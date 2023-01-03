Хави: «После вылета из ЛЧ Ла Лига важнее всего, но Кубок очень интересует «Барсу». Победа в нем – наша цель»

Теги Барселона Хави Ла Лига Кубок Испании Лига чемпионов УЕФА Интерсити Футбол

Хави заявил о желании «Барселоны» выиграть Ла Лигу и Кубок Испании.

В среду «Барселона» сыграет с «Интерсити» из 3-го дивизиона Испании в 1/16 финала Кубка.

«Первые матчи Кубка часто обходятся дорого. Я помню вылеты в период моей карьеры игрока. Это очень сложные матчи. Мало что можно приобрести, зато потерять можно все. Мы фавориты, и иногда это дорого обходится.

Победа в Кубке – наша цель. Мы хотим выигрывать титулы. После вылета из Лиги чемпионов Ла Лига важнее всего, но Кубок нас очень интересует. Для нас это особенный турнир», – сказал тренер «блауграны».

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36 комментариев

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Direct free kick
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Ответ Пенс
вместо этого будет золотой дождь.
Он сказал, что у него абик на всех Анжел Риги. Так что он в курсе что это
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Maliw Ali
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Ответ Кино Музыка
Не знаю в чем дело, но все высказывания Хави раздражают.
Он и будучи игроком порой фигню говорил , мало что изменилось.
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Direct free kick
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Ответ Юрий Кечко
Хави после проигрыша Ла Лиги Реалу :» Важней всего погода в доме , все остальное суета ..»
Нынешние Реал и БЧК отхватили бы от самих себя "безтрофейных" 2013 и 2014 соответственно. Мельчает лига
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Егор Зуев
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Ответ Пенс
всё будет, егорка. Главное, не волнуйся. Я вот только забыл, что ты глор бчк и тогда ведь не девочки нужны.
Пхахаха, точно 7-ий школьник.
Ничего удивительного, глорик МЧК же🤣😂🤭
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Пенс
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Ответ Егор Зуев
7-ий школьник поясняет мне за жизнь, классно
всё будет, егорка. Главное, не волнуйся. Я вот только забыл, что ты глор бчк и тогда ведь не девочки нужны.
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Егор Зуев
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Ответ Пенс
а надо бы. Как-никак взрослеешь. Классу к седьмому может и дадут. Ну, если сжалится хоть одна)
7-ий школьник поясняет мне за жизнь, классно
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Пенс
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Ответ Егор Зуев
Мне не интересно, какие отношения в школе с подружками
а надо бы. Как-никак взрослеешь. Классу к седьмому может и дадут. Ну, если сжалится хоть одна)
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Егор Зуев
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Ответ Пенс
"девочка", "маленькая девочка". Игнорят в школе одноклассницы, егорка?) И на этой теме немного повернуло?)
Мне не интересно, какие отношения в школе с подружками
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Пенс
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Ответ Егор Зуев
Тссссс, не плачь, маленькая девочка, все хорошо 🤭🤫
"девочка", "маленькая девочка". Игнорят в школе одноклассницы, егорка?) И на этой теме немного повернуло?)
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Яйца Тен Хага
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Ответ данислам дадыбаев
И Лигу Европы должны выйграть .
Не там сразу отлетят от МЮ. Поэтому он заранее готовит всех болел.
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Егор Зуев
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Ответ Пенс
режешь по живому. Отмочи ещё что-нибудь, плиз)
Тссссс, не плачь, маленькая девочка, все хорошо 🤭🤫
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OneMind
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Ответ HoratioH
Перед Интерсити смешно соломку стелить, он примерно на уровне Владимирского торпедо
Тренер против расслабленности игроков в Кубке из-за чего в основном гранды и вылетают. Что здесь смешного?
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Александр Мартынов
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Ответ nobrainnopain
Плюс вылета из кубка - можно полностью сконцентрироваться на ЛаЛиге, но и плюс в потере шансов в ЛаЛиге огромен- можно полностью сконцентрироваться на кубке Гампера
А потом и в Медиалигу
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Пенс
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Ответ Егор Зуев
Девчонка, перестань плакать, а то позоришь себя
режешь по живому. Отмочи ещё что-нибудь, плиз)
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xQcoW
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Сколько продержится хеве там? ляпорта не устал дергать ему за рычаг?
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Егор Зуев
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Ответ Пенс
что и требовалось доказать, дитятко)
Девчонка, перестань плакать, а то позоришь себя
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Пенс
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Ответ Егор Зуев
Тсссс, не плачь, девочка, ну любишь ты испить золотого дождя, чего такого, ты же привык🤭😂🤣
что и требовалось доказать, дитятко)
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Кино Музыка
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Не знаю в чем дело, но все высказывания Хави раздражают.
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Ars Mount
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Зато после вылета из кубка Испании, можно будет спокойно сконцентрироваться на попадание в зону ЛЧ… слова Хави где-то в апреле
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Егор Зуев
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Ответ Пенс
тише малыш, не буянь ты так. Не на улице же) роршах на аве не сделает из тебя мужчину :)
Тсссс, не плачь, девочка, ну любишь ты испить золотого дождя, чего такого, ты же привык🤭😂🤣
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Пенс
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Ответ Егор Зуев
Только такие как ты привыкли пить из лужи, после золотого дождя мчкашный
тише малыш, не буянь ты так. Не на улице же) роршах на аве не сделает из тебя мужчину :)
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nobrainnopain
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Плюс вылета из кубка - можно полностью сконцентрироваться на ЛаЛиге, но и плюс в потере шансов в ЛаЛиге огромен- можно полностью сконцентрироваться на кубке Гампера
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Егор Зуев
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Ответ Пенс
вместо этого будет золотой дождь.
Только такие как ты привыкли пить из лужи, после золотого дождя мчкашный
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Егор Зуев
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Ответ DolJun
чави ведет фк мем к новым успехам)
Как там Ноттингемом Форест, девчонка?)
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данислам дадыбаев
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И Лигу Европы должны выйграть .
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