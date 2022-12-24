Грабитель отнял у Тите цепочку в Рио-де-Жанейро и упрекнул тренера в вылете Бразилии с ЧМ

Бывшего главного тренера сборной Бразилии Тите ограбили в Рио-де-Жанейро.

Преступник отобрал у 61-летнего специалиста цепочку. Грабитель вдобавок упрекнул тренера в неудачном выступлении сборной Бразилии на .

Напомним, на чемпионате мира в Катаре бразильцы дошли до четвертьфинала, где уступили Хорватии в серии пенальти.

По окончании турнира Тите покинул пост главного тренера сборной Бразилии.