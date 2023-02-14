Один удар «ПСЖ» за 1-й тайм против «Баварии» – его худший результат в ЛЧ с 2016 года
«ПСЖ» впервые с 2016 года нанес лишь один удар за первый тайм матча Лиги чемпионов.
Парижане принимают «Баварию» (0:0, перерыв) в 1/8 финала ЛЧ.
Единственный удар команда Кристофа Гальтье нанесла в добавленное время – форвард Лионель Месси попал в стенку со штрафного.
В последний раз парижане завершали первый тайм матча ЛЧ с одним ударом 12 апреля 2016 года – тогда они встречались с «Манчестер Сити» и в конечном счете уступили 0:1.
«ПСЖ» – «Бавария». Месси, Неймар, Канселу, Шупо-Мотинг, Заир-Эмери в старте. Онлайн-трансляция
«ПСЖ» ни разу не пробил в створ за 1-й тайм с «Баварией» и уступил по ударам 1:9. Месси попал в стенку на последней минуте
Что ждет ваши любимые команды в 2023-м? Рассказываем судьбу даже небольших клубов!
Плюс, у них отличная связка: забросы сразу пошли, кроссы с фланга (голы Киллиана из офсайда, заблокированный удар Лео)
Молодой и должен бежать и делать результат
8й мяч сейчас вынесут или подождем, пока пенальти дадут???
2020 год
Барса 2 - 8 Бавария
Потом выкачал из неё все деньги , да так что клуб яуть не вышвырнули на помойку.
Меська в псж
- брали под ЛЧ. В прошлом сезоне слив Реалу в 1/8
- гном преспокойнинько пилит баблишко в пысыжы.
- Игры не показывает никакой, клуб идет по наклонной вниз, 1 - 3 с Марселем чего стоит.
- летом уйдет Неймар и Мбаппе.
- От ПСЖ остаются одни головешки
АХАХАХАХАХАХХАХА
Если перевести в рубли по официальному курсу
1 евро = 79 рублей
то получается что Рон зарабатывает
1 800 000 рублей в час.
Мне все эти розыыыгрыши ЧМ и ЛЧ стали напоминать кукольный театр. с ничегонезначащим результатом.