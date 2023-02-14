«Шинник» о драке с игроками «Миная»: «Пострадавших несколько человек, но ничего серьезного. Переломов нет»
В «Шиннике» прокомментировали информацию о драке в турецком отеле.
Ранее стало известно, что у игроков российского клуба возник конфликт с футболистами украинского «Миная». В отеле, расположенном в Анталье, произошла массовая драка.
«Да, действительно стычка между нашими игроками и игроками клуба «Минай» произошла вчера в отеле. Пострадавших несколько человек, но ничего серьезного.
Переломов, как пишут в СМИ, – нет», – сказал пресс-атташе ярославского клуба Игорь Мережин.
Генеральный директор ярославского клуба Сергей Кулаков отметил, что при планировании сбора в Турции «Шинник» просил не размещать его вместе с украинскими командами.
– Как так получилось, что вы проживаете в одной гостинице?
– Это вопрос к отелю, тоже разбираемся. В наших условиях было то, чтобы нас не размещали с данными командами, – сообщил Кулаков.
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Руководство рфс РПЛ нужно привлечь к ответственности. Они вообще то что не предполагали что будут провокации?
А зачем руководство рфс и РПЛ до сих пор ведёт переговоры с западным уефа. О чем?
Почему аж с 28.02. 2022года рфс и РПЛ не решён вопрос по переходу в Азию? Возможно счетная палата и компетентные органы рассмотрят и этот вопрос.
Если руководство рфс и РПЛ вошли в десятку влиятельных в футболе то они в том числе должны и влиять на то что бы не было драк за границей.
А вот тебя можно бы и отправить
Без "нацики" и прочее. В отличие от комментаторов спортса.