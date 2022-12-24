Грабитель отнял у Тите цепочку в Рио-де-Жанейро и упрекнул тренера в вылете Бразилии с ЧМ
Бывшего главного тренера сборной Бразилии Тите ограбили в Рио-де-Жанейро.
Преступник отобрал у 61-летнего специалиста цепочку. Грабитель вдобавок упрекнул тренера в неудачном выступлении сборной Бразилии на ЧМ-2022.
Напомним, на чемпионате мира в Катаре бразильцы дошли до четвертьфинала, где уступили Хорватии в серии пенальти.
По окончании турнира Тите покинул пост главного тренера сборной Бразилии.
я маме повтор ЧМ во вторник показывал она кайфовала от Мбаппе и даже подписалась на него в Инсте ахахахаха
(у меня инсты никогда не было и нет)
- нападение России на Украину
- первая волна мобилизации
- новый формат комментариев на спортсе
Хуже
Он еще и упрекает
Месси появился в сезоне 2005-2006
до этого в качестве el D10s был понятно кто
все ок. Ты меня же уважаешь, я же не глор Альбиселесте?
щас а то 100500 глоров сборной Аргентины появилось, отбиваться тяжело