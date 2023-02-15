«Краснодар» готов продать Олусегуна за 6-8 млн евро летом, к форварду есть интерес из Франции («РБ Спорт»)

Теги премьер-лига Россия лига 1 Франция возможные трансферы Краснодар Олакунле Олусегун Футбол

«Краснодар» готов продать нападающего по окончании сезона.

По данным «РБ Спорт», Олакунле Олусегун может сменить команду в летнее трансферное окно. Клуб готов рассмотреть предложения по 20-летнему нигерийцу.

«Краснодар» планирует получить за него порядка 6-8 млн евро. К форварду проявляют интерес клубы из Франции.

В нынешнем сезоне Олусегун провел 15 матчей за «Краснодар», забил 5 голов и отдал 2 результативные передачи. Его статистика – здесь.

Гол Олусегуна на 9-й секунде – повторение рекорда ЧР. В 1999-м так быстро за вылетевший «Шинник» забил воспитанник ЦСКА

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9 комментариев

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Дмитрий Тихонов
Нормальные деньги, нужно продавать, пока есть спрос.
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Антон Шаповалов
Ответ trav
какой лям? он в Геленджике играл
Геленджик-Болгария-Краснодар.Поэтому лям
+1
0
+1
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артмаст
Ответ trav
какой лям? он в Геленджике играл
Чего? Его купили у ботева за 1 млн евро
+1
0
+1
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trav
Ответ артмаст
За 1 млн евро
какой лям? он в Геленджике играл
0
-2
-2
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артмаст
Ответ Владислав
Ну...Если продадут за восемь,то хоть не плохо заработают... Его же за 150 с чем-то тысяч покупали?
За 1 млн евро
+1
0
+1
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Alex_Prinz
неплохой такой кейс будет, если получится. С учётом того, что в интернете гуляет интервью где ему ничего не нравится в России, то скатертью дорога.
+2
-3
-1
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Владислав
Ну...Если продадут за восемь,то хоть не плохо заработают... Его же за 150 с чем-то тысяч покупали?
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0
0
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Олег Дашкеев
Ну типа на черта он нам нужен !
+2
0
+2
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Che подкаст
Хорошая монетизация получится
+4
0
+4
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