Хави: «Тен Хаг изменил облик «МЮ», а это было непросто. Эрик – пример для тренеров, которым нравится атакующий футбол»

Главный тренер «Барселоны» Хави высказался о работе Эрика тен Хага в «Манчестер Юнайтед».

Завтра эти команды встретятся в первом раунде плей-офф . Начало матча – в 20:45 по московскому времени.

«Завтра будет отличный матч. Это потрясающая пара. Обе команды переживают лучший момент сезона. Тен Хаг изменил облик команды. Это было тяжело для них, но они отлично справляются. Он отличный тренер. Изменить ситуацию в «Юнайтед» было непросто.

У него есть варианты в атаке и обороне, они работают очень хорошо. Он атакующий тренер, что и показывает почти в каждой игре. Он является примером для тренеров, которым нравится этот тип футбола.

« » – великий клуб. Они переживают не лучший момент в своей истории, но есть игроки, которые переживают отличный момент. В последние недели они добились хороших результатов, и выиграть этот матч будет очень сложно», – сказал .

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