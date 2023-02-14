«Крылья Советов» не жили в одном отеле с «Шахтером»: «Тренировались на соседних полях. Конфликтов не было»

Теги Крылья Советов Чемпионат Украины по футболу Шахтер премьер-лига Россия Первая лига Шинник Минай Футбол

В «Крыльях Советов» опровергла информацию о проживании команды в одном отеле с «Шахтером».   «Нет, мы не жили с «Шахтером» в одном отеле, совместное проживание российских клубов с украинскими у нас не допускается, этот вопрос сразу обговаривался. С нами живут сейчас «Ахмат», «Факел», до этого с нами жили поляки.

Мы тренировались с «Шахтером» на соседних полях, несколько тренировок на первом сборе проходили в одно время. Никаких конфликтов не было, даже, напротив, кто-то оставался смотреть тренировки, когда они позже заканчивали», – сообщает пресс-служба самарского клуба.   Ранее во вторник стало известно о произошедшей накануне вечером в одном из турецких отелей массовой драке с участием игроков ярославского «Шинника» и закарпатского «Миная».

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5 комментариев

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Дядя Гор
А с чего конфликт.Шахтер то теперь российский.
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-1
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Гамарджоба Генацвале
Так это Казаков накинул про совместное проживание в одном отеле КС и Шахтера, а "журналист" он тот ещё.
+4
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+4
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Alex_msk
Ну это только желание одной нации вовлечь в конфликт весь остальной мир. И так было до февраля 22
0
-1
-1
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Dizzod
это потому что на поле не наливают
0
-1
-1
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Tiricus
Да уж. Во что мир превратился…
+14
0
+14
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