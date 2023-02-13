Форвард «Краснодара» Олусегун: «Расизм невозможно оправдать, но его можно побороть. В России со мной этого не происходило»

высказался о расизме в футболе.

«Расизм – боль для меня. Это никак невозможно оправдать и тем более уважать.

Расизм – проблема для футбола, побороть его возможно. А пока он существует, не хотел бы, чтобы он как-то коснулся меня. К счастью, со мной этого не происходило, в России в том числе», – сказал форвард « ».

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