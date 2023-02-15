Хави: «Тен Хаг изменил облик «МЮ», а это было непросто. Эрик – пример для тренеров, которым нравится атакующий футбол»

Теги Манчестер Юнайтед Барселона Хави Ла Лига Лига Европы УЕФА Эрик тен Хаг Футбол

Главный тренер «Барселоны» Хави высказался о работе Эрика тен Хага в «Манчестер Юнайтед».

Завтра эти команды встретятся в первом раунде плей-офф Лиги Европы. Начало матча – в 20:45 по московскому времени. 

«Завтра будет отличный матч. Это потрясающая пара. Обе команды переживают лучший момент сезона. Тен Хаг изменил облик команды. Это было тяжело для них, но они отлично справляются. Он отличный тренер. Изменить ситуацию в «Юнайтед» было непросто.

У него есть варианты в атаке и обороне, они работают очень хорошо. Он атакующий тренер, что и показывает почти в каждой игре. Он является примером для тренеров, которым нравится этот тип футбола.

«Манчестер Юнайтед» – великий клуб. Они переживают не лучший момент в своей истории, но есть игроки, которые переживают отличный момент. В последние недели они добились хороших результатов, и выиграть этот матч будет очень сложно», – сказал Хави.

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38 комментариев

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Фархад Касимханов
Ответ igls54
Странно, что Хави не упомянул Роналду, как одного из творцов сегодняшних достижений МЮ
у вас температура???
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PamcuK
Ответ igls54
Странно, что Хави не упомянул Роналду, как одного из творцов сегодняшних достижений МЮ
Думаю, что деревянный голеадор скрывается в части фразы, которая "было непросто".

Ведь с бревном, которое деградировало до уровня хуже Кокорина, но при этом постоянно требует себе мяч и устраивает скандалы практически невозможно нормальную команду выстроить.

У ЭТХ что-то адекватное получалось и это великое достижение. Не удивительно, что после того как МЮ наконец уволил токсичное бревно, результаты взлетели и если брать отрезок с последнего раза, когда он гадил на поле за МЮ (проигрыш Астон Вилле), то МЮ идет на 1-м месте среди всех клубов АПЛ по набранным очкам.
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Анвар Масимов
Ответ JealousNobody
особенно хави, который два года подряд из группы ЛЧ не смог выйти
прошлый раз он пару матчей лч застал только . в этом - команда строится. но виден большой прогресс.
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JealousNobody
Ответ Анвар Масимов
что Тен Хаг, что Хави поработали на славу
особенно хави, который два года подряд из группы ЛЧ не смог выйти
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Борис Шепляков
Надеюсь, что это будет отличный матч.
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Аскар Хакимов
За МЮ!!!
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Сергей Клочков
Вообще топовый чувак, конечно! Возрождает МанЮ!
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Attack Sir
Ответ Анвар Масимов
нет , мне не понять . вот именно что есть самый принципиальный соперник. и я никогда не смогу поддерживать его . уважать ,да. но не поддерживать. а насчёт победы всего испанского футбола , то это чушь . от этого остальным в Ла лиге ни жарко ни холодно
Глупость. Чем сильнее Реал, тем сильнее Барселона. Чем более велик Реал, тем больше чести Барселоне, как главному его сопернику. Так же и наоборот.
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Анвар Масимов
Ответ Attack Sir
А тебе и не понять, да? Я болею "за", а не "против". Реал и Барселона, к примеру, второй год подряд играют в разных еврокубках, с чего бы я не мог поддержать Реал? Победа Реала в ЛЧ — победа испанского футбола в том числе. Эль Класико никогда не стало бы главным футбольным противостоянием в мире, если бы Реал и Барса не укрепляли своё величие победами. Особенно это касается Реала. Барселона никогда бы не смогла стать таковой без величайшего клуба в истории в роли главного соперника, так же как и Реал никогда не стал величайшим клубом без столь грозного исторического конкурента.
нет , мне не понять . вот именно что есть самый принципиальный соперник. и я никогда не смогу поддерживать его . уважать ,да. но не поддерживать. а насчёт победы всего испанского футбола , то это чушь . от этого остальным в Ла лиге ни жарко ни холодно
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Андрей Хенто
Ответ Анвар Масимов
уважать соперников можно и нужно , но не болеть за них . как можно болеть за принциальных соперников ??? это в крови у чистейших глоров
Уважать соперников можно и нужно, отличные слова от Вас, только почему Вы этого не придерживаетесь?
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aidos_1979
Ответ igls54
Странно, что Хави не упомянул Роналду, как одного из творцов сегодняшних достижений МЮ
Хави конечно мог бы попинать фрукта за то что тот в своё время сьязвил в его адрес что тот заканчивал карьеру на Востоке, но интеллигент Хави не позволит себе такого в отличии от арабского нарцисса)
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Inside 88 LW
Ответ Анвар Масимов
Типа футбольный изменщик ты получается . Ахахах
Нет ни в коем случае. Я всегда буду болеть и болею за два клуба(Барса, Милан) - в случае очной встречи тяжело конечно но суть такова)
А остальные клубы лишь симпатизируют - т.к. люблю футбол и в случае свободного времени обязательно втыкну матч .
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Attack Sir
Ответ Анвар Масимов
уважать соперников можно и нужно , но не болеть за них . как можно болеть за принциальных соперников ??? это в крови у чистейших глоров
А тебе и не понять, да? Я болею "за", а не "против". Реал и Барселона, к примеру, второй год подряд играют в разных еврокубках, с чего бы я не мог поддержать Реал? Победа Реала в ЛЧ — победа испанского футбола в том числе. Эль Класико никогда не стало бы главным футбольным противостоянием в мире, если бы Реал и Барса не укрепляли своё величие победами. Особенно это касается Реала. Барселона никогда бы не смогла стать таковой без величайшего клуба в истории в роли главного соперника, так же как и Реал никогда не стал величайшим клубом без столь грозного исторического конкурента.
+1
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+1
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Анвар Масимов
Ответ Inside 88 LW
Это то же самое как в семейной жизни - любишь и спишь с женой но хочешь не хочешь другой раз некоторые личности попадают в поле зрения. Главное помнить что есть жена, семья. Может не совсем верная аналогия но я вижу это так)
Типа футбольный изменщик ты получается . Ахахах
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Inside 88 LW
Ответ Анвар Масимов
а как можно поддерживать и не болеть ??? видно ты даже значения слов не понимаешь .
Это то же самое как в семейной жизни - любишь и спишь с женой но хочешь не хочешь другой раз некоторые личности попадают в поле зрения. Главное помнить что есть жена, семья. Может не совсем верная аналогия но я вижу это так)
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rcbkz6mrtd
Тен Хаг всех удивил, не верил что у него хватит духа, а он молодец гнет свою линию, желаю успеха! Манчестер Юнайтед давно пора вернуться, болельщики жду!
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Анвар Масимов
Ответ Inside 88 LW
А где ты увидел - болеть? Я и предыдущий автор писали слова "поддерживаю" или "топлю". Проснись или похмелись - пишешь ерунду.
а как можно поддерживать и не болеть ??? видно ты даже значения слов не понимаешь .
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MARELLE CLOTHES
Ответ Attack Sir
Артета, Тен Хаг, Хави... Все они, в большей или меньшей степени, ученики Пепа. А ведь не так давно он сам только возглавил Барселону...
Тен хаг как раз на ученика ван гала похож
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Inside 88 LW
Ответ Анвар Масимов
уважать соперников можно и нужно , но не болеть за них . как можно болеть за принциальных соперников ??? это в крови у чистейших глоров
А где ты увидел - болеть?
Я и предыдущий автор писали слова "поддерживаю" или "топлю". Проснись или похмелись - пишешь ерунду.
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MARELLE CLOTHES
Ответ Erakha
Такие же слова можно применить и к самому Хави. Барса - Ман Юнайтед вывеска топ. Надеюсь пройдем Барсу, хотя будет очень сложно.
Если нам забьют не больше 2 голов,то мы 100% отыграемся в ответном матче.
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Alexander Yavriantz
Ответ Zlatan Ibra
Беда в том, что у Тен Хага как раз-таки нет вариантов в атаке и обороне, и в полузащите тоже. У Барсы с её рычагами гораздо больше опций по итогу. Это у Сити есть варианты с их тремя составами, что аж можно на лавке оставить Де Брюйне и Гюндогана. А в МЮ нет вариантов.
Ну тут виноваты травмы и карточки. Так то глубина состава была. К игре с Барсой 3 полузащитника МЮ травмированы и один не сыграет из-за жёлтых. В атаке тоже 2 травмированных и один уехавший кататься на верблюдах (но это к лучшему).
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Attack Sir
Ответ Анвар Масимов
вот так и выглядит типичный глорик)
Глоры болеют за победы, а я болею за личности. Это отнюдь не одно и то же. Был бы глором — моим любимым клубом не была бы Барселона, которой победы в последние годы только снились.
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Ignazio DE Alter
Ответ Aleksey Yashin
Тен Хаг изменил облик «МЮ», они все стали красивые
После того самого интервью все стали некрасивыми
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rusichi
Да! Тен Хаг возвращает МанЮ!
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Анвар Масимов
Ответ Attack Sir
Почему "глор"? Предпочтения в любом случае есть у всех, а если любимая команда вылетит — почему не поддержать какую-нибудь другую? Я, например, болельщик Барселоны, но, помимо этого, поддерживаю ПСЖ из-за Месси, Неймара, Верратти и Рамоса, Сити, Юнайтед и Арсенал из-за Пепа, тен Хага и Артеты и даже Реал просто потому, что безмерно уважаю этот клуб.
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