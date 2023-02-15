Хави: «Я все еще злюсь, когда слушаю гимн ЛЧ дома. Ради истории и величия «Барса» должна быть в этом турнире»

признался, что злится, когда слышит гимн Лиги чемпионов не на стадионе.

Главный тренер «Барселоны» ответил на вопросы журналистов на пресс-конференции перед матчем с «Манчестер Юнайтед» в .

«Я все еще злюсь, когда слушаю гимн Лиги чемпионов дома. Ради истории и величия мы [«Барса»] должны быть [в этом турнире].

Но мы должны смотреть правде в глаза. Мы воодушевлены этим [Лигой Европы]. Он (турнир – прим.) всегда важен. Без сомнения, это хороший тест, чтобы убедиться, что мы можем конкурировать в Европе», – сказал главный тренер «Барселоны».

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