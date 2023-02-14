«Крылья Советов» не жили в одном отеле с «Шахтером»: «Тренировались на соседних полях. Конфликтов не было»

В «Крыльях Советов» опровергла информацию о проживании команды в одном отеле с « ». «Нет, мы не жили с «Шахтером» в одном отеле, совместное проживание российских клубов с украинскими у нас не допускается, этот вопрос сразу обговаривался. С нами живут сейчас «Ахмат», «Факел», до этого с нами жили поляки.

Мы тренировались с «Шахтером» на соседних полях, несколько тренировок на первом сборе проходили в одно время. Никаких конфликтов не было, даже, напротив, кто-то оставался смотреть тренировки, когда они позже заканчивали», – сообщает пресс-служба самарского клуба. Ранее во вторник стало известно о произошедшей накануне вечером в одном из турецких отелей массовой драке с участием игроков ярославского « » и закарпатского « ».

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