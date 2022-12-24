Грабитель отнял у Тите цепочку в Рио-де-Жанейро и упрекнул тренера в вылете Бразилии с ЧМ

Теги Сборная Бразилии по футболу происшествия ЧМ-2022 Тите Футбол

Бывшего главного тренера сборной Бразилии Тите ограбили в Рио-де-Жанейро.

Преступник отобрал у 61-летнего специалиста цепочку. Грабитель вдобавок упрекнул тренера в неудачном выступлении сборной Бразилии на ЧМ-2022.

Напомним, на чемпионате мира в Катаре бразильцы дошли до четвертьфинала, где уступили Хорватии в серии пенальти.

По окончании турнира Тите покинул пост главного тренера сборной Бразилии.

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41 комментарий

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Spaten
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Узнал значит, приятно деду
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Данил
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Ответ Пол Ганарара:
Главное дерь_мо этого года: - нападение России на Украину - первая волна мобилизации - новый формат комментариев на спортсе
Дуров верни стену!!!
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poolshh
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Цепочку особенно жаль. Остальное наживное
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Заборостроитель
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Пинающий Достоинства
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Ахахха, только а Бразилии это можно представить
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Иван Бень
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Ответ Vitto
Плохо у тебя с математикой))
ну нынешнюю версию кубка Бразилия два раза брала, Аргентина 3
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Vitto
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Ответ Иван Бень
3 и 5 все равно сопоставимые цифры
Плохо у тебя с математикой))
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Иван Бень
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Ответ Direct free kick
Быстрее бы ПСЖ вылетел из ЛЧ с позором, истерика вокруг Месси только может просесть
Мбаппе щас игрок №1 на планете
я маме повтор ЧМ во вторник показывал она кайфовала от Мбаппе и даже подписалась на него в Инсте ахахахаха
(у меня инсты никогда не было и нет)
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Иван Бень
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Ответ Vitto
Бразилия 5 кубков > Аргентина 3 кубка и те с душком.
3 и 5 все равно сопоставимые цифры
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Добрый_Ээх
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Показал как брать золото
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Пол Ганарара:
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Главное дерь_мо этого года:
- нападение России на Украину
- первая волна мобилизации
- новый формат комментариев на спортсе
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Vitto
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Ответ Иван Бень
а как хвалили ай-яй-яй (хотя перепутал, это мексиканская песня, но и Бразилии стране диких, где много диких обезьян - подойдет) лучшая сборная ахахахаха в итоге ненавистная Аргентина чемпион мира, а Бразилия побирается по тренерам-иностранцам
Бразилия 5 кубков > Аргентина 3 кубка и те с душком.
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Дарт Вейдер
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Ваш грабитель грабит?
Хуже
Он еще и упрекает
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Direct free kick
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Ответ Иван Бень
Все равно не понял Месси появился в сезоне 2005-2006 до этого в качестве el D10s был понятно кто
Быстрее бы ПСЖ вылетел из ЛЧ с позором, истерика вокруг Месси только может просесть
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Иван Бень
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Ответ Direct free kick
В конце 1990-х никто не думал, что однажды понятия Аргентина вытеснится понятием Месси
Все равно не понял
Месси появился в сезоне 2005-2006
до этого в качестве el D10s был понятно кто
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Direct free kick
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Ответ Иван Бень
не понял о чем ты без обид, бро
В конце 1990-х никто не думал, что однажды понятия Аргентина вытеснится понятием Месси
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Ден Ден
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Наглость - второе счастье))
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Dmitriy Semenchenko
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Прочитал "Грабителли" и недоумевал, что за итальянский игрок-ноунейм ограбил Тите)
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Иван Бень
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Ответ Direct free kick
Конечно, ты же не знал, что однажды начнётся лепреконобессие
не понял о чем ты без обид, бро
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counsel
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Ответ Кокич
Грабитель упрекает ограбленного в плохо исполненной работе 😄
Ну он то свою нормально делает
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Direct free kick
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Ответ Иван Бень
ну Дибала в финале в серии на диком нервяке пенальти забил все ок. Ты меня же уважаешь, я же не глор Альбиселесте? щас а то 100500 глоров сборной Аргентины появилось, отбиваться тяжело
Конечно, ты же не знал, что однажды начнётся лепреконобессие
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Захар Собов
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Ответ Кокич
Грабитель упрекает ограбленного в плохо исполненной работе 😄
Имеет право. Он-то свою работу выполнил)
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Иван Бень
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Ответ Direct free kick
Дибала пусть свою медаль отправит Рикельме или Батистуте, они достойны её больше чем этот пассажир
ну Дибала в финале в серии на диком нервяке пенальти забил
все ок. Ты меня же уважаешь, я же не глор Альбиселесте?
щас а то 100500 глоров сборной Аргентины появилось, отбиваться тяжело
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nobrainnopain
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Ответ АРХАТ
Трижды, в 2018 у бразилов тоже была отличная команда
Ну с грабителем хоть в финал вышел
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Direct free kick
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Ответ Иван Бень
Батистута и Рикельме, сам знаешь, мои любимые эвэр игроки Аргентины ну и Италии они эпично нагадили, будучи мертвой посредственной командой в 1990 пиковой Италии ахахахаха
Дибала пусть свою медаль отправит Рикельме или Батистуте, они достойны её больше чем этот пассажир
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