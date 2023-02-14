«Шинник» о драке с игроками «Миная»: «Пострадавших несколько человек, но ничего серьезного. Переломов нет»

В « » прокомментировали информацию о драке в турецком отеле.

Ранее стало известно, что у игроков российского клуба возник конфликт с футболистами украинского «Миная». В отеле, расположенном в Анталье, произошла массовая драка.

«Да, действительно стычка между нашими игроками и игроками клуба « » произошла вчера в отеле. Пострадавших несколько человек, но ничего серьезного.

Переломов, как пишут в СМИ, – нет», – сказал пресс-атташе ярославского клуба Игорь Мережин.

Генеральный директор ярославского клуба Сергей Кулаков отметил, что при планировании сбора в Турции «Шинник» просил не размещать его вместе с украинскими командами.

– Как так получилось, что вы проживаете в одной гостинице?

– Это вопрос к отелю, тоже разбираемся. В наших условиях было то, чтобы нас не размещали с данными командами, – сообщил Кулаков.

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