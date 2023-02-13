УЕФА ответственен за давку и беспорядки на финале ЛЧ-2022 – так говорится в независимом отчете. Его заказал сам УЕФА

Теги Ливерпуль премьер-лига Англия Реал Мадрид Ла Лига Лига чемпионов УЕФА УЕФА происшествия болельщики стад де Франс стадионы Футбол

УЕФА оказался виноват в беспорядках на финале Лиги чемпионов-2021/2022 «Ливерпуль» – «Реал» (0:1).

К такому выводу пришли авторы независимого отчета о происшествиях перед матчем на «Стад де Франс».

28 мая 2022 года перед решающим матчем турнира на стадионе образовалась серьезная давка, возникшая, как утверждалось УЕФА изначально, из-за большого числа болельщиков с фальшивыми билетами. Французская полиция использовала слезоточивый газ и перцовые баллончики, чтобы успокоить толпу. Из-за этого начало матча было отложено более чем на полчаса.

В независимом отчете о произошедшем говорится, что «основную ответственность за происшествия, которые едва не привели к катастрофе», несет УЕФА. Утверждается, что «нет доказательств предосудительных утверждений» о том, что причиной проблем стало мошенничество с билетами.

«УЕФА должен был исполнить контролирующую и надзорную роль в вопросах безопасности. Очевидно, этого не произошло», – говорится в отчете.

Примечательно, что отчет был заказан самим УЕФА через три дня после финала.

«Реал» и «Ливерпуль» атакуют УЕФА – а там, похоже, знали проблемы Парижа, но игнорировали ради «ПСЖ». Скандал на финале ЛЧ не отпускает

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19 комментариев

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Asad Usmanhodjaev
Лудогорец выдохнул с облегчением
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Forza
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Фут.Боль
УЕФА накажет УЕФА?)
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Андрей Хенто
Ответ Адепт Суперлиги
Очередное доказательство полнейшей халатности и алчности УЕФА. Ради дополнительной выгоды Чеферин готов рисковать даже жизнями болельщиков на стадионе. Суперлига - сама неизбежность!
Чеферин все сделал для своего хозяина Нассера, как только появилась возможность, то сразу перенес финал в Париж. Ведь все ждали Париж в финале, особенно на тот момент уже первый матч против Мадрид состоялся, где Париж на голову был сильнее подопечных Анчелотти. Но как же красиво было наблюдать за лицом Чеферина, который вручал медали игрокам Мадрида после победы в финале Лиги Чемпионов в Париже))
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dr. cage
Итоговая часть отчёта: "Поэтому, исходя из вышесказанного, нам становится очевидно, что всему виной оказались неумелые действия УЕФА, а не болельщики Ливерпуля, которые красиво поют ю ниеве велк улон, и которые не были десятки раз за последние годы замечены в подобных кипишах"
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Двоечник
Сами себя решили потроллить
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.ru
Мэрия Парижа: А ручки то, вот они...
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Илья Владимирович
Тот редкий случай, когда в расследовании вышли на самих себя)
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Амир Габидуллин
Долой УЕФА!! Сраные бюрократы!
Да здравствует великий Криштиану!
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Адепт Суперлиги
Очередное доказательство полнейшей халатности и алчности УЕФА. Ради дополнительной выгоды Чеферин готов рисковать даже жизнями болельщиков на стадионе. Суперлига - сама неизбежность!
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Winterburn
Вскрытие показало, что чукча умер от вскрытия...
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Under
главное, чтобы выводы соответствующие сделали, как после Хиллсборо
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a2wai
Спасибо и на том, что не стали это скрывать хотя бы.
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Leo
Главное в процессе расследование не выйти на самого себя
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Любезный Коссутий
вышли сами на себя
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Sekor
Видимо это последний отчет данных оценщиков об УЕФА.
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vova123456
Ответ Сижу на факсах Барселоны
Комментарий удален пользователем
причём тут Суперлига?
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ТрактоПоктер
Мощно)
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Сижу на факсах Барселоны
Комментарий удален
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ScorpionN***
Главное, не выйти на самих себя
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