Один удар «ПСЖ» за 1-й тайм против «Баварии» – его худший результат в ЛЧ с 2016 года

«ПСЖ» впервые с 2016 года нанес лишь один удар за первый тайм матча чемпионов.

Парижане принимают «Баварию» (0:0, перерыв) в 1/8 финала ЛЧ.

Единственный удар команда нанесла в добавленное время – форвард попал в стенку со штрафного.

В последний раз парижане завершали первый тайм матча ЛЧ с одним ударом 12 апреля 2016 года – тогда они встречались с «Манчестер Сити» и в конечном счете уступили 0:1.

«ПСЖ» – «Бавария». Месси, Неймар, Канселу, Шупо-Мотинг, Заир-Эмери в старте. Онлайн-трансляция

«ПСЖ» ни разу не пробил в створ за 1-й тайм с «Баварией» и уступил по ударам 1:9. Месси попал в стенку на последней минуте

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