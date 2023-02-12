Экс-судья Уолтон считает, что «Челси» должен был бить пенальти «Вест Хэму», так как Соучек заблокировал удар рукой
Бывший судья Питер Уолтон оценил спорный момент в матче АПЛ «Вест Хэм» – «Челси» (1:1).
В концовке игры хавбек «молотков» Томаш Соучек заблокировал рукой в своей штрафной удар полузащитника «синих» Конора Галлахера, но ни главный арбитр Крэйг Поусон, ни ВАР не стали назначать 11-метровый.
«При падении Соучека четко видно движение его руки вниз. Вопрос в том, для чего рука находилась в этом положении – чтобы предотвратить падение на газон или чтобы заблокировать удар?
Мое мнение: он [игрок] вышел сухим из воды, это пенальти», – сказал Уолтон.
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Зачем судье ВАР смотреть?
А искать в этом моменте какую-то мегапродуманную игру защитника - смешно.
Но вот другое дело, что сейчас все подряд руки свистят и ставят пенальти, а тут прям блокировка удара в ворота. Как-то не логично.
Жаль !