Хави: «Я все еще злюсь, когда слушаю гимн ЛЧ дома. Ради истории и величия «Барса» должна быть в этом турнире»
Хави признался, что злится, когда слышит гимн Лиги чемпионов не на стадионе.
Главный тренер «Барселоны» ответил на вопросы журналистов на пресс-конференции перед матчем с «Манчестер Юнайтед» в Лиге Европы.
«Я все еще злюсь, когда слушаю гимн Лиги чемпионов дома. Ради истории и величия мы [«Барса»] должны быть [в этом турнире].
Но мы должны смотреть правде в глаза. Мы воодушевлены этим [Лигой Европы]. Он (турнир – прим.) всегда важен. Без сомнения, это хороший тест, чтобы убедиться, что мы можем конкурировать в Европе», – сказал главный тренер «Барселоны».
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Или Севилии, матчей с Арсеналом не помню, но помню МЮ они выкинул и в 1/8 ЛЧ и из ЛЕ. Так что как минимум для МЮ и Арсенала в Ла лиге не 2.5 топ команд а минимум 5.
То что Барса и Реал обычно бьются за титул, это не значит что остальные плохи, просто Реал и Барселона на другом уровне надёжности на дистанции.
Хави: «Я все еще злюсь, когда слушаю гимн ЛЕ дома. Ради истории и величия «Барса» должна быть в этом турнире»
Все ваше кабинетное величие спалили уже
Дальше только сегунда и лишение всех титулов за последние 10 лет)
А остальные 7:1 или сколько там, никто и не вспомнит.
Чави сделал историю.
И не лезь с желтушными инсайдами, от Кадена Сер, на чужие ветки, со своими набросами.
Забавно, когда фаны Юве отправляют кого-то в нижние дивизионы и обвиняют подкупах😂