Аллегри про ЛЕ: «Юве» должен попытаться пройти весь путь, потому что это может стать пропуском в Лигу чемпионов»

Главный тренер « » высказался о предстоящем матче против « ».

Команды встретятся в 1-м раунде плей-офф Лиги Европы. Матч состоится завтра, 16 февраля.

– «Нант» – очень физически сильная команда. Будут ли какие-то тактические хитрости?

– У меня есть некоторые сомнения, я решу завтра, потому что тогда у нас скоро еще матч против «Специи». Мы играем на два турнира и должны жить в соответствии с этим.

Мы должны попытаться пройти весь путь, потому что это может стать пропуском в Лигу чемпионов.

То, что мы вылетели из Лиги чемпионов, оставило у нас горький привкус во рту и гнев. дает нам возможность заполнить календарь. Не играть целую неделю скучно, лучше играть по воскресеньям и средам или – поскольку мы не можем играть в среду – по воскресеньям и четвергам, – сказал Аллегри.

Что ждет ваши любимые команды в 2023-м? Рассказываем судьбу даже небольших клубов!