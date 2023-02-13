Юлиан Нагельсманн: «Бавария» хочет выиграть Лигу чемпионов. Титулу Бундеслиги не придают большого значения, так что ЛЧ очень важна для меня»

поделился ожиданиями перед матчем «Баварии» с «ПСЖ».

Первый матч команд в 1/8 финала чемпионов состоится завтра, 14 февраля.

«Завтра нужно не дать мячу доходить до Месси, Неймара и Мбаппе. Но в « » есть не только они. У «ПСЖ» также есть быстрые крайние защитники и другие талантливые игроки. Но «ПСЖ» тоже думает, как остановить наших игроков. Все решит форма в день матча.

Лига чемпионов очень важна для «ПСЖ». Это равная пара, шансы 50 на 50. Я уверен, что завтра мы сыграем на высшем уровне, и надеюсь, что мы добьемся хорошего результата.

Мы все хотим выиграть Лигу чемпионов. Титул Бундеслиги очень важен, но СМИ не придают ему большого значения. Так что Лига чемпионов очень важна для клуба и для меня», – сказал тренер мюнхенцев.

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