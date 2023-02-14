Один удар «ПСЖ» за 1-й тайм против «Баварии» – его худший результат в ЛЧ с 2016 года

Теги Бавария ПСЖ бундеслига Германия Лионель Месси лига 1 Франция Лига чемпионов УЕФА Кристоф Гальтье Футбол

«ПСЖ» впервые с 2016 года нанес лишь один удар за первый тайм матча Лиги чемпионов.

Парижане принимают «Баварию» (0:0, перерыв) в 1/8 финала ЛЧ.

Единственный удар команда Кристофа Гальтье нанесла в добавленное время – форвард Лионель Месси попал в стенку со штрафного.

В последний раз парижане завершали первый тайм матча ЛЧ с одним ударом 12 апреля 2016 года – тогда они встречались с «Манчестер Сити» и в конечном счете уступили 0:1.

«ПСЖ» – «Бавария». Месси, Неймар, Канселу, Шупо-Мотинг, Заир-Эмери в старте. Онлайн-трансляция

«ПСЖ» ни разу не пробил в створ за 1-й тайм с «Баварией» и уступил по ударам 1:9. Месси попал в стенку на последней минуте

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25 комментариев

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Dexter Dallas
Ответ Артём Горбенко
хейтеры Месси только укрепляют его величие тем, что ждут, что 35летний пенсионер должен в одиночку тащить мёртвую команду, в которой, кроме него, играют ещё 2 больших заезды
Тёма не писяй. Мне все равно на твоего лянеля так же как и на ранальда. Просто смешно было читать о том, что только он команду тащит, когда мбопе по мячу попасть не мог
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Артём Горбенко
Ответ roni20
Почему же когда вышел Мбапе то команда хоть как то начала играть ? А свалим вЕликим НИЧЕГО
Так Мбаппе прямо сейчас, возможно, сильнее Месси, что вполне логично, учитывая его праймовый возраст и пенсионерский возраст Месси (в этом и суть моего комментария: что на 35летнего Месси приходится 95% хейта за плохую игру ПСЖ)
Плюс, у них отличная связка: забросы сразу пошли, кроссы с фланга (голы Киллиана из офсайда, заблокированный удар Лео)
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Shevchenk0
Ответ roni20
Почему же когда вышел Мбапе то команда хоть как то начала играть ? А свалим вЕликим НИЧЕГО
Рони, иди в Аль-Базар и кайфуй там. Там хорошо. Там покер.
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Никита Александрович
Ответ roni20
Почему же когда вышел Мбапе то команда хоть как то начала играть ? А свалим вЕликим НИЧЕГО
Элементарно,Ватсон, потому что Мбаппе бежит или это непонятно?

Молодой и должен бежать и делать результат
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roni20
Ответ Артём Горбенко
хейтеры Месси только укрепляют его величие тем, что ждут, что 35летний пенсионер должен в одиночку тащить мёртвую команду, в которой, кроме него, играют ещё 2 больших заезды
Почему же когда вышел Мбапе то команда хоть как то начала играть ? А свалим вЕликим НИЧЕГО
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ymuller
Ответ igls54
В 1/8 заканчивают регулярно. Стабильность - признак мастерства
в 2020м тоже?
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Wizard Harry
Ну и где это фармокологическое недоразумение бородатая снова?!
8й мяч сейчас вынесут или подождем, пока пенальти дадут???
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Нефанатик
Ждем заявления Насари и Чеферина о том, как Реал убивает футбол
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Alex Zet
Ответ Карл-Хайнц Кёрбель
Мессссси пришел, увидел, развалил топ клуб
Меська в Барсе.
2020 год
Барса 2 - 8 Бавария
Потом выкачал из неё все деньги , да так что клуб яуть не вышвырнули на помойку.

Меська в псж
- брали под ЛЧ. В прошлом сезоне слив Реалу в 1/8
- гном преспокойнинько пилит баблишко в пысыжы.
- Игры не показывает никакой, клуб идет по наклонной вниз, 1 - 3 с Марселем чего стоит.
- летом уйдет Неймар и Мбаппе.
- От ПСЖ остаются одни головешки
+5
-3
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Артём Горбенко
Ответ Dexter Dallas
Как там великий лянель? Говорили что только он тащит, пока мбапе страдает фигней, а неймар ждёт день рождения сестры
хейтеры Месси только укрепляют его величие тем, что ждут, что 35летний пенсионер должен в одиночку тащить мёртвую команду, в которой, кроме него, играют ещё 2 больших заезды
+8
-3
+5
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Kubinec_
псж чистить состав надо и начинать с престарелых бывших звёзд
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deadjoker
Ну Бавария пока в 1 ворота просто по игре.
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Иракли Лория
Ответ Dexter Dallas
Как там великий лянель? Говорили что только он тащит, пока мбапе страдает фигней, а неймар ждёт день рождения сестры
великий с кубком чм
+6
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Sarazino Genovese
Бавария это вам не Ницца.
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Vladlen Mironov
Ответ rigobersong
пришел в клуб со 2го места, вернул чемпионство:) Развалил это после 2го, 6е занять. Хотя понятно, что для того кто в школу не ходил, это сложно просчитать:)🤣
Вернул чемпионство
АХАХАХАХАХАХХАХА
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-2
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Alex Zet
У Рона контракт 200 000 000 евро в год
Если перевести в рубли по официальному курсу
1 евро = 79 рублей
то получается что Рон зарабатывает
1 800 000 рублей в час.

Мне все эти розыыыгрыши ЧМ и ЛЧ стали напоминать кукольный театр. с ничегонезначащим результатом.
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Ansu Fati
Первый пошел) надеюсь не увидим это парижское недоумение в 1/4
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rigobersong
Ответ Карл-Хайнц Кёрбель
Мессссси пришел, увидел, развалил топ клуб
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Карл-Хайнц Кёрбель
Мессссси пришел, увидел, развалил топ клуб
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igls54
В 1/8 заканчивают регулярно. Стабильность - признак мастерства
+29
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Sobachkin
Уже -1
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Yuri Ten
Позорная игра
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Любезный Коссутий
эффект физрука Галатье
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Dexter Dallas
Как там великий лянель? Говорили что только он тащит, пока мбапе страдает фигней, а неймар ждёт день рождения сестры
+11
-12
-1
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rigobersong
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+3
-19
-16
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