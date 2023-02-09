Беллингем не перейдет в «Челси» и «ПСЖ». К лондонцам он не хочет из-за «безумной» трансферной политики

Теги Боруссия Дортмунд ПСЖ Челси премьер-лига Англия бундеслига Германия лига 1 Франция возможные трансферы Джуд Беллингем Футбол

Джуд Беллингем не заинтересован в переходе в «Челси» или в «ПСЖ».

Как утверждает Sport1.de, полузащитник не станет рассматривать возможность перехода в эти клубы, хотя они могли бы без особых проблем удовлетворить финансовые запросы «Боруссии», которая хочет получить за англичанина около 150 млн евро.

Ориентирами при определении цены Беллингема стали переходы Усмана Дембеле в «Барселону» за 145 млн евро в 2017-м и Энцо Фернандеса в «Челси» этой зимой за 121 млн евро.

«В «Челси» он не хочет в основном из-за их безумной трансферной политики и непонятного будущего, потому что неизвестно, к чему все это приведет», – сказал журналист Sport1.de Патрик Бергер в подкасте Die Dortmund-Week.

В этом сезоне на счету 19-летнего центрального полузащитника 10 голов и 6 результативных передач в 26 матчах за «Боруссию» во всех турнирах. Его статистика доступна здесь.

Материалы по теме

34 комментария

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
QWertY
В Юнайтед будет в самый раз. Щас придут катарцы, которые как ожидается окажут огромную поддержку Хагу на рынке, у остальных вообще шансов не останется)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Nuraly Amirov
Парень в мешки не хочет, в Италии его не потянут, остается Реал и МЮ, сомнительные варианты с Барсой, Арсеналом и Баварией - вряд ли потянут
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Antonio Marcas
Ответ Antonio Marcas
😏🥰😘😚😃😀🤣😭😔😔🙂🙂🤤🤤😋😮😯🥶🥶😵‍💫🤯😳😠😡😓🥱🤗🤗🤗🤗😠😞😟😢😤😤👺👽🤑🤠🥵🌝🌚😈🤡👽🙉🙉😿😿😽😺🙊😾🧡💚🤎🤎🫂🫂🩸❤️‍🔥🫁💋🩸🦷👥🦷🙌🙌✋✋👌🤸🤷🙋🙇🧑‍🦯🙍🧑‍🦼🤾🤺🏇🧜🏇🤼🪂🧛🦹👮🧑‍🎓🧑‍💼🧑‍💼🧑‍⚕️🧑‍⚖️👩‍❤️‍💋‍👨👩‍❤️‍💋‍👩🌫️🦕🦖🐮🦝🦖🐽🥵🥵💰💰🥵🤖🤡🐺🤣🎎🩸❤️‍🔥💔👄🦩🦩🦆🦐🦞🌆🏙️🏨🌐🚽🚽💡🛍️🪆🪢📭🈷️🆘㊙️🔶🇺🇬🇱🇮🇮🇩🎁😘😘🤸🚶🧎💆💆🙆🇺🇬🚽😏🥰😘😚😃😀🤣😭😔😔🙂🙂🤤🤤😋😮😯🥶🥶😵‍💫🤯😳😠😡😓🥱🤗🤗🤗🤗😠😞😟😢😤😤👺👽🤑🤠🥵🌝🌚😈🤡👽🙉🙉😿😿😽😺🙊😾🧡💚🤎🤎🫂🫂🩸❤️‍🔥🫁💋🩸🦷👥🦷🙌🙌✋✋👌🤸🤷🙋🙇🧑‍🦯🙍🧑‍🦼🤾🤺🏇🧜🏇🤼🪂🧛🦹👮🧑‍🎓🧑‍💼🧑‍💼🧑‍⚕️🧑‍⚖️👩‍❤️‍💋‍👨👩‍❤️‍💋‍👩🌫️🦕🦖🐮🦝🦖🐽😏🥰😘😚😃😀🤣😭😔😔🙂🙂🤤🤤😋😮😯🥶🥶😵‍💫🤯😳😠😡😓🥱🤗🤗🤗🤗😠😞😟😢😤😤👺👽🤑🤠🥵🌝🌚😈🤡👽🙉🙉😿😿😽😺🙊😾🧡💚🤎🤎🫂🫂🩸❤️‍🔥🫁💋🩸🦷👥🦷🙌🙌✋✋👌🤸🤷🙋🙇🧑‍🦯🙍🧑‍🦼🤾🤺🏇🧜🏇🤼🪂🧛🦹👮🧑‍🎓🧑‍💼🧑‍💼🧑‍⚕️🧑‍⚖️👩‍❤️‍💋‍👨👩‍❤️‍💋‍👩🌫️🦕🦖🐮🦝🦖🐽😏🥰😘😚😃😀🤣😭😔😔🙂🙂🤤🤤😋😮😯🥶🥶😵‍💫🤯😳😠😡😓🥱🤗🤗🤗🤗😠😞😟😢😤😤👺👽🤑🤠🥵🌝🌚😈🤡👽🙉🙉😿😿😽😺🙊😾🧡💚🤎🤎🫂🫂🩸❤️‍🔥🫁💋🩸🦷👥🦷🙌🙌✋✋👌🤸🤷🙋🙇🧑‍🦯🙍🧑‍🦼🤾🤺🏇🧜🏇🤼🪂🧛🦹👮🧑‍🎓🧑‍💼🧑‍💼🧑‍⚕️🧑‍⚖️👩‍❤️‍💋‍👨👩‍❤️‍💋‍👩🌫️🦕🦖🐮🦝🦖🐽🇺🇬🚽😏🥰😘😚😃😀🤣😭😔😔🙂🙂🤤🤤😋😮😯🥶🥶😵‍💫🤯😳😠😡😓🥱🤗🤗🤗🤗😠😞😟😢😤😤👺👽🤑🤠🥵🌝🌚😈🤡👽🙉🙉😿😿😽😺🙊😾🧡💚🤎🤎🫂🫂🩸❤️‍🔥🫁💋🩸🦷👥🦷🙌🙌✋✋👌🤸🤷🙋🙇🧑‍🦯🙍🧑‍🦼🤾🤺🏇🧜🏇🤼🪂🧛🦹👮🧑‍🎓🧑‍💼🧑‍💼🧑‍⚕️🧑‍⚖️👩‍❤️‍💋‍👨👩‍❤️‍💋‍👩🌫️🦕🦖🐮🦝🦖🐽🥵🥵💰💰🥵🤖🤡🐺🤣🎎🩸❤️‍🔥💔👄🦩🦩🦆🦐🦞🌆🏙️🏨🌐🚽🚽💡🛍️🪆🪢📭🈷️🆘㊙️🔶🇺🇬🇱🇮🇮🇩🎁😘😘🤸🚶🧎💆💆🙆🥵🥵💰💰🥵🤖🤡🐺🤣🎎🩸❤️‍🔥💔👄🦩🦩🦆🦐🦞🌆🏙️🏨🌐🚽🚽💡🛍️🪆🪢📭🈷️🆘㊙️🔶🇺🇬🇱🇮🇮🇩🎁😘😘🤸🚶🧎💆💆🙆🇺🇬🚽😏🥰😘😚😃😀🤣😭😔😔🙂🙂🤤🤤😋😮😯🥶🥶😵‍💫🤯😳😠😡😓🥱🤗🤗🤗🤗😠😞😟😢😤😤👺👽🤑🤠🥵🌝🌚😈🤡👽🙉🙉😿😿😽😺🙊😾🧡💚🤎🤎🫂🫂🩸❤️‍🔥🫁💋🩸🦷👥🦷🙌🙌✋✋👌🤸🤷🙋🙇🧑‍🦯🙍🧑‍🦼🤾🤺🏇🧜🏇🤼🪂🧛🦹👮🧑‍🎓🧑‍💼🧑‍💼🧑‍⚕️🧑‍⚖️👩‍❤️‍💋‍👨👩‍❤️‍💋‍👩🌫️🦕🦖🐮🦝🦖🐽
😏🥰😘😚😃😀🤣😭😔😔🙂🙂🤤🤤😋😮😯🥶🥶😵‍💫🤯😳😠😡😓🥱🤗🤗🤗🤗😠😞😟😢😤😤👺👽🤑🤠🥵🌝🌚😈🤡👽🙉🙉😿😿😽😺🙊😾🧡💚🤎🤎🫂🫂🩸❤️‍🔥🫁💋🩸🦷👥🦷🙌🙌✋✋👌🤸🤷🙋🙇🧑‍🦯🙍🧑‍🦼🤾🤺🏇🧜🏇🤼🪂🧛🦹👮🧑‍🎓🧑‍💼🧑‍💼🧑‍⚕️🧑‍⚖️👩‍❤️‍💋‍👨👩‍❤️‍💋‍👩🌫️🦕🦖🐮🦝🦖🐽🇺🇬🚽😏🥰😘😚😃😀🤣😭😔😔🙂🙂🤤🤤😋😮😯🥶🥶😵‍💫🤯😳😠😡😓🥱🤗🤗🤗🤗😠😞😟😢😤😤👺👽🤑🤠🥵🌝🌚😈🤡👽🙉🙉😿😿😽😺🙊😾🧡💚🤎🤎🫂🫂🩸❤️‍🔥🫁💋🩸🦷👥🦷🙌🙌✋✋👌🤸🤷🙋🙇🧑‍🦯🙍🧑‍🦼🤾🤺🏇🧜🏇🤼🪂🧛🦹👮🧑‍🎓🧑‍💼🧑‍💼🧑‍⚕️🧑‍⚖️👩‍❤️‍💋‍👨👩‍❤️‍💋‍👩🌫️🦕🦖🐮🦝🦖🐽🥵🥵💰💰🥵🤖🤡🐺🤣🎎🩸❤️‍🔥💔👄🦩🦩🦆🦐🦞🌆🏙️🏨🌐🚽🚽💡🛍️🪆🪢📭🈷️🆘㊙️🔶🇺🇬🇱🇮🇮🇩🎁😘😘🤸🚶🧎💆💆🙆🥵🥵💰💰🥵🤖🤡🐺🤣🎎🩸❤️‍🔥💔👄🦩🦩🦆🦐🦞🌆🏙️🏨🌐🚽🚽💡🛍️🪆🪢📭🈷️🆘㊙️🔶🇺🇬🇱🇮🇮🇩🎁😘😘🤸🚶🧎💆💆🙆🇺🇬🚽😏🥰😘😚😃😀🤣😭😔😔🙂🙂🤤🤤😋😮😯🥶🥶😵‍💫🤯😳😠😡😓🥱🤗🤗🤗🤗😠😞😟😢😤😤👺👽🤑🤠🥵🌝🌚😈🤡👽🙉🙉😿😿😽😺🙊😾🧡💚🤎🤎🫂🫂🩸❤️‍🔥🫁💋🩸🦷👥🦷🙌🙌✋✋👌🤸🤷🙋🙇🧑‍🦯🙍🧑‍🦼🤾🤺🏇🧜🏇🤼🪂🧛🦹👮🧑‍🎓🧑‍💼🧑‍💼🧑‍⚕️🧑‍⚖️👩‍❤️‍💋‍👨👩‍❤️‍💋‍👩🌫️🦕🦖🐮🦝🦖🐽🥵🥵💰💰🥵🤖🤡🐺🤣🎎🩸❤️‍🔥💔👄🦩🦩🦆🦐🦞🌆🏙️🏨🌐🚽🚽💡🛍️🪆🪢📭🈷️🆘㊙️🔶🇺🇬🇱🇮🇮🇩🎁😘😘🤸🚶🧎💆💆🙆🇺🇬🚽😏🥰😘😚😃😀🤣😭😔😔🙂🙂🤤🤤😋😮😯🥶🥶😵‍💫🤯😳😠😡😓🥱🤗🤗🤗🤗😠😞😟😢😤😤👺👽🤑🤠🥵🌝🌚😈🤡👽🙉🙉😿😿😽😺🙊😾🧡💚🤎🤎🫂🫂🩸❤️‍🔥🫁💋🩸🦷👥🦷🙌🙌✋✋👌🤸🤷🙋🙇🧑‍🦯🙍🧑‍🦼🤾🤺🏇🧜🏇🤼🪂🧛🦹👮🧑‍🎓🧑‍💼🧑‍💼🧑‍⚕️🧑‍⚖️👩‍❤️‍💋‍👨👩‍❤️‍💋‍👩🌫️🦕🦖🐮🦝🦖🐽🥵🥵💰💰🥵🤖🤡🐺🤣🎎🩸❤️‍🔥💔👄🦩🦩🦆🦐🦞🌆🏙️🏨🌐🚽🚽💡🛍️🪆🪢📭🈷️🆘㊙️🔶🇺🇬🇱🇮🇮🇩🎁😘😘🤸🚶🧎💆💆🙆🥵🥵💰💰🥵🤖🤡🐺🤣🎎🩸❤️‍🔥💔👄🦩🦩🦆🦐🦞🌆🏙️🏨🌐🚽🚽💡🛍️🪆🪢📭🈷️🆘㊙️🔶🇺🇬🇱🇮🇮🇩🎁😘😘🤸🚶🧎💆💆🙆🥵🥵💰💰🥵🤖🤡🐺🤣🎎🩸❤️‍🔥💔👄🦩🦩🦆🦐🦞🌆🏙️🏨🌐🚽🚽💡🛍️🪆🪢📭🈷️🆘㊙️🔶🇺🇬🇱🇮🇮🇩🎁😘😘🤸🚶🧎💆💆🙆🥵🥵💰💰🥵🤖🤡🐺🤣🎎🩸❤️‍🔥💔👄🦩🦩🦆🦐🦞🌆🏙️🏨🌐🚽🚽💡🛍️🪆🪢📭🈷️🆘㊙️🔶🇺🇬🇱🇮🇮🇩🎁😘😘🤸🚶🧎💆💆🙆🇺🇬🚽😏🥰😘😚😃😀🤣😭😔😔🙂🙂🤤🤤😋😮😯🥶🥶😵‍💫🤯😳😠😡😓🥱🤗🤗🤗🤗😠😞😟😢😤😤👺👽🤑🤠🥵🌝🌚😈🤡👽🙉🙉😿😿😽😺🙊😾🧡💚🤎🤎🫂🫂🩸❤️‍🔥🫁💋🩸🦷👥🦷🙌🙌✋✋👌🤸🤷🙋🙇🧑‍🦯🙍🧑‍🦼🤾🤺🏇🧜🏇🤼🪂🧛🦹👮🧑‍🎓🧑‍💼🧑‍💼🧑‍⚕️🧑‍⚖️👩‍❤️‍💋‍👨👩‍❤️‍💋‍👩🌫️🦕🦖🐮🦝🦖🐽🥵🥵💰💰🥵🤖🤡🐺🤣🎎🩸❤️‍🔥💔👄🦩🦩🦆🦐🦞🌆🏙️🏨🌐🚽🚽💡🛍️🪆🪢📭🈷️🆘㊙️🔶🇺🇬🇱🇮🇮🇩🎁😘😘🤸🚶🧎💆💆🙆🇺🇬🚽😏🥰😘😚😃😀🤣😭😔😔🙂🙂🤤🤤😋😮😯🥶🥶😵‍💫🤯😳😠😡😓🥱🤗🤗🤗🤗😠😞😟😢😤😤👺👽🤑🤠🥵🌝🌚😈🤡👽🙉🙉😿😿😽😺🙊😾🧡💚🤎🤎🫂🫂🩸❤️‍🔥🫁💋🩸🦷👥🦷🙌🙌✋✋👌🤸🤷🙋🙇🧑‍🦯🙍🧑‍🦼🤾🤺🏇🧜🏇🤼🪂🧛🦹👮🧑‍🎓🧑‍💼🧑‍💼🧑‍⚕️🧑‍⚖️👩‍❤️‍💋‍👨👩‍❤️‍💋‍👩🌫️🦕🦖🐮🦝🦖🐽🇺🇬🚽😏🥰😘😚😃😀🤣😭😔😔🙂🙂🤤🤤😋😮😯🥶🥶😵‍💫🤯😳😠😡😓🥱🤗🤗🤗🤗😠😞😟😢😤😤👺👽🤑🤠🥵🌝🌚😈🤡👽🙉🙉😿😿😽😺🙊😾🧡💚🤎🤎🫂🫂🩸❤️‍🔥🫁💋🩸🦷👥🦷🙌🙌✋✋👌🤸🤷🙋🙇🧑‍🦯🙍🧑‍🦼🤾🤺🏇🧜🏇🤼🪂🧛🦹👮🧑‍🎓🧑‍💼🧑‍💼🧑‍⚕️🧑‍⚖️👩‍❤️‍💋‍👨👩‍❤️‍💋‍👩🌫️🦕🦖🐮🦝🦖🐽🥵🥵💰💰🥵🤖🤡🐺🤣🎎🩸❤️‍🔥💔👄🦩🦩🦆🦐🦞🌆🏙️🏨🌐🚽🚽💡🛍️🪆🪢📭🈷️🆘㊙️🔶🇺🇬🇱🇮🇮🇩🎁😘😘🤸🚶🧎💆💆🙆🥵🥵💰💰🥵🤖🤡🐺🤣🎎🩸❤️‍🔥💔👄🦩🦩🦆🦐🦞🌆🏙️🏨🌐🚽🚽💡🛍️🪆🪢📭🈷️🆘㊙️🔶🇺🇬🇱🇮🇮🇩🎁😘😘🤸🚶🧎💆💆🙆🇺🇬🚽😏🥰😘😚😃😀🤣😭😔😔🙂🙂🤤🤤😋😮😯🥶🥶😵‍💫🤯😳😠😡😓🥱🤗🤗🤗🤗😠😞😟😢😤😤👺👽🤑🤠🥵🌝🌚😈🤡👽🙉🙉😿😿😽😺🙊😾🧡💚🤎🤎🫂🫂🩸❤️‍🔥🫁💋🩸🦷👥🦷🙌🙌✋✋👌🤸🤷🙋🙇🧑‍🦯🙍🧑‍🦼🤾🤺🏇🧜🏇🤼🪂🧛🦹👮🧑‍🎓🧑‍💼🧑‍💼🧑‍⚕️🧑‍⚖️👩‍❤️‍💋‍👨👩‍❤️‍💋‍👩🌫️🦕🦖🐮🦝🦖🐽🥵🥵💰💰🥵🤖🤡🐺🤣🎎🩸❤️‍🔥💔👄🦩🦩🦆🦐🦞🌆🏙️🏨🌐🚽🚽💡🛍️🪆🪢📭🈷️🆘㊙️🔶🇺🇬🇱🇮🇮🇩🎁😘😘🤸🚶🧎💆💆🙆🇺🇬🚽😏🥰😘😚😃😀🤣😭😔😔🙂🙂🤤🤤😋😮😯🥶🥶😵‍💫🤯😳😠😡😓🥱🤗🤗🤗🤗😠😞😟😢😤😤👺👽🤑🤠🥵🌝🌚😈🤡👽🙉🙉😿😿😽😺🙊😾🧡💚🤎🤎🫂🫂🩸❤️‍🔥🫁💋🩸🦷👥🦷🙌🙌✋✋👌🤸🤷🙋🙇🧑‍🦯🙍🧑‍🦼🤾🤺🏇🧜🏇🤼🪂🧛🦹👮🧑‍🎓🧑‍💼🧑‍💼🧑‍⚕️🧑‍⚖️👩‍❤️‍💋‍👨👩‍❤️‍💋‍👩🌫️🦕🦖🐮🦝🦖🐽🥵🥵💰💰🥵🤖🤡🐺🤣🎎🩸❤️‍🔥💔👄🦩🦩🦆🦐🦞🌆🏙️🏨🌐🚽🚽💡🛍️🪆🪢📭🈷️🆘㊙️🔶🇺🇬🇱🇮🇮🇩🎁😘😘🤸🚶🧎💆💆🙆🇺🇬🚽😏🥰😘😚😃😀🤣😭😔😔🙂🙂🤤🤤😋😮😯🥶🥶😵‍💫🤯😳😠😡😓🥱🤗🤗🤗🤗😠😞😟😢😤😤👺👽🤑🤠🥵🌝🌚😈🤡👽🙉🙉😿😿😽😺🙊😾🧡💚🤎🤎🫂🫂🩸❤️‍🔥🫁💋🩸🦷👥🦷🙌🙌✋✋👌🤸🤷🙋🙇🧑‍🦯🙍🧑‍🦼🤾🤺🏇🧜🏇🤼🪂🧛🦹👮🧑‍🎓🧑‍💼🧑‍💼🧑‍⚕️🧑‍⚖️👩‍❤️‍💋‍👨👩‍❤️‍💋‍👩🌫️🦕🦖🐮🦝🦖🐽🥵🥵💰💰🥵🤖🤡🐺🤣🎎🩸❤️‍🔥💔👄🦩🦩🦆🦐🦞🌆🏙️🏨🌐🚽🚽💡🛍️🪆🪢📭🈷️🆘㊙️🔶🇺🇬🇱🇮🇮🇩🎁😘😘🤸🚶🧎💆💆🙆🇺🇬🚽😏🥰😘😚😃😀🤣😭😔😔🙂🙂🤤🤤😋😮😯🥶🥶😵‍💫🤯😳😠😡😓🥱🤗🤗🤗🤗😠😞😟😢😤😤👺👽🤑🤠🥵🌝🌚😈🤡👽🙉🙉😿😿😽😺🙊😾🧡💚🤎🤎🫂🫂🩸❤️‍🔥🫁💋🩸🦷👥🦷🙌🙌✋✋👌🤸🤷🙋🙇🧑‍🦯🙍🧑‍🦼🤾🤺🏇🧜🏇🤼🪂🧛🦹👮🧑‍🎓🧑‍💼🧑‍💼🧑‍⚕️🧑‍⚖️👩‍❤️‍💋‍👨👩‍❤️‍💋‍👩🌫️🦕🦖🐮🦝🦖🐽🥵🥵💰💰🥵🤖🤡🐺🤣🎎🩸❤️‍🔥💔👄🦩🦩🦆🦐🦞🌆🏙️🏨🌐🚽🚽💡🛍️🪆🪢📭🈷️🆘㊙️🔶🇺🇬🇱🇮🇮🇩🎁😘😘🤸🚶🧎💆💆🙆🇺🇬🚽😏🥰😘😚😃😀🤣😭😔😔🙂🙂🤤🤤😋😮😯🥶🥶😵‍💫🤯😳😠😡😓🥱🤗🤗🤗🤗😠😞😟😢😤😤👺👽🤑🤠🥵🌝🌚😈🤡👽🙉🙉😿😿😽😺🙊😾🧡💚🤎🤎🫂🫂🩸❤️‍🔥🫁💋🩸🦷👥🦷🙌🙌✋✋👌🤸🤷🙋🙇🧑‍🦯🙍🧑‍🦼🤾🤺🏇🧜🏇🤼🪂🧛🦹👮🧑‍🎓🧑‍💼🧑‍💼🧑‍⚕️🧑‍⚖️👩‍❤️‍💋‍👨👩‍❤️‍💋‍👩🌫️🦕🦖🐮🦝🦖🐽🥵🥵💰💰🥵🤖🤡🐺🤣🎎🩸❤️‍🔥💔👄🦩🦩🦆🦐🦞🌆🏙️🏨🌐🚽🚽💡🛍️🪆🪢📭🈷️🆘㊙️🔶🇺🇬🇱🇮🇮🇩🎁😘😘🤸🚶🧎💆💆🙆🇺🇬🚽😏🥰😘😚😃😀🤣😭😔😔🙂🙂🤤🤤😋😮😯🥶🥶😵‍💫🤯😳😠😡😓🥱🤗🤗🤗🤗😠😞😟😢😤😤👺👽🤑🤠🥵🌝🌚😈🤡👽🙉🙉😿😿😽😺🙊😾🧡💚🤎🤎🫂🫂🩸❤️‍🔥🫁💋🩸🦷👥🦷🙌🙌✋✋👌🤸🤷🙋🙇🧑‍🦯🙍🧑‍🦼🤾🤺🏇🧜🏇🤼🪂🧛🦹👮🧑‍🎓🧑‍💼🧑‍💼🧑‍⚕️🧑‍⚖️👩‍❤️‍💋‍👨👩‍❤️‍💋‍👩🌫️🦕🦖🐮🦝🦖🐽🥵🥵💰💰🥵🤖🤡🐺🤣🎎🩸❤️‍🔥💔👄🦩🦩🦆🦐🦞🌆🏙️🏨🌐🚽🚽💡🛍️🪆🪢📭🈷️🆘㊙️🔶🇺🇬🇱🇮🇮🇩🎁😘😘🤸🚶🧎💆💆🙆🇺🇬🚽😏🥰😘😚😃😀🤣😭😔😔🙂🙂🤤🤤😋😮😯🥶🥶😵‍💫🤯😳😠😡😓🥱🤗🤗🤗🤗😠😞😟😢😤😤👺👽🤑🤠🥵🌝🌚😈🤡👽🙉🙉😿😿😽😺🙊😾🧡💚🤎🤎🫂🫂🩸❤️‍🔥🫁💋🩸🦷👥🦷🙌🙌✋✋👌🤸🤷🙋🙇🧑‍🦯🙍🧑‍🦼🤾🤺🏇🧜🏇🤼🪂🧛🦹👮🧑‍🎓🧑‍💼🧑‍💼🧑‍⚕️🧑‍⚖️👩‍❤️‍💋‍👨👩‍❤️‍💋‍👩🌫️🦕🦖🐮🦝🦖🐽🥵🥵💰💰🥵🤖🤡🐺🤣🎎🩸❤️‍🔥💔👄🦩🦩🦆🦐🦞🌆🏙️🏨🌐🚽🚽💡🛍️🪆🪢📭🈷️🆘㊙️🔶🇺🇬🇱🇮🇮🇩🎁😘😘🤸🚶🧎💆💆🙆🇺🇬🚽😏🥰😘😚😃😀🤣😭😔😔🙂🙂🤤🤤😋😮😯🥶🥶😵‍💫🤯😳😠😡😓🥱🤗🤗🤗🤗😠😞😟😢😤😤👺👽🤑🤠🥵🌝🌚😈🤡👽🙉🙉😿😿😽😺🙊😾🧡💚🤎🤎🫂🫂🩸❤️‍🔥🫁💋🩸🦷👥🦷🙌🙌✋✋👌🤸🤷🙋🙇🧑‍🦯🙍🧑‍🦼🤾🤺🏇🧜🏇🤼🪂🧛🦹👮🧑‍🎓🧑‍💼🧑‍💼🧑‍⚕️🧑‍⚖️👩‍❤️‍💋‍👨👩‍❤️‍💋‍👩🌫️🦕🦖🐮🦝🦖🐽🥵🥵💰💰🥵🤖🤡🐺🤣🎎🩸❤️‍🔥💔👄🦩🦩🦆🦐🦞🌆🏙️🏨🌐🚽🚽💡🛍️🪆🪢📭🈷️🆘㊙️🔶🇺🇬🇱🇮🇮🇩🎁😘😘🤸🚶🧎💆💆🙆🇺🇬🚽😏🥰😘😚😃😀🤣😭😔😔🙂🙂🤤🤤😋😮😯🥶🥶😵‍💫🤯😳😠😡😓🥱🤗🤗🤗🤗😠😞😟😢😤😤👺👽🤑🤠🥵🌝🌚😈🤡👽🙉🙉😿😿😽😺🙊😾🧡💚🤎🤎🫂🫂🩸❤️‍🔥🫁💋🩸🦷👥🦷🙌🙌✋✋👌🤸🤷🙋🙇🧑‍🦯🙍🧑‍🦼🤾🤺🏇🧜🏇🤼🪂🧛🦹👮🧑‍🎓🧑‍💼🧑‍💼🧑‍⚕️🧑‍⚖️👩‍❤️‍💋‍👨👩‍❤️‍💋‍👩🌫️🦕🦖🐮🦝🦖🐽🥵🥵💰💰🥵🤖🤡🐺🤣🎎🩸❤️‍🔥💔👄🦩🦩🦆🦐🦞🌆🏙️🏨🌐🚽🚽💡🛍️🪆🪢📭🈷️🆘㊙️🔶🇺🇬🇱🇮🇮🇩🎁😘😘🤸🚶🧎💆💆🙆🇺🇬🚽😏🥰😘😚😃😀🤣😭😔😔🙂🙂🤤🤤😋😮😯🥶🥶😵‍💫🤯😳😠😡😓🥱🤗🤗🤗🤗😠😞😟😢😤😤👺👽🤑🤠🥵🌝🌚😈🤡👽🙉🙉😿😿😽😺🙊😾🧡💚🤎🤎🫂🫂🩸❤️‍🔥🫁💋🩸🦷👥🦷🙌🙌✋✋👌🤸🤷🙋🙇🧑‍🦯🙍🧑‍🦼🤾🤺🏇🧜🏇🤼🪂🧛🦹👮🧑‍🎓🧑‍💼🧑‍💼🧑‍⚕️🧑‍⚖️👩‍❤️‍💋‍👨👩‍❤️‍💋‍👩🌫️🦕🦖🐮🦝🦖🐽🥵🥵💰💰🥵🤖🤡🐺🤣🎎🩸❤️‍🔥💔👄🦩🦩🦆🦐🦞🌆🏙️🏨🌐🚽🚽💡🛍️🪆🪢📭🈷️🆘㊙️🔶🇺🇬🇱🇮🇮🇩🎁😘😘🤸🚶🧎💆💆🙆🇺🇬🚽😏🥰😘😚😃😀🤣😭😔😔🙂🙂🤤🤤😋😮😯🥶🥶😵‍💫🤯😳😠😡😓🥱🤗🤗🤗🤗😠😞😟😢😤😤👺👽🤑🤠🥵🌝🌚😈🤡👽🙉🙉😿😿😽😺🙊😾🧡💚🤎🤎🫂🫂🩸❤️‍🔥🫁💋🩸🦷👥🦷🙌🙌✋✋👌🤸🤷🙋🙇🧑‍🦯🙍🧑‍🦼🤾🤺🏇🧜🏇🤼🪂🧛🦹👮🧑‍🎓🧑‍💼🧑‍💼🧑‍⚕️🧑‍⚖️👩‍❤️‍💋‍👨👩‍❤️‍💋‍👩🌫️🦕🦖🐮🦝🦖🐽🥵🥵💰💰🥵🤖🤡🐺🤣🎎🩸❤️‍🔥💔👄🦩🦩🦆🦐🦞🌆🏙️🏨🌐🚽🚽💡🛍️🪆🪢📭🈷️🆘㊙️🔶🇺🇬🇱🇮🇮🇩🎁😘😘🤸🚶🧎💆💆🙆🇺🇬🚽😏🥰😘😚😃😀🤣😭😔😔🙂🙂🤤🤤😋😮😯🥶🥶😵‍💫🤯😳😠😡😓🥱🤗🤗🤗🤗😠😞😟😢😤😤👺👽🤑🤠🥵🌝🌚😈🤡👽🙉🙉😿😿😽😺🙊😾🧡💚🤎🤎🫂🫂🩸❤️‍🔥🫁💋🩸🦷👥🦷🙌🙌✋✋👌🤸🤷🙋🙇🧑‍🦯🙍🧑‍🦼🤾🤺🏇🧜🏇🤼🪂🧛🦹👮🧑‍🎓🧑‍💼🧑‍💼🧑‍⚕️🧑‍⚖️👩‍❤️‍💋‍👨👩‍❤️‍💋‍👩🌫️🦕🦖🐮🦝🦖🐽🥵🥵💰💰🥵🤖🤡🐺🤣🎎🩸❤️‍🔥💔👄🦩🦩🦆🦐🦞🌆🏙️🏨🌐🚽🚽💡🛍️🪆🪢📭🈷️🆘㊙️🔶🇺🇬🇱🇮🇮🇩🎁😘😘🤸🚶🧎💆👲🧕🧑‍💻👳🧑‍💻👳🧑‍💻👳🧑‍💻👳🧑‍💻👳🧑‍⚕️👳🧑‍⚕️🧕🧑‍⚕️🧑‍🏫🧑‍⚕️🧑‍🎓🧑‍⚕️🕵️💂🕵️🕵️
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Antonio Marcas
Ответ alesel
И сити в шип
😏🥰😘😚😃😀🤣😭😔😔🙂🙂🤤🤤😋😮😯🥶🥶😵‍💫🤯😳😠😡😓🥱🤗🤗🤗🤗😠😞😟😢😤😤👺👽🤑🤠🥵🌝🌚😈🤡👽🙉🙉😿😿😽😺🙊😾🧡💚🤎🤎🫂🫂🩸❤️‍🔥🫁💋🩸🦷👥🦷🙌🙌✋✋👌🤸🤷🙋🙇🧑‍🦯🙍🧑‍🦼🤾🤺🏇🧜🏇🤼🪂🧛🦹👮🧑‍🎓🧑‍💼🧑‍💼🧑‍⚕️🧑‍⚖️👩‍❤️‍💋‍👨👩‍❤️‍💋‍👩🌫️🦕🦖🐮🦝🦖🐽🥵🥵💰💰🥵🤖🤡🐺🤣🎎🩸❤️‍🔥💔👄🦩🦩🦆🦐🦞🌆🏙️🏨🌐🚽🚽💡🛍️🪆🪢📭🈷️🆘㊙️🔶🇺🇬🇱🇮🇮🇩🎁😘😘🤸🚶🧎💆💆🙆🇺🇬🚽😏🥰😘😚😃😀🤣😭😔😔🙂🙂🤤🤤😋😮😯🥶🥶😵‍💫🤯😳😠😡😓🥱🤗🤗🤗🤗😠😞😟😢😤😤👺👽🤑🤠🥵🌝🌚😈🤡👽🙉🙉😿😿😽😺🙊😾🧡💚🤎🤎🫂🫂🩸❤️‍🔥🫁💋🩸🦷👥🦷🙌🙌✋✋👌🤸🤷🙋🙇🧑‍🦯🙍🧑‍🦼🤾🤺🏇🧜🏇🤼🪂🧛🦹👮🧑‍🎓🧑‍💼🧑‍💼🧑‍⚕️🧑‍⚖️👩‍❤️‍💋‍👨👩‍❤️‍💋‍👩🌫️🦕🦖🐮🦝🦖🐽😏🥰😘😚😃😀🤣😭😔😔🙂🙂🤤🤤😋😮😯🥶🥶😵‍💫🤯😳😠😡😓🥱🤗🤗🤗🤗😠😞😟😢😤😤👺👽🤑🤠🥵🌝🌚😈🤡👽🙉🙉😿😿😽😺🙊😾🧡💚🤎🤎🫂🫂🩸❤️‍🔥🫁💋🩸🦷👥🦷🙌🙌✋✋👌🤸🤷🙋🙇🧑‍🦯🙍🧑‍🦼🤾🤺🏇🧜🏇🤼🪂🧛🦹👮🧑‍🎓🧑‍💼🧑‍💼🧑‍⚕️🧑‍⚖️👩‍❤️‍💋‍👨👩‍❤️‍💋‍👩🌫️🦕🦖🐮🦝🦖🐽😏🥰😘😚😃😀🤣😭😔😔🙂🙂🤤🤤😋😮😯🥶🥶😵‍💫🤯😳😠😡😓🥱🤗🤗🤗🤗😠😞😟😢😤😤👺👽🤑🤠🥵🌝🌚😈🤡👽🙉🙉😿😿😽😺🙊😾🧡💚🤎🤎🫂🫂🩸❤️‍🔥🫁💋🩸🦷👥🦷🙌🙌✋✋👌🤸🤷🙋🙇🧑‍🦯🙍🧑‍🦼🤾🤺🏇🧜🏇🤼🪂🧛🦹👮🧑‍🎓🧑‍💼🧑‍💼🧑‍⚕️🧑‍⚖️👩‍❤️‍💋‍👨👩‍❤️‍💋‍👩🌫️🦕🦖🐮🦝🦖🐽🇺🇬🚽😏🥰😘😚😃😀🤣😭😔😔🙂🙂🤤🤤😋😮😯🥶🥶😵‍💫🤯😳😠😡😓🥱🤗🤗🤗🤗😠😞😟😢😤😤👺👽🤑🤠🥵🌝🌚😈🤡👽🙉🙉😿😿😽😺🙊😾🧡💚🤎🤎🫂🫂🩸❤️‍🔥🫁💋🩸🦷👥🦷🙌🙌✋✋👌🤸🤷🙋🙇🧑‍🦯🙍🧑‍🦼🤾🤺🏇🧜🏇🤼🪂🧛🦹👮🧑‍🎓🧑‍💼🧑‍💼🧑‍⚕️🧑‍⚖️👩‍❤️‍💋‍👨👩‍❤️‍💋‍👩🌫️🦕🦖🐮🦝🦖🐽🥵🥵💰💰🥵🤖🤡🐺🤣🎎🩸❤️‍🔥💔👄🦩🦩🦆🦐🦞🌆🏙️🏨🌐🚽🚽💡🛍️🪆🪢📭🈷️🆘㊙️🔶🇺🇬🇱🇮🇮🇩🎁😘😘🤸🚶🧎💆💆🙆🥵🥵💰💰🥵🤖🤡🐺🤣🎎🩸❤️‍🔥💔👄🦩🦩🦆🦐🦞🌆🏙️🏨🌐🚽🚽💡🛍️🪆🪢📭🈷️🆘㊙️🔶🇺🇬🇱🇮🇮🇩🎁😘😘🤸🚶🧎💆💆🙆🇺🇬🚽😏🥰😘😚😃😀🤣😭😔😔🙂🙂🤤🤤😋😮😯🥶🥶😵‍💫🤯😳😠😡😓🥱🤗🤗🤗🤗😠😞😟😢😤😤👺👽🤑🤠🥵🌝🌚😈🤡👽🙉🙉😿😿😽😺🙊😾🧡💚🤎🤎🫂🫂🩸❤️‍🔥🫁💋🩸🦷👥🦷🙌🙌✋✋👌🤸🤷🙋🙇🧑‍🦯🙍🧑‍🦼🤾🤺🏇🧜🏇🤼🪂🧛🦹👮🧑‍🎓🧑‍💼🧑‍💼🧑‍⚕️🧑‍⚖️👩‍❤️‍💋‍👨👩‍❤️‍💋‍👩🌫️🦕🦖🐮🦝🦖🐽
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Antonio Marcas
😏🥰😘😚😃😀🤣😭😔😔🙂🙂🤤🤤😋😮😯🥶🥶😵‍💫🤯😳😠😡😓🥱🤗🤗🤗🤗😠😞😟😢😤😤👺👽🤑🤠🥵🌝🌚😈🤡👽🙉🙉😿😿😽😺🙊😾🧡💚🤎🤎🫂🫂🩸❤️‍🔥🫁💋🩸🦷👥🦷🙌🙌✋✋👌🤸🤷🙋🙇🧑‍🦯🙍🧑‍🦼🤾🤺🏇🧜🏇🤼🪂🧛🦹👮🧑‍🎓🧑‍💼🧑‍💼🧑‍⚕️🧑‍⚖️👩‍❤️‍💋‍👨👩‍❤️‍💋‍👩🌫️🦕🦖🐮🦝🦖🐽👩‍❤️‍💋‍👩
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Antonio Marcas
😏🥰😘😚😃😀🤣😭😔😔🙂🙂🤤🤤😋😮😯🥶🥶😵‍💫🤯😳😠😡😓🥱🤗🤗🤗🤗😠😞😟😢😤😤👺👽🤑🤠🥵🌝🌚😈🤡👽🙉🙉😿😿😽😺🙊😾🧡💚🤎🤎🫂🫂🩸❤️‍🔥🫁💋🩸🦷👥🦷🙌🙌✋✋👌🤸🤷🙋🙇🧑‍🦯🙍🧑‍🦼🤾🤺🏇🧜🏇🤼🪂🧛🦹👮🧑‍🎓🧑‍💼🧑‍💼🧑‍⚕️🧑‍⚖️👩‍❤️‍💋‍👨👩‍❤️‍💋‍👩🌫️🦕🦖🐮🦝🦖🐽
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
$trik3r77
Если Ман сити не накажут за махинации, то это лучший вариант для него. Заменит Де брюйне.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
шампион
Патрик Бергер это же бывший футболист, играл за Ливер и Бопуссию и сборную Чехии. Надо же, напрочь забыл о его существовании.
Что до Беллингема, ему бы в Реал. Да и испанцам пора провернуть топовый трансфер.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Antonio Marcas
Ответ Antonio Marcas
🥵🥵💰💰🥵🤖🤡🐺🤣🎎🩸❤️‍🔥💔👄🦩🦩🦆🦐🦞🌆🏙️🏨🌐🚽🚽💡🛍️🪆🪢📭🈷️🆘㊙️🔶🇺🇬🇱🇮🇮🇩🎁😘😘🤸🚶🧎💆💆🙆
🥵🥵💰💰🥵🤖🤡🐺🤣🎎🩸❤️‍🔥💔👄🦩🦩🦆🦐🦞🌆🏙️🏨🌐🚽🚽💡🛍️🪆🪢📭🈷️🆘㊙️🔶🇺🇬🇱🇮🇮🇩🎁😘😘🤸🚶🧎💆💆🏨🇱🇮🇮🇩🦐🦞
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
KeriLLo
Ответ Акира_1
Было бы шикарно. Только сложно сказать, кто справится с такой работой?
Расчистят состав и проще будет
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Antonio Marcas
Ответ Antonio Marcas
🥵🏃😂🖐️🏀🖐️🏀🐺🐓🐺🐓🤡🥰🏃🐓🖐️🐓🖐️🐓🖐️🐓🤣🥵🥶❤️🥰🥶🥵🐓🖐️🐓🤠🤣🥵🤙🤷🦉💰🏃🏀🏀🏋️🤖🌛🤖😈🤢🤥🌛🤑:⁠-⁠(🍈🫐🥭🍈🍎🍊🍏🧅🥕🌰🍠
🥵🥵💰💰🥵🤖🤡🐺🤣🎎🩸❤️‍🔥💔👄🦩🦩🦆🦐🦞🌆🏙️🏨🌐🚽🚽💡🛍️🪆🪢📭🈷️🆘㊙️🔶🇺🇬🇱🇮🇮🇩🎁😘😘🤸🚶🧎💆💆🙆
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Акира_1
Ответ KeriLLo
Так уволят же летом
Было бы шикарно. Только сложно сказать, кто справится с такой работой?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Маноло Санчи́с
Ответ galymmus
В Мансити этого топаря! Там перестройка грядёт. Де брюйне староват, Гюндоган свободным агентом, а Бернарду в Барсу
Как бы там трансферный бан не нагрянул, в свете последних новостей, какая там перестройка.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Quintin07
Ответ KeriLLo
Так уволят же летом
уволят летом, потом новый тренер, новые игроки и со старыми чет надо делать.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Экспертное мнение
Ждем в Реале, +1 не заигравший брит-брусок для Ла Лиги
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Артём Матвеев
Естественно в такой бардак как у Челси нормальный футболист сейчас не пойдёт.
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
KeriLLo
Ответ Акира_1
Ноль вопросов к нему. Кто вообще захочет работать с Поттером из топ игроков? 🤷‍♂️
Так уволят же летом
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
sacha2
"сказал журналист Sport1.de Патрик Бергер в подкасте Die Dortmund-Week", читающий не только мысли на расстоянии, но и вперёд во времени:)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Born is the King
Дортмунд вместе с агентом пустил очередную пиар кампанию. Интересно кого разведут в этот раз
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пошлю любого, кто против футбола!
Кто заплатит 150 лямов кроме Челси, ПСЖ и сити, думаю в сити самый оптимальный вариант если они захотят, плюс вернётся в Англию, не знаю почему не хочет в ПСЖ, а по поводу Челси у него правильное адекватное решение!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Акира_1
Ответ galymmus
В Мансити этого топаря! Там перестройка грядёт. Де брюйне староват, Гюндоган свободным агентом, а Бернарду в Барсу
В Сити такая перестройка может случиться, что с нуля собирать придётся команду. Какие там топ покупки
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Виталий Желтоусов
Ман.сити или Ливерпуль
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
HI MARS
Парень так и кричит что хочет Реал
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
GuruFutbola
Перейдет в сити
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
DolJun
нонейм футболист транслирует свои мысли через известного футболиста, как мило)
+2
-4
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий