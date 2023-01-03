Хави: «После вылета из ЛЧ Ла Лига важнее всего, но Кубок очень интересует «Барсу». Победа в нем – наша цель»

заявил о желании «Барселоны» выиграть и .

В среду « » сыграет с « » из 3-го дивизиона Испании в 1/16 финала Кубка.

«Первые матчи Кубка часто обходятся дорого. Я помню вылеты в период моей карьеры игрока. Это очень сложные матчи. Мало что можно приобрести, зато потерять можно все. Мы фавориты, и иногда это дорого обходится.

Победа в Кубке – наша цель. Мы хотим выигрывать титулы. После вылета из Лиги чемпионов Ла Лига важнее всего, но Кубок нас очень интересует. Для нас это особенный турнир», – сказал тренер «блауграны».