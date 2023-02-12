Форвард «Краснодара» Олусегун: «Отец избивал меня, когда я сбегал на тренировки. На первые бутсы заработал сам, приятели за деньги давали мяч поиграть»

рассказал, как проходило его детство в Нигерии.

«Не скажу, что детство было сладким – скорее, бедным. Отец работал в полиции, мама торговала в магазине. На первые бутсы мне пришлось зарабатывать самому. Делал то одно, то другое в домах богатых людей: стриг газоны, например, или занимался доставкой свежей воды. Я платил и за мяч – своего у меня не было, только у приятелей. Поиграть им они давали за деньги.

И то удавалось не всегда. Папа у меня суровый и почти не разрешал играть в футбол. Говорил мне: «Бросай свой футбол! Надо учиться». Но я никак не мог без футбола, это моя страсть. Старался все же сбегать на тренировки, и по возвращении отец меня избивал. Жестоко было, но я никогда не сдавался», – сказал форвард « ».

В текущем сезоне на счету Олусегуна 4 гола и 2 голевые передачи в 13 матчах Мир . Его подробная статистика доступна здесь.

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