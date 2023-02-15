Аллегри про ЛЕ: «Юве» должен попытаться пройти весь путь, потому что это может стать пропуском в Лигу чемпионов»

Теги Нант Ювентус серия А Италия Лига Европы УЕФА Массимилиано Аллегри Футбол

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри высказался о предстоящем матче против «Нанта».

Команды встретятся в 1-м раунде плей-офф Лиги Европы. Матч состоится завтра, 16 февраля.

– «Нант» – очень физически сильная команда. Будут ли какие-то тактические хитрости?

– У меня есть некоторые сомнения, я решу завтра, потому что тогда у нас скоро еще матч против «Специи». Мы играем на два турнира и должны жить в соответствии с этим.

Мы должны попытаться пройти весь путь, потому что это может стать пропуском в Лигу чемпионов.

То, что мы вылетели из Лиги чемпионов, оставило у нас горький привкус во рту и гнев. Лига Европы дает нам возможность заполнить календарь. Не играть целую неделю скучно, лучше играть по воскресеньям и средам или – поскольку мы не можем играть в среду – по воскресеньям и четвергам, – сказал Аллегри.

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5 комментариев

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Artem89S
Ответ savik-A.M.
Про шахтер вот это смешно
Да что ты) так то праймовый Шахтер накидает юве трешку легко
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savik-A.M.
Ответ Тимофей Кушнир
Ну да, после потери 15 очков попасть в ЛЧ напрямую почти невозможно. Но и в ЛЕ сейчас топовые Барса/МЮ, Рома с Моуринью, эту команду никогда нельзя списывать со счетов,Арсенал, и, в конце концов, Шахтер, сыгравший вничью с Реалом
Про шахтер вот это смешно
+3
-2
+1
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Тимофей Кушнир
Ну да, после потери 15 очков попасть в ЛЧ напрямую почти невозможно. Но и в ЛЕ сейчас топовые Барса/МЮ, Рома с Моуринью, эту команду никогда нельзя списывать со счетов,Арсенал, и, в конце концов, Шахтер, сыгравший вничью с Реалом
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
nobrainnopain
Зачем вам этот анахронизм, когда СЛ на носу со всеми плюшками?)
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-1
-1
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Вася Столяр
Юве, Барса, МЮ, Арсенал. ЛЕ это суперлига?
+9
0
+9
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