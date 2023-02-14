«Ливерпуль» проиграл лишь один из 28 последних матчей с «Эвертоном». За 12 лет «красные» победили 14 раз
«Ливерпуль» практически не проигрывает «Эвертону» в последние годы.
Сегодня «красные» обыграли соперника по мерсисайдскому дерби со счетом 2:0.
Команда Клоппа не проигрывает «ирискам» 4 матча подряд.
Всего за последние 12 лет «Ливерпуль» проиграл «Эвертону» лишь один раз – в феврале 2021 года (0:2). На этом отрезки команды встретились 28 раз, 14 раз победил «Ливерпуль», 13 раз была ничья.
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