Экс-судья Уолтон считает, что «Челси» должен был бить пенальти «Вест Хэму», так как Соучек заблокировал удар рукой

Теги Челси Вест Хэм премьер-лига Англия судьи Питер Уолтон Крэйг Поусон Томаш Соучек Конор Галлахер Футбол

Бывший судья Питер Уолтон оценил спорный момент в матче АПЛ «Вест Хэм» – «Челси» (1:1).

В концовке игры хавбек «молотков» Томаш Соучек заблокировал рукой в своей штрафной удар полузащитника «синих» Конора Галлахера, но ни главный арбитр Крэйг Поусон, ни ВАР не стали назначать 11-метровый.

«При падении Соучека четко видно движение его руки вниз. Вопрос в том, для чего рука находилась в этом положении – чтобы предотвратить падение на газон или чтобы заблокировать удар?

Мое мнение: он [игрок] вышел сухим из воды, это пенальти», – сказал Уолтон.

«Челси» спорно не дали пенальти на 89-й минуте – теперь игрока «Вест Хэма» называют вратарем 

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15 комментариев

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QWertY
Это не пенальти
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zenitni barsuck
Ответ OldRedWhite
Такое правило противоречивое … Жаль !
Да я вообще не понимаю сути выражения "руки в естественном положении!". оно по этой трактовке напоминает тюремное "лицом к стене, руки за спину! именно там держат руки обороняющиеся в штоафноой игроки, на всякий пожарный! только что же тут, пиляд, естественного то?!
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sintenced
Правило про "опорную руку" - одно из самых тупых и бессмысленных в современном футболе.
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TiGra
Хз, если в правилах написано, что опорная рука в естественном положение - не пенальти, то это точно не пенальти.
Зачем судье ВАР смотреть?
А искать в этом моменте какую-то мегапродуманную игру защитника - смешно.

Но вот другое дело, что сейчас все подряд руки свистят и ставят пенальти, а тут прям блокировка удара в ворота. Как-то не логично.
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ПравдоРуб
Ответ Андрей Хенто
Самое странное, что судья даже не пошёл смотреть ВАР, чтобы самому принять решение. Да, можно этот эпизод трактовать по-разному, но тут больше похоже было на блокировку удара рукой, уж слишком явно она опускалась на газон навстречу мячу и это идеальное "преступление" от Соучека, так как правила можно трактовать и в его пользу.
ВАР уже давно в футболе, и правила по 100 раз объясняли, но вы все равно одно и тоже толдычите каждый раз. Судья принимает решение на поле, если судьи на ВАР с ним не согласны они его приглашают к монитору, судья сам не может идти смотреть повтор. В этом эпизоде судьи ВАР не увидели ошибочного решения, по этому решение главного судьи осталось в силе
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geoo9
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simplehumble
Судьи в Англии это уже катастрофа. Неужели несмотря на такой капитал и такой спрос на лигу нельзя найти или обучить имеющихся судей. Ну просто в каждом туре есть судейские ошибки
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Любезный Коссутий
учитывая, что Соучек падал, наверное для того, чтобы опереться.
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Алексей Толстюк
Не смотрю много других игр, в основном матчи МЮ, где тоже очень часто допускаются ошибки уровня дюфл. Не понимаю как в лучшей лиге мира могут допускаться такие детские ошибки
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DolJun
и не он один так считает, но челси на победу не наиграл, увы
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Born is the King
Да у Поусона была задача от ФА проучить Боули. Моменты с офсайдом Хавертца и Фелиша ВАР даже не смотрел,но явный метровый офсайд Соучека рассматривали 5 минут и темп игры упал и нужно было добавлять минимум 8 минут
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dimslav
Тот случай, когда формальные правила противоречат справедливому назначению пенальти, ну а защитник сыграл именно на этом формализме, ему 5 баллов, судьям - кол, как говорил Бубнов
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OldRedWhite
Ответ Андрей Хенто
Самое странное, что судья даже не пошёл смотреть ВАР, чтобы самому принять решение. Да, можно этот эпизод трактовать по-разному, но тут больше похоже было на блокировку удара рукой, уж слишком явно она опускалась на газон навстречу мячу и это идеальное "преступление" от Соучека, так как правила можно трактовать и в его пользу.
Такое правило противоречивое …
Жаль !
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Андрей Хенто
Самое странное, что судья даже не пошёл смотреть ВАР, чтобы самому принять решение. Да, можно этот эпизод трактовать по-разному, но тут больше похоже было на блокировку удара рукой, уж слишком явно она опускалась на газон навстречу мячу и это идеальное "преступление" от Соучека, так как правила можно трактовать и в его пользу.
+11
-12
-1
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Johnie
Капитан Очевидность
+8
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+7
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