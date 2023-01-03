Аллегри о целях «Ювентуса» на сезон: «Хотим попасть в топ-4 и сыграть в финалах ЛЕ и Кубка Италии»
Массимилиано Аллегри назвал цели «Ювентуса» на текущий сезон.
«Наша цель – попасть в топ-4 и сыграть в финалах Лиги Европы и Кубка Италии.
На данный момент «Наполи» – явный фаворит в борьбе за скудетто», – сказал главный тренер «Ювентуса».
По итогам 15 туров «Ювентус» занимает 3-е место в турнирной таблице Серии А, набрав 31 очко. Отставание от лидера таблицы «Наполи» составляет 10 очков.
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