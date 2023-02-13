Юлиан Нагельсманн: «Бавария» хочет выиграть Лигу чемпионов. Титулу Бундеслиги не придают большого значения, так что ЛЧ очень важна для меня»
Юлиан Нагельсманн поделился ожиданиями перед матчем «Баварии» с «ПСЖ».
Первый матч команд в 1/8 финала Лиги чемпионов состоится завтра, 14 февраля.
«Завтра нужно не дать мячу доходить до Месси, Неймара и Мбаппе. Но в «ПСЖ» есть не только они. У «ПСЖ» также есть быстрые крайние защитники и другие талантливые игроки. Но «ПСЖ» тоже думает, как остановить наших игроков. Все решит форма в день матча.
Лига чемпионов очень важна для «ПСЖ». Это равная пара, шансы 50 на 50. Я уверен, что завтра мы сыграем на высшем уровне, и надеюсь, что мы добьемся хорошего результата.
Мы все хотим выиграть Лигу чемпионов. Титул Бундеслиги очень важен, но СМИ не придают ему большого значения. Так что Лига чемпионов очень важна для клуба и для меня», – сказал тренер мюнхенцев.
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Успешный проект не зависит от богатых инвесторов, в апл у многих богатые инвесторы, а как пользоваться этим не знаю
Деньги не играют в футбол
Может тебе на матч тв тебе с Губерневым и Черданцевым программу вести?
Охеренно разбираешься в футболе
Или ты увидел упоминание Барсы? ПСЖ и Месси - это не Барса.
Ведь аргумент у них один: год назад проиграли, а с Месси выиграли. И их не смущает тот факт, что до этого последний раз ПСЖ 8 из 10 раз уже выигрывал.
А тут Нагельсманн говорит и третья лига значения не имеет.
Отдельно стоит поболеть за Наполи, Бенфику. Перспективные команды.
Денежные мешки вроде Сити и ТСЖ надеюсь сразу выбьют.
Ливерпуль в полумертвый футбол играет. В принципе всё.