Аллегри о целях «Ювентуса» на сезон: «Хотим попасть в топ-4 и сыграть в финалах ЛЕ и Кубка Италии»

назвал цели «Ювентуса» на текущий сезон.

«Наша цель – попасть в топ-4 и сыграть в финалах и Кубка Италии.

На данный момент «Наполи» – явный фаворит в борьбе за скудетто», – сказал главный тренер « ».

По итогам 15 туров «Ювентус» занимает 3-е место в турнирной таблице Серии А, набрав 31 очко. Отставание от лидера таблицы « » составляет 10 очков.