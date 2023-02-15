Поттер о том, почему он не злится на судей: «Предпочитаю вести себя правильно. Я несу ответственность перед самим собой, «Челси» и футболом»

рассказал, почему не злится на судей.

Главный тренер « » отреагировал на замечания о том, что он слишком спокойно воспринял момент в матче с «Вест Хэмом», когда хавбек «молотков» Томаш Соучек заблокировал рукой в своей штрафной, но судьи не назначили пенальти.

Поттер ответил на вопрос о том, что может его разозлить.

«Кроме этих вопросов? Я должен быть осторожен, чтобы не вступать в споры со СМИ.

Конечно, я злюсь. Я такой же человек, как и вы. Но я предпочитаю вести себя правильно. Те же СМИ, которые говорят о том, что мне [нужно быть] более злым, затем публикуют истории о проблемах судей в массовом футболе и не видят связи.

Это эмоциональная вещь. Я несу ответственность перед самим собой, «Челси» и футболом за то, чтобы действовать правильно.

Если вы думаете, что можно начать тренерскую карьеру в девятом эшелоне английского футбола, в северных графствах, и дойти до этого момента с «Челси» в Лиге чемпионов, ни разу не разозлившись и не проявив доброты, то я предположу, что вы ничего ни о чем не знаете», – сказал Поттер.

Что ждет ваши любимые команды в 2023-м? Рассказываем судьбу даже небольших клубов!