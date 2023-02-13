Форвард «Краснодара» Олусегун: «Расизм невозможно оправдать, но его можно побороть. В России со мной этого не происходило»

Теги премьер-лига Россия Краснодар расизм дискриминация Олакунле Олусегун Футбол

Олакунле Олусегун высказался о расизме в футболе.

«Расизм – боль для меня. Это никак невозможно оправдать и тем более уважать.

Расизм – проблема для футбола, побороть его возможно. А пока он существует, не хотел бы, чтобы он как-то коснулся меня. К счастью, со мной этого не происходило, в России в том числе», – сказал форвард «Краснодара».

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18 комментариев

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Сергей Штырков
Ответ Милчик
Комментарий удален модератором
значит ты кого то обидел, надо бы извинится!
и побыстрее, а то найду!
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White Noise
Ответ Мосгорсуд
Одно время на наших стадионах ухали, бананы кидали....сейчас вроде поутихло слава богу
Я считаю это был больше не расизм, а желание задеть соперника, вывести игрока из себя
Своим то неграм не ухали
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Кондитер
Ответ Мосгорсуд
Одно время на наших стадионах ухали, бананы кидали....сейчас вроде поутихло слава богу
так бананы кидали что бы игрок поел , а ухать это естевсаеное поведение неадекватов
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Gravdaar Iyaad
Вообще, в России живут в основном культурные африканцы - большинство из них учиться приехали
На родине это их местное высшее сословие
+3
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Милчик
Ответ sabrusov
да нет у нас расизма к африканцам, у нас никогда не было чёрных рабов, нет отпечатка этого в массовом бессознательном
Комментарий удален
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Pigmalion
Ответ Милчик
Олесегун тебе надо по электричкам покататься или обещственным транспортом, тогда узнаешь что такое косые взгляды, оскорбления: вали в свою уганду, панаехали. А с полицией какие проблемы могут быть, ухххххх
Думаешь он не катался?
+2
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+2
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Recreated
Расизм, это когда снова и снова поднимается эта тема!!
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Милчик
Олесегун тебе надо по электричкам покататься или обещственным транспортом, тогда узнаешь что такое косые взгляды, оскорбления: вали в свою уганду, панаехали. А с полицией какие проблемы могут быть, ухххххх
+1
-4
-3
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Мосгорсуд
Ответ Winterburn
А вы говорите, что от ФанID никакой пользы)) Нету никого на трибунах - так и ухать некому стало
Так ты внимательно читай.....,,поутихло,, и давно
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Мосгорсуд
Ответ ТрактоПоктер
Ну это скорее дебилы, а не расисты )
А это практически одно и тоже
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Winterburn
Ответ Мосгорсуд
Одно время на наших стадионах ухали, бананы кидали....сейчас вроде поутихло слава богу
А вы говорите, что от ФанID никакой пользы)) Нету никого на трибунах - так и ухать некому стало
+1
-3
-2
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Kenny De Schepper
Ну и каким образом он мешает футболу? Помню, когда в роберто карлоса бананы кидали с трибун, вот это контент был.
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Роберт Дауни-средний
бытовой расизм есть везде и его невозможно побороть. но систематического у нас в России никогда не было. уйма заслуженных деятелей разных национальностей
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Мельников Михаил
Это потому что ты негр, а не таджик.
+5
-1
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Человек российской федерации
Ответ ТрактоПоктер
Ну это скорее дебилы, а не расисты )
Расисты и есть дебилы
+3
-2
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sabrusov
да нет у нас расизма к африканцам, у нас никогда не было чёрных рабов, нет отпечатка этого в массовом бессознательном
+20
-3
+17
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CriminalJoint62
Очевидно, ксенофобия и расизм присутствуют в обществе. Минусуйте, вообще без разницы
+1
-2
-1
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ТрактоПоктер
Ответ Мосгорсуд
Одно время на наших стадионах ухали, бананы кидали....сейчас вроде поутихло слава богу
Ну это скорее дебилы, а не расисты )
+6
-4
+2
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Мосгорсуд
Одно время на наших стадионах ухали, бананы кидали....сейчас вроде поутихло слава богу
+10
0
+10
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