эвертону» лишь один раз – в феврале 2021 года (0:2). На этом отрезки команды встретились 28 раз, 14 раз победил «Ливерпуль», 13 раз была ничья.

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3 комментария

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Arthas Northman
Ливерпуль красный!
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Temp Account
Бедный Пикфорд.. С такими "партнёрами" в защите можно рекламировать валидол и вложиться в сеть аптек в Ливерпуле. Успех гарантирован, любой житель Ливерпуля будет заходить к ним с улыбкой ).
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0
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Санжар Уразбаев
Ура
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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