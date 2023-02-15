Рамон Менезес назначен и.о. главного тренера сборной Бразилии. Он выиграл Кубок Америки U20 с молодежной командой

объявила о назначении исполняющего обязанности главного тренера.

Им стал Рамон Менезес, ранее занимавший пост главного тренера сборной Бразилии U20. На днях он выиграл с командой молодежный Кубок Америки. Менезес будет руководить национальной сборной в товарищеском матче против Марокко, который пройдет 25 марта.

Напомним, ранее должность главного тренера сборной Бразилии занимал . Он покинул команду после ЧМ-2022.

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