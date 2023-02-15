Рамон Менезес назначен и.о. главного тренера сборной Бразилии. Он выиграл Кубок Америки U20 с молодежной командой

Теги Сборная Бразилии по футболу Тите сборная Бразилии U-20 Рамон Менезес Футбол

Сборная Бразилии объявила о назначении исполняющего обязанности главного тренера.

Им стал Рамон Менезес, ранее занимавший пост главного тренера сборной Бразилии U20. На днях он выиграл с командой молодежный Кубок Америки. Менезес будет руководить национальной сборной в товарищеском матче против Марокко, который пройдет 25 марта.

Напомним, ранее должность главного тренера сборной Бразилии занимал Тите. Он покинул команду после ЧМ-2022.

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8 комментариев

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Shark_snt
Ответ Крыс Пол
27 лет? Ничего себе
Тэг не тот вставили, на самом деле ему 50 лет
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
vzi
Ответ Direct free kick
Лишь бы Дунгу не вернули
Этого не будет 100%.
Либо топовый европеец, либо местный новый тренер (напр., Диниз), либо этого врио оставят еще на год до окончания Копы-2024.
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+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Крыс Пол
27 лет? Ничего себе
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Direct free kick
Ответ vzi
Решение ожидаемое. Ни с кем из топ-тренеров договориться по-быстрому не удалось. Все ждут окончания сезона в Европе, чтобы понять - остаются они в клубах, будут ли новые предложения из топовых лиг. Поэтому решили пока назначить врио, а там видно будет. Отставят Анчелотти в конце сезона из Мадрида - Бразилия тут как тут. Уйдёт Моур из Рома - Бразилия тут как тут. Отправят Сити в Чемпионшип - Бразилия тут как тут.
Лишь бы Дунгу не вернули
0
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0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
vzi
Решение ожидаемое.
Ни с кем из топ-тренеров договориться по-быстрому не удалось. Все ждут окончания сезона в Европе, чтобы понять - остаются они в клубах, будут ли новые предложения из топовых лиг.
Поэтому решили пока назначить врио, а там видно будет.
Отставят Анчелотти в конце сезона из Мадрида - Бразилия тут как тут.
Уйдёт Моур из Рома - Бразилия тут как тут.
Отправят Сити в Чемпионшип - Бразилия тут как тут.
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
vzi
Ответ Потолковый Лампонюх™
Неймар сожрет его
Ради чего?
Это временный тренер. Возможно, неймара и не будут вызывать на эту игру с Марокко. Проверят молодежь вместо него.
0
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Nuraly Amirov
Не горят папы Карло и особенные их тренить, но вот царь на низком старте, ждём приглашения
+4
-2
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Потолковый Лампонюх™
Неймар сожрет его
+1
-3
-2
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