Форвард «Краснодара» Олусегун: «Отец избивал меня, когда я сбегал на тренировки. На первые бутсы заработал сам, приятели за деньги давали мяч поиграть»

Теги премьер-лига Россия Краснодар Олакунле Олусегун Футбол

Олакунле Олусегун рассказал, как проходило его детство в Нигерии.

«Не скажу, что детство было сладким – скорее, бедным. Отец работал в полиции, мама торговала в магазине. На первые бутсы мне пришлось зарабатывать самому. Делал то одно, то другое в домах богатых людей: стриг газоны, например, или занимался доставкой свежей воды. Я платил и за мяч – своего у меня не было, только у приятелей. Поиграть им они давали за деньги.

И то удавалось не всегда. Папа у меня суровый и почти не разрешал играть в футбол. Говорил мне: «Бросай свой футбол! Надо учиться». Но я никак не мог без футбола, это моя страсть. Старался все же сбегать на тренировки, и по возвращении отец меня избивал. Жестоко было, но я никогда не сдавался», – сказал форвард «Краснодара».

В текущем сезоне на счету Олусегуна 4 гола и 2 голевые передачи в 13 матчах Мир РПЛ. Его подробная статистика доступна здесь.

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5 комментариев

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dreamstep
Приятелей таких мне кажется в России не встретить, ну типа мяч дать погонять за деньги, с тобой потом никто в этот мяч играть не будет на улице. А вообще удивительно что папа-милиционер и мать-продавец не могли сыну мяч купить.
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Хорошие приятели. Папа - вообще нет слов.
+2
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За Валенсию с 1999
Отца надо было слушать
0
-1
-1
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Никита Алексеев
Почему у вас результаты нормально нельзя посмотреть? Что с приложением?
+13
0
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Дмитрий9779
Да уж,сам себя сделал,молодец.
+3
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