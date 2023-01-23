Карпин о Месси: «Кто в футболе разбирается, понимает, что он величайший. Победа на ЧМ – лишнее подтверждение»
Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал победу Аргентины на ЧМ-2022.
– Аргентина – Франция – лучший матч в истории футбола, согласны?
– Если говорить именно про футбол, то нет. Про драматургию – наверное, да. Что касается непосредственно футбола, то чего-то сверхъестественного в этой игре, по моему мнению, не было.
– Ваши симпатии были на чьей стороне?
– Месси, конкретно Месси.
– Получается, остались довольны?
– За него – да, доволен.
– Его победа – некое торжество справедливости, которой в спорте обычно не так много?
– Нет. Думаю, что это лишнее подтверждение. Кто в футболе разбирается, тот понимает, что Месси – величайший игрок. Особо и подтверждать это и не надо было именно победой на чемпионате мира.
Он точно входит в пятерку или даже в тройку лучших в истории. Если не самый великий…
Понятно, что сравнивать сложно: было поколение Пеле, поколение Марадоны, теперь – поколение Месси. Да, кому-то больше нравится Роналду, кому-то – Месси. Но, с моей точки зрения, Пеле, Марадона и Месси – каждый из них лучший в своей эпохе. А кто уже из них лучший – это, как говорится, на вкус и цвет товарищей нет.
– Получается, сравнение Месси и Марадоны вы не поддерживаете?
– Да. В своем поколении однозначно Марадона был лучше всех, сейчас, как по мне, лучший – Месси. До Марадоны был Пеле, а после Месси, наверное, опять кто-то будет, – сказал главный тренер сборной России.
Чтобы не терять мотивацию до пенсии видимо хехе.
Ничего нельзя было поделать значит раньше, всё по сценарию.)
Кринж исторически проиграл Лео, он потерпел крах и заслуженно.
Без ЧМ ты не можешь даже упоминаться в контексте Месси, Марадона и Пеле.
Но выиграла Аргентина. И так намного смешнее стало возню неудовлетворенных наблюдать. Года эдак с 2012-ого целые 10 лет ЧМ был их последним оплотом и выступом перед пропастью. Его теперь нет. Sadness.)
(Карпин не ставит знак равенства между "чемпион" и "величайший"...)
У вас банально устойчивые комплексы к Месси по какой то причине.
Вероятно Месси затмил величием вашего кумира прошлого.
Это уже состоявшийся факт.
Некоторым свои комплексы к Лео надо подлечить.
А вот кринжатина из аль насры не входит в топ 5 и никогда не будет котироваться высоко без ЧМ.
Единственный финт-подрыгать ногами и попытаться обогнать защитника. А в штрафной , да там он король- опередить, проткнуть мяч пыром, здесь он среди самых крутых бомбардиров. Феномен.