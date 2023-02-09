Беллингем не перейдет в «Челси» и «ПСЖ». К лондонцам он не хочет из-за «безумной» трансферной политики
Джуд Беллингем не заинтересован в переходе в «Челси» или в «ПСЖ».
Как утверждает Sport1.de, полузащитник не станет рассматривать возможность перехода в эти клубы, хотя они могли бы без особых проблем удовлетворить финансовые запросы «Боруссии», которая хочет получить за англичанина около 150 млн евро.
Ориентирами при определении цены Беллингема стали переходы Усмана Дембеле в «Барселону» за 145 млн евро в 2017-м и Энцо Фернандеса в «Челси» этой зимой за 121 млн евро.
«В «Челси» он не хочет в основном из-за их безумной трансферной политики и непонятного будущего, потому что неизвестно, к чему все это приведет», – сказал журналист Sport1.de Патрик Бергер в подкасте Die Dortmund-Week.
В этом сезоне на счету 19-летнего центрального полузащитника 10 голов и 6 результативных передач в 26 матчах за «Боруссию» во всех турнирах. Его статистика доступна здесь.
Что до Беллингема, ему бы в Реал. Да и испанцам пора провернуть топовый трансфер.