Экс-судья Уолтон считает, что «Челси» должен был бить пенальти «Вест Хэму», так как Соучек заблокировал удар рукой

Бывший судья Питер Уолтон оценил спорный момент в матче « » – « » (1:1).

В концовке игры хавбек «молотков» заблокировал рукой в своей штрафной удар полузащитника «синих» , но ни главный арбитр Крэйг Поусон, ни ВАР не стали назначать 11-метровый.

«При падении Соучека четко видно движение его руки вниз. Вопрос в том, для чего рука находилась в этом положении – чтобы предотвратить падение на газон или чтобы заблокировать удар?

Мое мнение: он [игрок] вышел сухим из воды, это пенальти», – сказал Уолтон.

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