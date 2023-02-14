«Шинник» о драке с игроками «Миная»: «Пострадавших несколько человек, но ничего серьезного. Переломов нет»

Теги Чемпионат Украины по футболу премьер-лига Россия происшествия Первая лига Шинник Спорт-Экспресс Минай Сергей Кулаков Футбол

В «Шиннике» прокомментировали информацию о драке в турецком отеле.

Ранее стало известно, что у игроков российского клуба возник конфликт с футболистами украинского «Миная». В отеле, расположенном в Анталье, произошла массовая драка

«Да, действительно стычка между нашими игроками и игроками клуба «Минай» произошла вчера в отеле. Пострадавших несколько человек, но ничего серьезного.

Переломов, как пишут в СМИ, – нет», – сказал пресс-атташе ярославского клуба Игорь Мережин.

Генеральный директор ярославского клуба Сергей Кулаков отметил, что при планировании сбора в Турции «Шинник» просил не размещать его вместе с украинскими командами.

– Как так получилось, что вы проживаете в одной гостинице?

– Это вопрос к отелю, тоже разбираемся. В наших условиях было то, чтобы нас не размещали с данными командами, – сообщил Кулаков.

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40 комментариев

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Добрый Ретроград
рагульё выхватило.
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Сим Сим
И такие стычки между нашими народами будут очень долго.
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kilgore trout
А зачем вообще наши клубы ездят в турцию на сборы? к чемпионату мира понастроили кучу тренировочных баз отличного качества, которыми не гнушались лучшие игроки мира. Почему бы этим кривоногим бездарям на них не тренироваться?
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Павел Королев
Вадик Евсеев участвовал в драке?
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marsover
Ответ Константин Эсперов
Какого фига они вообще в одном отеле делают ?
Проживают и дерутся.
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Владислав Козьминский
Ответ Beloded2007
"В ходе драки футболисты "Шинника" уничтожили 10 танков Leopard и 20 установок Himars", - заявил Конашенков.
в ходе драки украинские футболисты сбили 90 из 50 ракет
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СИ
Я считаю что произошедший конфликт ,даже то что виновата украинская команда, колоссальная недоработка руководства рфс .
Руководство рфс РПЛ нужно привлечь к ответственности. Они вообще то что не предполагали что будут провокации?
А зачем руководство рфс и РПЛ до сих пор ведёт переговоры с западным уефа. О чем?
Почему аж с 28.02. 2022года рфс и РПЛ не решён вопрос по переходу в Азию? Возможно счетная палата и компетентные органы рассмотрят и этот вопрос.
Если руководство рфс и РПЛ вошли в десятку влиятельных в футболе то они в том числе должны и влиять на то что бы не было драк за границей.
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KMR
Ответ Beloded2007
"В ходе драки футболисты "Шинника" уничтожили 10 танков Leopard и 20 установок Himars", - заявил Конашенков.
145 Брэдли и 80 Абрамсов
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Beloded2007
"В ходе драки футболисты "Шинника" уничтожили 10 танков Leopard и 20 установок Himars", - заявил Конашенков.
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Recreated
Да хорош вам нагнетать! Переломов нет. Ну подрались, ну бывает, ёпта!
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Кирилл Мефодий
Ответ avcgloronalduMU
в Азии бить рос спортсменов вряд-ли будут, но на олимпиае или чм возможно все, тем более со стороны болельщиков, мок не зря говорил, что отстранили ради безопасности, вот не верили, а дальше то что?
А причем тут болельщики? Не слышал, чтобы на наших спортсменов хоть-кто когда-то нападал из болельщиков. Абсолютное большинство болельщиков абсолютно адекватные люди, может быть есть небольшая дикая стая из страны 404 - но они на ОИ и ЧМ не ездят.
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-3
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888 AK
Ответ Запад-Восток
Пишут, что было 30 человек "Минай" на 12 "Шинника", но наши не отступили… Похоже на правду, если было бы наоборот, то те даже не вякнули!!!
Из Шинника зеки были как обычно ?
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Запад-Восток
Пишут, что было 30 человек "Минай" на 12 "Шинника", но наши не отступили… Похоже на правду, если было бы наоборот, то те даже не вякнули!!!
+5
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888 AK
Ответ Kit244098
А зачинщики кто были? Эльдар Кулиев и Альбек Гонгапшев? Киево-Печорскую лавру славяне не поделили?))
Печерскую
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Ovsyankin
Ответ avcgloronalduMU
в Азии бить рос спортсменов вряд-ли будут, но на олимпиае или чм возможно все, тем более со стороны болельщиков, мок не зря говорил, что отстранили ради безопасности, вот не верили, а дальше то что?
Вот ради безопасности Украину и освобождают от бандеровских окупантов, а они орут еще что-то.
+18
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Константин Эсперов
Какого фига они вообще в одном отеле делают ?
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deadjoker
Серега красавчик, когда-то в ЛФЛ играли вместе :)
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McTOSHA 1981
Ответ ivansharypov13
Срочно отправить туда актив мяса и коней!
Многие из них под Угледаром

А вот тебя можно бы и отправить
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ТТД Бубнова
Ответ здоровяк
Это который за 3 дня должен был быть?)
До сих пор идет, еще и насильно пытаются многих туда увезти.
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888 AK
Не только под Бахмутом люлей отхватывают 😂
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mootoo
Ответ BolxoB
Ну, комментарий адекватный. Без "нацики" и прочее. В отличие от комментаторов спортса.
уа.трибуна.спортс?
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Олег Мохов
прочитал голосом какашенкова
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BolxoB
Ну, комментарий адекватный.
Без "нацики" и прочее. В отличие от комментаторов спортса.
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Atsuktuvas
"Бьют - значит любят".
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Kit244098
А зачинщики кто были? Эльдар Кулиев и Альбек Гонгапшев? Киево-Печорскую лавру славяне не поделили?))
+2
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