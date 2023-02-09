Беллингем не перейдет в «Челси» и «ПСЖ». К лондонцам он не хочет из-за «безумной» трансферной политики

Джуд Беллингем не заинтересован в переходе в «Челси» или в « ».

Как утверждает Sport1.de, полузащитник не станет рассматривать возможность перехода в эти клубы, хотя они могли бы без особых проблем удовлетворить финансовые запросы « », которая хочет получить за англичанина около 150 млн евро.

Ориентирами при определении цены Беллингема стали переходы Усмана Дембеле в «Барселону» за 145 млн евро в 2017-м и Энцо Фернандеса в «Челси» этой зимой за 121 млн евро.

«В «Челси» он не хочет в основном из-за их безумной трансферной политики и непонятного будущего, потому что неизвестно, к чему все это приведет», – сказал журналист Sport1.de Патрик Бергер в подкасте Die Dortmund-Week.

В этом сезоне на счету 19-летнего центрального полузащитника 10 голов и 6 результативных передач в 26 матчах за «Боруссию» во всех турнирах. Его статистика доступна здесь.