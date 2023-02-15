Хави: «Тен Хаг изменил облик «МЮ», а это было непросто. Эрик – пример для тренеров, которым нравится атакующий футбол»
Главный тренер «Барселоны» Хави высказался о работе Эрика тен Хага в «Манчестер Юнайтед».
Завтра эти команды встретятся в первом раунде плей-офф Лиги Европы. Начало матча – в 20:45 по московскому времени.
«Завтра будет отличный матч. Это потрясающая пара. Обе команды переживают лучший момент сезона. Тен Хаг изменил облик команды. Это было тяжело для них, но они отлично справляются. Он отличный тренер. Изменить ситуацию в «Юнайтед» было непросто.
У него есть варианты в атаке и обороне, они работают очень хорошо. Он атакующий тренер, что и показывает почти в каждой игре. Он является примером для тренеров, которым нравится этот тип футбола.
«Манчестер Юнайтед» – великий клуб. Они переживают не лучший момент в своей истории, но есть игроки, которые переживают отличный момент. В последние недели они добились хороших результатов, и выиграть этот матч будет очень сложно», – сказал Хави.
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Ведь с бревном, которое деградировало до уровня хуже Кокорина, но при этом постоянно требует себе мяч и устраивает скандалы практически невозможно нормальную команду выстроить.
У ЭТХ что-то адекватное получалось и это великое достижение. Не удивительно, что после того как МЮ наконец уволил токсичное бревно, результаты взлетели и если брать отрезок с последнего раза, когда он гадил на поле за МЮ (проигрыш Астон Вилле), то МЮ идет на 1-м месте среди всех клубов АПЛ по набранным очкам.
А остальные клубы лишь симпатизируют - т.к. люблю футбол и в случае свободного времени обязательно втыкну матч .
Я и предыдущий автор писали слова "поддерживаю" или "топлю". Проснись или похмелись - пишешь ерунду.