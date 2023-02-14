Клопп о победе над «Эвертоном»: «Ливерпуль» играл как единое целое. Я наслаждался каждой секундой матча»

похвалил игроков «Ливерпуля» за самоотдачу в матче с « » (2:0).

«Атмосфера была прекрасная, я влюблен в наших болельщиков. Ребята отплатили им тем же. Это было настоящее дерби. Мы играли так, как хотели, а не как хотел «Эвертон».

Сегодня «Ливерпуль» играл как единое целое, все по-настоящему боролись, мы забили после двух потрясающих контратак. Это должно стать знаком того, что нам нужно делать.

Выступление на протяжении всего матча было лучшим за последнее время. Мы примем и победы в матчах, где мы играем не очень хорошо, но гораздо лучше получить три очка, когда заслуживаешь этого, и сегодня мы заслужили.

Огромное облегчение. О чем бы публика меня [сегодня] ни попросила, я бы сделал это. Разве что одежду бы не снял.

Наш клуб проходил через вещи похуже, но «Ливерпуль» может показать, как справляться с трудными моментами. Я наслаждался каждой секундой матча», – сказал тренер « ».

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