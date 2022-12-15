Бразилия ради назначения Анчелотти готова ждать до июня

еще может стать тренером сборной Бразилии.

По информации Gazeta Esportiva, Бразильская конфедерация футбола (CBF) ради назначения 63-летнего специалиста готова ждать до июня.

Итальянцу еще не направляли официальных предложений, но в скором времени CBF усилит интенсивность переговоров, чтобы сформулировать конкретное предложение для Анчелотти. CBF готова ждать назначения до июня. Формальное предложение направят, только если Анчелотти проявит интерес к этой работе.

Если Карло согласится возглавить сборную Бразилии с июня 2023 года, то исполняющим обязанности главного тренера команды будет кто-то из системы бразильских сборных. Возможно, им станет Рамон Менезес, который сейчас руководит сборной Бразилии U20.

Если Анчелотти откажется от работы со сборной Бразилии, то тренером команды, скорее всего, станет бразильский специалист. На этот случай обсуждается кандидатура Фернандо Диниза, который сейчас работает с . Его высоко оценивают и игроки, и руководство CBF.

Ранее сообщалось, что Анчелотти хочет остаться в до истечения контракта и, возможно, продлить его.

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