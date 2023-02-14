Клопп о победе над «Эвертоном»: «Ливерпуль» играл как единое целое. Я наслаждался каждой секундой матча»

Теги Ливерпуль Эвертон премьер-лига Англия Юрген Клопп Футбол

Юрген Клопп похвалил игроков «Ливерпуля» за самоотдачу в матче с «Эвертоном» (2:0).

«Атмосфера была прекрасная, я влюблен в наших болельщиков. Ребята отплатили им тем же. Это было настоящее дерби. Мы играли так, как хотели, а не как хотел «Эвертон».

Сегодня «Ливерпуль» играл как единое целое, все по-настоящему боролись, мы забили после двух потрясающих контратак. Это должно стать знаком того, что нам нужно делать. 

Выступление на протяжении всего матча было лучшим за последнее время. Мы примем и победы в матчах, где мы играем не очень хорошо, но гораздо лучше получить три очка, когда заслуживаешь этого, и сегодня мы заслужили.

Огромное облегчение. О чем бы публика меня [сегодня] ни попросила, я бы сделал это. Разве что одежду бы не снял.

Наш клуб проходил через вещи похуже, но «Ливерпуль» может показать, как справляться с трудными моментами. Я наслаждался каждой секундой матча», – сказал тренер «Ливерпуля».

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5 комментариев

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Ответ А.В.Бубнов
Пафоса как будто выиграли честным путем АПЛ, а на деле унылый бестрофейный середняк поднялся с 10-го места на 9-ое
Кто бы говорил про пафос
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Yri Yrov
Ответ инок
Надеюсь, что черная полоса у Ливерпуля наконец-то закончилась
Чшшш. А то все беды начинались после этих слов
0
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А.В.Бубнов
Пафоса как будто выиграли честным путем АПЛ, а на деле унылый бестрофейный середняк поднялся с 10-го места на 9-ое
0
-5
-5
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
инок
Надеюсь, что черная полоса у Ливерпуля наконец-то
закончилась
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Умар Тайпанов
не сказать что играли отлично,неплохо
+1
0
+1
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