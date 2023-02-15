Поттер о том, почему он не злится на судей: «Предпочитаю вести себя правильно. Я несу ответственность перед самим собой, «Челси» и футболом»

Теги Челси премьер-лига Англия судьи Грэм Поттер Футбол

Грэм Поттер рассказал, почему не злится на судей. 

Главный тренер «Челси» отреагировал на замечания о том, что он слишком спокойно воспринял момент в матче с «Вест Хэмом», когда хавбек «молотков» Томаш Соучек заблокировал рукой в своей штрафной, но судьи не назначили пенальти.

Поттер ответил на вопрос о том, что может его разозлить.

«Кроме этих вопросов? Я должен быть осторожен, чтобы не вступать в споры со СМИ.

Конечно, я злюсь. Я такой же человек, как и вы. Но я предпочитаю вести себя правильно. Те же СМИ, которые говорят о том, что мне [нужно быть] более злым, затем публикуют истории о проблемах судей в массовом футболе и не видят связи.

Это эмоциональная вещь. Я несу ответственность перед самим собой, «Челси» и футболом за то, чтобы действовать правильно.

Если вы думаете, что можно начать тренерскую карьеру в девятом эшелоне английского футбола, в северных графствах, и дойти до этого момента с «Челси» в Лиге чемпионов, ни разу не разозлившись и не проявив доброты, то я предположу, что вы ничего ни о чем не знаете», – сказал Поттер.

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9 комментариев

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Сергей Кайзер
Наброс про "недостаточную агрессию Поттера" был максимально убогим. Не Рио, который это начал, учить других людей, как вести себя.
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Акира_1
Ответ CriminalJoint62
Он слишком мягкий для тренера Челси. Нужен 3-й заход Моуриньо
Или второй Конте.
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Акира_1
Иногда от адекватности Поттера тошнит. 🤷‍♂️
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deadjoker
Ну а чего переживать. Неустойка сама себя не заплатит.
0
-1
-1
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xQcoW
«Предпочитаю вести себя правильно» 🤓🤓🤓🤓🤓
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
CriminalJoint62
Он слишком мягкий для тренера Челси. Нужен 3-й заход Моуриньо
+6
-3
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
инок
Вполне адекватно ответил Поттер на неудобный вопрос.
Пока принимает удар на себя.
+1
0
+1
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Ебздрогыч
Поттер знает, что величие пробуждает зависть, зависть рождает злобу, злоба плодит ложь. Поэтому и не злится. Кстати, поэтому же и не особо выигрывает, чтобы не было величия
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Black Phoenix
Ну вот, дожили: теперь спокойная прилюдно реакция на судей ради того, чтоб не разжигать скандалы в СМИ - воспринимается как диковинка какая-нибудь, а такое отношение должно быть устоявшимся.

P.S

Всё недовольство можно высказывать непублично, и не в СМИ, а приватным образом.
+6
-3
+3
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