Аллегри о целях «Ювентуса» на сезон: «Хотим попасть в топ-4 и сыграть в финалах ЛЕ и Кубка Италии»

Теги Ювентус серия А Италия Кубок Италии Лига Европы УЕФА Наполи Массимилиано Аллегри Футбол

Массимилиано Аллегри назвал цели «Ювентуса» на текущий сезон.

«Наша цель – попасть в топ-4 и сыграть в финалах Лиги Европы и Кубка Италии.

На данный момент «Наполи» – явный фаворит в борьбе за скудетто», – сказал главный тренер «Ювентуса».

По итогам 15 туров «Ювентус» занимает 3-е место в турнирной таблице Серии А, набрав 31 очко. Отставание от лидера таблицы «Наполи» составляет 10 очков.

4 комментария

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Джавез Тилл
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Бездарная команда, бездарные игроки, бездарная политика клуба!!!
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Анатолий Magicbrain
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жизнь висит на нитке а думает о прибытке
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Sevuska
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Интересно, если Наполи возьмёт скудетто - это будет их первое со времён Марадоны .
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Romeo Yankovich
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Это так скатились, что уже такие цели на сезон в январе.
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