Аллегри про ЛЕ: «Юве» должен попытаться пройти весь путь, потому что это может стать пропуском в Лигу чемпионов»
Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри высказался о предстоящем матче против «Нанта».
Команды встретятся в 1-м раунде плей-офф Лиги Европы. Матч состоится завтра, 16 февраля.
– «Нант» – очень физически сильная команда. Будут ли какие-то тактические хитрости?
– У меня есть некоторые сомнения, я решу завтра, потому что тогда у нас скоро еще матч против «Специи». Мы играем на два турнира и должны жить в соответствии с этим.
Мы должны попытаться пройти весь путь, потому что это может стать пропуском в Лигу чемпионов.
То, что мы вылетели из Лиги чемпионов, оставило у нас горький привкус во рту и гнев. Лига Европы дает нам возможность заполнить календарь. Не играть целую неделю скучно, лучше играть по воскресеньям и средам или – поскольку мы не можем играть в среду – по воскресеньям и четвергам, – сказал Аллегри.
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