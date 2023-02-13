Юлиан Нагельсманн: «Бавария» хочет выиграть Лигу чемпионов. Титулу Бундеслиги не придают большого значения, так что ЛЧ очень важна для меня»

Теги Бавария ПСЖ бундеслига Германия Лига чемпионов УЕФА Юлиан Нагельсманн Футбол

Юлиан Нагельсманн поделился ожиданиями перед матчем «Баварии» с «ПСЖ».

Первый матч команд в 1/8 финала Лиги чемпионов состоится завтра, 14 февраля.

«Завтра нужно не дать мячу доходить до Месси, Неймара и Мбаппе. Но в «ПСЖ» есть не только они. У «ПСЖ» также есть быстрые крайние защитники и другие талантливые игроки. Но «ПСЖ» тоже думает, как остановить наших игроков. Все решит форма в день матча.

Лига чемпионов очень важна для «ПСЖ». Это равная пара, шансы 50 на 50. Я уверен, что завтра мы сыграем на высшем уровне, и надеюсь, что мы добьемся хорошего результата.

Мы все хотим выиграть Лигу чемпионов. Титул Бундеслиги очень важен, но СМИ не придают ему большого значения. Так что Лига чемпионов очень важна для клуба и для меня», – сказал тренер мюнхенцев.

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24 комментария

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andr d
Ответ Адепт Суперлиги
Я хочу, чтобы была конкуренция по всей Европе, и эта конкуренция основывалась на национальной идентичности. Допустим, Италия - тактика и катеначчо, Испания - техника и тики-така, Германия - скорость и гегенпрессинг. Это всё условно, конечно, но в целом идея в том, что в европейском футболе происходит столкновение разных взглядов и культурных номиналов. Но сейчас такое возможно только с возникновением Суперлиги.
Зато в АПЛ идентичность как играли 20 лет назад в бей беги так и играют
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Михо
Ответ Адепт Суперлиги
Я хочу, чтобы была конкуренция по всей Европе, и эта конкуренция основывалась на национальной идентичности. Допустим, Италия - тактика и катеначчо, Испания - техника и тики-така, Германия - скорость и гегенпрессинг. Это всё условно, конечно, но в целом идея в том, что в европейском футболе происходит столкновение разных взглядов и культурных номиналов. Но сейчас такое возможно только с возникновением Суперлиги.
Так если придут сторонние, прежде всего не европейские инвесторы в массовом порядке, это и уничтожит национальную идентичность национальных лиг
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Bellevue
Конечно титул бундеслиги такой
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Адепт Суперлиги
Ответ Михо
Вы хотите чтобы арабы и американцы скупили весь европейский футбол? Мне кажется наоборот, в Германии очень здоровая модель, не все измеряется только деньгами
Я хочу, чтобы была конкуренция по всей Европе, и эта конкуренция основывалась на национальной идентичности. Допустим, Италия - тактика и катеначчо, Испания - техника и тики-така, Германия - скорость и гегенпрессинг. Это всё условно, конечно, но в целом идея в том, что в европейском футболе происходит столкновение разных взглядов и культурных номиналов. Но сейчас такое возможно только с возникновением Суперлиги.
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Михо
Ответ Адепт Суперлиги
Пока в Германии, Италии, Испании не будут проведены подходящие реформы. которые позволят новым инвесторам беспрепятственно входить в фирмы и строить из них успешные спортивные и маркетинговые проекты, ни о какой конкуренции не может быть и речи. Ограничения в Бундеслиге, конкретно 50+1, привели к тому, что ни один клуб кроме Баварии не рассматривается иначе, чем прокси-ферма для грандов, и у них просто нет вариантов, кроме как выращивать игроков и продавать их как можно дороже. Конкретно в Германии они ещё под постоянным взором скаутов Баварии, которая готова любого нужного игрока в любой момент увести за копейки или бесплатно.
Вы хотите чтобы арабы и американцы скупили весь европейский футбол? Мне кажется наоборот, в Германии очень здоровая модель, не все измеряется только деньгами
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Адепт Суперлиги
Ответ vaniaEee
Успешные проект? Успешный проект не зависит от богатых инвесторов, в апл у многих богатые инвесторы, а как пользоваться этим не знаю Деньги не играют в футбол
Чем больше у тебя денег, тем больше шансов на ошибку. В МанСити тоже долго жопой думали, пока не пригласили Бегиристайна и за ним Гвардиолу.
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vaniaEee
Ответ Адепт Суперлиги
Пока в Германии, Италии, Испании не будут проведены подходящие реформы. которые позволят новым инвесторам беспрепятственно входить в фирмы и строить из них успешные спортивные и маркетинговые проекты, ни о какой конкуренции не может быть и речи. Ограничения в Бундеслиге, конкретно 50+1, привели к тому, что ни один клуб кроме Баварии не рассматривается иначе, чем прокси-ферма для грандов, и у них просто нет вариантов, кроме как выращивать игроков и продавать их как можно дороже. Конкретно в Германии они ещё под постоянным взором скаутов Баварии, которая готова любого нужного игрока в любой момент увести за копейки или бесплатно.
Успешные проект?
Успешный проект не зависит от богатых инвесторов, в апл у многих богатые инвесторы, а как пользоваться этим не знаю
Деньги не играют в футбол
+2
-2
0
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Адепт Суперлиги
Пока в Германии, Италии, Испании не будут проведены подходящие реформы. которые позволят новым инвесторам беспрепятственно входить в фирмы и строить из них успешные спортивные и маркетинговые проекты, ни о какой конкуренции не может быть и речи. Ограничения в Бундеслиге, конкретно 50+1, привели к тому, что ни один клуб кроме Баварии не рассматривается иначе, чем прокси-ферма для грандов, и у них просто нет вариантов, кроме как выращивать игроков и продавать их как можно дороже. Конкретно в Германии они ещё под постоянным взором скаутов Баварии, которая готова любого нужного игрока в любой момент увести за копейки или бесплатно.
+12
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+8
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otchim kaloeda
Ответ Born is the King
Ну здесь всё как есть сказал. Карманный турнир без интриги. Бундеслига даже Баварии не интересна и Нагель в очередной раз это подтвердил
Ромчику не удалось ответить..Так что Ромчик..
Может тебе на матч тв тебе с Губерневым и Черданцевым программу вести?
Охеренно разбираешься в футболе
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North213
Ответ HI MARS
Бавария загнала себя в ловушку.Чем больше выигрывают чемпионат - тем больше обесценивают эти чемпионства
Нормальный человек увидит прогресс команд лиги за последние сезоны и так, а те, кому удобно судить исключительно стереотипами, вольны оставаться в манямирке.
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j30
завтра будет видна вся сущность планшетного шарлатана
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Роман
Ответ Ramin Mamedov
когда барса в последний раз выиграла чемпионат Испании - то это была 8ая победа за последние 11 лет... тоже получается карманная лига Барсы была?)
Некорректно сравнивать Ла Лигу, АПЛ и даже Серию А, где есть конкуренция.
Или ты увидел упоминание Барсы? ПСЖ и Месси - это не Барса.
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Ramin Mamedov
Ответ Роман
А фанаты Мепси считают что очень важна 5-ая лига и этот трофей. Ведь аргумент у них один: год назад проиграли, а с Месси выиграли. И их не смущает тот факт, что до этого последний раз ПСЖ 8 из 10 раз уже выигрывал. А тут Нагельсманн говорит и третья лига значения не имеет.
когда барса в последний раз выиграла чемпионат Испании - то это была 8ая победа за последние 11 лет... тоже получается карманная лига Барсы была?)
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HI MARS
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Роман
Ответ Born is the King
Ну здесь всё как есть сказал. Карманный турнир без интриги. Бундеслига даже Баварии не интересна и Нагель в очередной раз это подтвердил
А фанаты Мепси считают что очень важна 5-ая лига и этот трофей.
Ведь аргумент у них один: год назад проиграли, а с Месси выиграли. И их не смущает тот факт, что до этого последний раз ПСЖ 8 из 10 раз уже выигрывал.

А тут Нагельсманн говорит и третья лига значения не имеет.
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Роман
Правильно, хоти. Но победит Реал.
Отдельно стоит поболеть за Наполи, Бенфику. Перспективные команды.

Денежные мешки вроде Сити и ТСЖ надеюсь сразу выбьют.
Ливерпуль в полумертвый футбол играет. В принципе всё.
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werowolf-gears
Ответ Михо
Из этой лиги 4 клуба в плейофф лч
И сколько до полуфинала дойдет? Скорее всего ни одного
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Андрюха с района
Ответ Михо
Из этой лиги 4 клуба в плейофф лч
Не велика заслуга) Это вообще не показатель силы карманной лиги Баварии)
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Михо
Ответ Андрюха с района
Юлька лишний раз подтвердил, что Бундес - это ни о чем лига)
Из этой лиги 4 клуба в плейофф лч
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United_LP
Игра двух доминаторов(не Артетта) своих лиг.
+1
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Temp Account
Нагельсманн! Бойся Челси, их 4-4-3 сломает твой мозг !!
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Геннадий Тимченко
ПСЖ не просто так пропустил Бенфику на первое место - идея тренера парижан: по пути к финалу пройти всех топов... Посмотрим завтра окажется ли эта задача ему "по плечу"⚽
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Андрюха с района
Юлька лишний раз подтвердил, что Бундес - это ни о чем лига)
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Born is the King
Ну здесь всё как есть сказал. Карманный турнир без интриги. Бундеслига даже Баварии не интересна и Нагель в очередной раз это подтвердил
+5
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