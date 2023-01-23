Карпин о Месси: «Кто в футболе разбирается, понимает, что он величайший. Победа на ЧМ – лишнее подтверждение»

Теги ПСЖ Ростов Криштиану Роналду премьер-лига Россия Лионель Месси Сборная Франции по футболу лига 1 Франция Сборная России по футболу Сборная Аргентины по футболу Диего Марадона Пеле Валерий Карпин ЧМ-2022 Матч ТВ Футбол

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал победу Аргентины на ЧМ-2022.

– Аргентина – Франция – лучший матч в истории футбола, согласны?

– Если говорить именно про футбол, то нет. Про драматургию – наверное, да. Что касается непосредственно футбола, то чего-то сверхъестественного в этой игре, по моему мнению, не было.

– Ваши симпатии были на чьей стороне?

– Месси, конкретно Месси.

– Получается, остались довольны?

– За него – да, доволен.

– Его победа – некое торжество справедливости, которой в спорте обычно не так много?

– Нет. Думаю, что это лишнее подтверждение. Кто в футболе разбирается, тот понимает, что Месси – величайший игрок. Особо и подтверждать это и не надо было именно победой на чемпионате мира.

Он точно входит в пятерку или даже в тройку лучших в истории. Если не самый великий…

Понятно, что сравнивать сложно: было поколение Пеле, поколение Марадоны, теперь – поколение Месси. Да, кому-то больше нравится Роналду, кому-то – Месси. Но, с моей точки зрения, Пеле, Марадона и Месси – каждый из них лучший в своей эпохе. А кто уже из них лучший – это, как говорится, на вкус и цвет товарищей нет.

– Получается, сравнение Месси и Марадоны вы не поддерживаете?

– Да. В своем поколении однозначно Марадона был лучше всех, сейчас, как по мне, лучший – Месси. До Марадоны был Пеле, а после Месси, наверное, опять кто-то будет, – сказал главный тренер сборной России.

Месси шел к этому всю жизнь. Великий!

162 комментария

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Павел Мельников
Ответ Рашпель793
А что не так? Футбол - командная игра, где есть вратари, защитники, полузащитники и нападающие. Каким образом можно выбрать одного конкретного игрока и назвать его величайшим в истории игры, которой больше ста лет, в которой были различные эпохи, с разными правилами?
Пеле и Марадону спокойно признавали величайшими, хотя футбол был такой же командной игрой и с изменившимися сто раз правилами. Особо никто не спорил тогда..
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Universal1000
Ответ Wiley Fox
Ахах 4 гола с пенальти, два из которых левые. Уго льорис, который при пенальти руки к груди поджимал, как Юрченко против Халка. Или игрок бчк, дембеле, который привозит пенальти ради кумира пригорода Жироны ? И которого дешам выкидывает после этого? Или Франция, которой 75 минут не было, но которая вдруг уничтожила клоунов, а потом снова смешной гол пропускает? Кто писал такой идиотский сценарий? Шейх Катара, продавая газовые контракты макрону и прочей Европе? И старый месси с составом, стоимостью треть от французского, победил Чего же раньше молодой месси не смог сделать свой народ счпстливым, как это делали молодые Пеле и Марадона? Карпин там снова мычал и губки свои кусал, как девочка на вписке?
Потому что очевидно раньше сценаристы писали сюжеты, где Месси должен был проигрывать.(
Чтобы не терять мотивацию до пенсии видимо хехе.
Ничего нельзя было поделать значит раньше, всё по сценарию.)
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Боули легенда Челси
Угадайте кто это, сначало они были рады за Саудовскую Аравию, потом болели за Австралию с детства, потом за Голландию с детства, потом за Хорватию с детства, а потом за Францию)
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Oleg
Ответ distress of ignorance
Твои комплексы заставляют тебя постоянно доказывать всем, что твой кумир величайший. Если это факт, то зачем ты так пыжишься, Мариша? Вопрос риторический.
Ну не фанатке кринжа из аль насры говорить про "пыжишься".
Кринж исторически проиграл Лео, он потерпел крах и заслуженно.
Без ЧМ ты не можешь даже упоминаться в контексте Месси, Марадона и Пеле.
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Universal1000
Ответ Ola BP
А если бы выиграла Португалия, а Роналду был в основе, то он был бы величайший? Мерить исключительно победой со сборной - тупость. Месси мог вообще остаться без трофеев со сборной, но для многих так и остался бы величайшим. Роналду и Лео нужно сравнивать на их пике. И там уже для каждого свой величайший. А есть ещё куча великих игроков и для каждого свой. Зидан, Кройф, Марадона и другие. И если человек не считает Лео величайшим, то только узколобый будет доказывать обратное.
В том то и сермяга, ты абсолютно прав. Выиграй Португалия - и не изменилось бы по сути реальной ни-че-го.) Это от и до эпоха Месси. Так бы и осталось. А за счет статы, цацек, просто разницы в качестве и объеме освещения футбола он и всех из времен прошлого переезжает катком. Без ЧМ. И даже без Копы.))) Не могут что-то решать пара игр за месяц, из которых сложных дай бог 2-3 по факту, остальное австралии, да польши с аравиями смешные.)) В кубке Испании перца и сопротивление реального больше бывает иногда.

Но выиграла Аргентина. И так намного смешнее стало возню неудовлетворенных наблюдать. Года эдак с 2012-ого целые 10 лет ЧМ был их последним оплотом и выступом перед пропастью. Его теперь нет. Sadness.)
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distress of ignorance
Ответ Oleg
Абсолютно величайший игрок. Это уже состоявшийся факт. Некоторым свои комплексы к Лео надо подлечить. А вот кринжатина из аль насры не входит в топ 5 и никогда не будет котироваться высоко без ЧМ.
Твои комплексы заставляют тебя постоянно доказывать всем, что твой кумир величайший. Если это факт, то зачем ты так пыжишься, Мариша? Вопрос риторический.
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Светлана Агейкина
Ответ Valery McCane
Не, у нас Аршавина называли и называют случайные люди на улице, даже спустя несколько лет после завершения карьеры. Матч ТВ уже проводил опросы такие. А если брать спортсменов мужчин то в опросе кроме дзюбы и Овечкина ни одного не узнали.
Вот именно.
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SGS55
Ответ Ola BP
А если бы выиграла Португалия, а Роналду был в основе, то он был бы величайший? Мерить исключительно победой со сборной - тупость. Месси мог вообще остаться без трофеев со сборной, но для многих так и остался бы величайшим. Роналду и Лео нужно сравнивать на их пике. И там уже для каждого свой величайший. А есть ещё куча великих игроков и для каждого свой. Зидан, Кройф, Марадона и другие. И если человек не считает Лео величайшим, то только узколобый будет доказывать обратное.
А если бы ты читал дальше заголовка, то о чём бы написал?
(Карпин не ставит знак равенства между "чемпион" и "величайший"...)
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alekseimetr
Как хорошо, что я не разбираюсь в футболе. Радостная новость.
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Valery McCane
Ответ Светлана Агейкина
Если выбрать лучшим Бускетса, например, большинство спросят - а кто это? Вообще его не знают, и уж тем более, что он тоже гений. Или Де Брёйне. А нападающего они видят - забил, молодец, награду дали правильно. Как и в кино, Джонни Деппа знает каждый, а кто режиссёр пиратов - нет. В нашей сборной кто лучший за все века? Конечно, Дзюба, ну кто его не знает, ое.
Не, у нас Аршавина называли и называют случайные люди на улице, даже спустя несколько лет после завершения карьеры. Матч ТВ уже проводил опросы такие. А если брать спортсменов мужчин то в опросе кроме дзюбы и Овечкина ни одного не узнали.
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Nightblackwolf
Карпин по фактам.
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Светлана Агейкина
Ответ Andrew Kolevatykh
Жаль, что все забывают, что в футболе есть ещё амлуа, которым не суждено забивать голы. Ведь о них вспоминают в основном тогда, когда они ошибаются. Как будто на эти позиции игроки попадают лишь в том случае, если не умеют забивать голы. Почему не Нойер лучший футболист нашего времени? Или Мальдини? Чем Месси/Роналду/Неймар/Мбаппе/etc лучше их в защите и обороне? Вот именно, максимально тупой и бредовый вопрос. Ровно как и тупо выделять лучшего игрока, а не лучшего нападающего/полузащитника/защитника/вратаря.
Если выбрать лучшим Бускетса, например, большинство спросят - а кто это? Вообще его не знают, и уж тем более, что он тоже гений. Или Де Брёйне. А нападающего они видят - забил, молодец, награду дали правильно. Как и в кино, Джонни Деппа знает каждый, а кто режиссёр пиратов - нет. В нашей сборной кто лучший за все века? Конечно, Дзюба, ну кто его не знает, ое.
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Oleg
Ответ Tursus
Я видел в реальном времени игру Пеле, Марадоны и Месси. Конечно, футбол со временем меняется, но при любом уровне игры остается эмоциональное ощущеие от людей выделяющихся на общем фоне. Ничего более восторженного чем игра Пеле я не испытывал. Большинство современных болельщиков его игру "живьем" не видели, как и Карпин. А многие не видели и Марадону. Поэтому говорить и спорить не о чем.
Судя по вашим комментариям не видели вы никакого Пеле.
У вас банально устойчивые комплексы к Месси по какой то причине.
Вероятно Месси затмил величием вашего кумира прошлого.
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Oleg
Ответ distress of ignorance
То, что он великий и так понятно, но не величайший, нет
Абсолютно величайший игрок.
Это уже состоявшийся факт.

Некоторым свои комплексы к Лео надо подлечить.
А вот кринжатина из аль насры не входит в топ 5 и никогда не будет котироваться высоко без ЧМ.
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Loko
Ответ Владимир Молявин
Месси - лучший!!! Собрал все трофеи. Не каждому такое даётся.
Самого лучшего по трофеям сейчас допрашивают испанские следователи.
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BeastI666I
Ответ Loko
Как тогда играли? Все игроки, по сравнению с нынешними, были слабы физически (плохое питание и пр.). Про какой-то там темп (по-сравнению с нынешним ) и говорить не приходится. Можно сказать ходили пешком.
разумеется! упустил это... тогда и медицина хуже была и поля и экипировка. сейчас скорости выше, нагрузки страшнее, количество матчей больше... плюс не понятно как можно рассматривать лучшим игрока, который не играл в Европе. Очень странно.
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Loko
Ответ OSHO - ऊर्जा
Один из лучших в истории. По набору очков, турниров, наград и т.д. Да лучший, но это может переплюнут будущее поколение, которое может быть и не будет лучшим в истории игроком. Например условные Мбаппе или Холанн. Вот это ближе к правде.
Ни Мбаппе, ни Холланд по уровню футбольного интеллекта и мастерства владения мячом с Месси и близко не стояли. Не соперники они ему. Ждите другого.
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Loko
Ответ BeastI666I
какой бред! как?! ты оценил игрока ТОЛЬКО по видеозаписи, ну как?! нормально когда игрока видят вживую и по видеозаписи. Тогда может сложиться полноценное впечатление, тем более сейчас технологии улетели вперед. Но Пеле есть лишь на ужасных старых пленках. Там вообще не понятно как играли. Его игры напоминают черно-белые вестерны. Все рывками, количество кадров в секунду убогое. Разершение никакущее.
Как тогда играли? Все игроки, по сравнению с нынешними, были слабы физически (плохое питание и пр.). Про какой-то там темп (по-сравнению с нынешним ) и говорить не приходится. Можно сказать ходили пешком.
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Рашпель793
Ответ Павел Мельников
Шмурновщиной попахивает.
А что не так? Футбол - командная игра, где есть вратари, защитники, полузащитники и нападающие. Каким образом можно выбрать одного конкретного игрока и назвать его величайшим в истории игры, которой больше ста лет, в которой были различные эпохи, с разными правилами?
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Loko
Ответ BeastI666I
Роналду просто ужасен в работе с мячом. Это атлет, но не футболист. Кто играл то меня поймет. Футболиста сразу видно. По движениям, обработке мяча... Роналду как балерина, вечно прямой, неловкий. Короче как спортсмен он крутой, но он не футболист по духу, по крови.
В точку. Не помню ни разу, чтобы он кого -нибудь обвел.
Единственный финт-подрыгать ногами и попытаться обогнать защитника. А в штрафной , да там он король- опередить, проткнуть мяч пыром, здесь он среди самых крутых бомбардиров. Феномен.
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TheSportNik
Забавно конечно, но тоже самое говорил недавно некоторым умникам, которые большие почитатели Макрона были, что надо футбол смотреть лучше.
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Bega Abayev
Ответ шампион
Прекрасные пасы из глубины от Пирло, которые Месси только снились. Выгрызание мяча от Макелеле. Прорывы по флангу от Роберто Карлоса и Кафу. Магия Роналдиньо. Зверство Кана в воротах. Конечно, все что они делали меркнет перед обводочками гоата. Лучший футболист мира, которому понадобилось пять пенальти, чтобы взять ЧМ.
6 пенальти(1нереализованный)
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Айлин 1990
Ответ Wiley Fox
Ахах 4 гола с пенальти, два из которых левые. Уго льорис, который при пенальти руки к груди поджимал, как Юрченко против Халка. Или игрок бчк, дембеле, который привозит пенальти ради кумира пригорода Жироны ? И которого дешам выкидывает после этого? Или Франция, которой 75 минут не было, но которая вдруг уничтожила клоунов, а потом снова смешной гол пропускает? Кто писал такой идиотский сценарий? Шейх Катара, продавая газовые контракты макрону и прочей Европе? И старый месси с составом, стоимостью треть от французского, победил Чего же раньше молодой месси не смог сделать свой народ счпстливым, как это делали молодые Пеле и Марадона? Карпин там снова мычал и губки свои кусал, как девочка на вписке?
Куда скидывать на лечение??
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Дмитрий Джи
Ответ инок
Карпин прав. Месси лучший футболист нашего времени.
О) накидали тебе минусов и свалили с ветки:D "Ничего объяснять мы тебе не будем!"))
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Дмитрий Чидакин
Ответ BeastI666I
отливать в граните, как сказал бы Медведев
Ахахах ах я помню))
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