Рамон Менезес назначен и.о. главного тренера сборной Бразилии. Он выиграл Кубок Америки U20 с молодежной командой
Сборная Бразилии объявила о назначении исполняющего обязанности главного тренера.
Им стал Рамон Менезес, ранее занимавший пост главного тренера сборной Бразилии U20. На днях он выиграл с командой молодежный Кубок Америки. Менезес будет руководить национальной сборной в товарищеском матче против Марокко, который пройдет 25 марта.
Напомним, ранее должность главного тренера сборной Бразилии занимал Тите. Он покинул команду после ЧМ-2022.
Что ждет ваши любимые команды в 2023-м? Рассказываем судьбу даже небольших клубов!
Либо топовый европеец, либо местный новый тренер (напр., Диниз), либо этого врио оставят еще на год до окончания Копы-2024.
Ни с кем из топ-тренеров договориться по-быстрому не удалось. Все ждут окончания сезона в Европе, чтобы понять - остаются они в клубах, будут ли новые предложения из топовых лиг.
Поэтому решили пока назначить врио, а там видно будет.
Отставят Анчелотти в конце сезона из Мадрида - Бразилия тут как тут.
Уйдёт Моур из Рома - Бразилия тут как тут.
Отправят Сити в Чемпионшип - Бразилия тут как тут.
Это временный тренер. Возможно, неймара и не будут вызывать на эту игру с Марокко. Проверят молодежь вместо него.