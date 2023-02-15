«Краснодар» готов продать Олусегуна за 6-8 млн евро летом, к форварду есть интерес из Франции («РБ Спорт»)

« » готов продать нападающего по окончании сезона.

По данным «РБ Спорт», может сменить команду в летнее трансферное окно. Клуб готов рассмотреть предложения по 20-летнему нигерийцу.

«Краснодар» планирует получить за него порядка 6-8 млн евро. К форварду проявляют интерес клубы из Франции.

В нынешнем сезоне Олусегун провел 15 матчей за «Краснодар», забил 5 голов и отдал 2 результативные передачи. Его статистика – здесь.

Гол Олусегуна на 9-й секунде – повторение рекорда ЧР. В 1999-м так быстро за вылетевший «Шинник» забил воспитанник ЦСКА

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