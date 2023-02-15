Хави: «Я все еще злюсь, когда слушаю гимн ЛЧ дома. Ради истории и величия «Барса» должна быть в этом турнире»

Теги Барселона Хави Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Лига Европы УЕФА Футбол

Хави признался, что злится, когда слышит гимн Лиги чемпионов не на стадионе.

Главный тренер «Барселоны» ответил на вопросы журналистов на пресс-конференции перед матчем с «Манчестер Юнайтед» в Лиге Европы

«Я все еще злюсь, когда слушаю гимн Лиги чемпионов дома. Ради истории и величия мы [«Барса»] должны быть [в этом турнире].

Но мы должны смотреть правде в глаза. Мы воодушевлены этим [Лигой Европы]. Он (турнир – прим.) всегда важен. Без сомнения, это хороший тест, чтобы убедиться, что мы можем конкурировать в Европе», – сказал главный тренер «Барселоны». 

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66 комментариев

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НРИ
Ответ vova123456
Ага 2,5 команд, скажи это Вильяреалу который как раз Арсенал и МЮ обыграл и выиграл ЛЕ. Или Севилии, матчей с Арсеналом не помню, но помню МЮ они выкинул и в 1/8 ЛЧ и из ЛЕ. Так что как минимум для МЮ и Арсенала в Ла лиге не 2.5 топ команд а минимум 5. То что Барса и Реал обычно бьются за титул, это не значит что остальные плохи, просто Реал и Барселона на другом уровне надёжности на дистанции.
Ну если брать отдельно взятые матчи , то так можно и сказать что айнтрахт сейчас лидировал бы в ла лиге так как недавно сделал из ноу Камп и барсы посмешище , но сейчас не об этом
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vova123456
Ответ НРИ
Нелепое сравнение , Мю и арсенал играют в лучшей лиге мира , а барса в чемпионате 2,5 команд
Ага 2,5 команд, скажи это Вильяреалу который как раз Арсенал и МЮ обыграл и выиграл ЛЕ.
Или Севилии, матчей с Арсеналом не помню, но помню МЮ они выкинул и в 1/8 ЛЧ и из ЛЕ. Так что как минимум для МЮ и Арсенала в Ла лиге не 2.5 топ команд а минимум 5.
То что Барса и Реал обычно бьются за титул, это не значит что остальные плохи, просто Реал и Барселона на другом уровне надёжности на дистанции.
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david lamer
Ответ DolJun
а зачем по-твоему спортс был придуман?)
очевидно, чтобы ты гадости на ветках барсы писал
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DolJun
Ответ david lamer
ну тебя тоже не спрашивал никто, но ты же влез
а зачем по-твоему спортс был придуман?)
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Petr Tcoi
Барселона там каждую осень. В чем проблема?
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DolJun
Ответ Кирилл
Просто знаете, забавно то, что вы оказываетесь чуть ли не самым первым на ветках Барселоны ) Даже не всегда с таким рвением на ветках Челси появляетесь )
забавно что вы пытаетесь оценивать чье-то рвение в данном вопросе)
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DolJun
Ответ Задняя поверхность бедра Дембеле
Комментарий удален модератором
да не включал я тебя, ты про что?)
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Ильнур Хасанов
В чем проблема отбирайтесь туда
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Оливер Кан удаляет Роберту
Хави: «Я все еще злюсь, когда слушаю гимн ЛЧ дома, но уже почти привык. А вообще песенка ООООооооОО не так уж плоха))
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Александр Иванов
когда ещё не дочитал, подумал что ему гимн ЛЧ не нравится))
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Задняя поверхность бедра Дембеле
Ответ Роман
Ты спроси любого, что такое 8:2 и тебе каждый близкий к футболу сразу ответит. А остальные 7:1 или сколько там, никто и не вспомнит. Чави сделал историю.
А то, кто что скажет это знаешь, никого не абйот. Это ты 11 летней давности припоминаете матчи. Живете прошлым, абрашкой например. 10 место это как раз там, где мешки вроде челси и мс болтались.
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Задняя поверхность бедра Дембеле
Ответ Роман
Ты спроси любого, что такое 8:2 и тебе каждый близкий к футболу сразу ответит. А остальные 7:1 или сколько там, никто и не вспомнит. Чави сделал историю.
Причем там вообще Хави? Правильно, не вспомнят. Потому что челси ноунейм, и вылетел в начале плей офф. Поэтому помнить всякое непотребство не хочет никто.
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sievra
Через неделю:
Хави: «Я все еще злюсь, когда слушаю гимн ЛЕ дома. Ради истории и величия «Барса» должна быть в этом турнире»
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-1
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ДЖИН
Ответ AdequateMan
Ну и что? Для основного состава нужен отдых, у нас ооочень плотный график в последнее время, если так играть то спад не избежим, по мне лучше, что бы забрали Ла Лигу и Кубок, все таки ЛЕ это второсортный кубок, кто бы, что не говорил, хоть и состав в этом году мощный
Зачем все силы на ЛаЛигу. Барса играет с запасом +11 в чемпе и может три титула взять в этом сезоне кубок короля, лалигу вероятность 90%, а также ЛигуЕвропы ну тут как повезет.
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-1
-1
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белошип
Хавэ новостей чтоле не читает?
Все ваше кабинетное величие спалили уже
Дальше только сегунда и лишение всех титулов за последние 10 лет)
+3
-1
+2
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Токосо Томимо
А Лапорта в Суперлигу хочет. Как бы конфликт интересов возникает
+1
0
+1
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Ramil Usmanov
Всё придёт, величие Барсы впереди. Хави сам к этому приведёт свой клуб!
0
-2
-2
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a2wai
В следующем сезоне все уже с нетерпением ждут Барселону Хави в группе, потому что с них довольно легко стрясти очки в группе.
+5
-2
+3
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Данила Макаров
Ответ Птюч
ну не факт, к хорошему быстро приввкаешь🙂
Это точно 😊)
+1
0
+1
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Птюч
Ответ Данила Макаров
Для Барсы не очень)
ну не факт, к хорошему быстро приввкаешь🙂
0
-1
-1
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nobrainnopain
Как заказать на радио Каталония гимн лиги чемпионов для Хави ?
+5
0
+5
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Данила Макаров
Ответ Птюч
гимн лиги Европы не так уж плох🙂
Для Барсы не очень)
+2
-4
-2
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Роман
Ответ Задняя поверхность бедра Дембеле
Комментарий удален модератором
Ты спроси любого, что такое 8:2 и тебе каждый близкий к футболу сразу ответит.
А остальные 7:1 или сколько там, никто и не вспомнит.

Чави сделал историю.
+1
-3
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Ллб
Ответ Dzhansug Bukiya
Пора уже заучивать гимн второй лиги испании Испанское издание Cadena SER через Forbes сообщает, что прокуратура Барселоны утверждает, что выплаты были произведены бывшему вице-президенту Технического комитета судей Хосе Марии Энрикесу Негрейре во время президентства Хосепа Марии Бартомеу.
Вот и учи гимн серий В и С , ювентино.
И не лезь с желтушными инсайдами, от Кадена Сер, на чужие ветки, со своими набросами.
Забавно, когда фаны Юве отправляют кого-то в нижние дивизионы и обвиняют подкупах😂
+1
-3
-2
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Задняя поверхность бедра Дембеле
Ответ DolJun
ты о чем?)
Комментарий удален
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