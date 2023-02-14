«Ливерпуль» проиграл лишь один из 28 последних матчей с «Эвертоном». За 12 лет «красные» победили 14 раз

« » практически не проигрывает « » в последние годы.

Сегодня «красные» обыграли соперника по мерсисайдскому дерби со счетом 2:0.

Команда Клоппа не проигрывает «ирискам» 4 матча подряд.

Всего за последние 12 лет «Ливерпуль» проиграл «Эвертону» лишь один раз – в феврале 2021 года (0:2). На этом отрезки команды встретились 28 раз, 14 раз победил «Ливерпуль», 13 раз была ничья.

Что ждет ваши любимые команды в 2023-м? Рассказываем судьбу даже небольших клубов!