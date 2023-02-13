«Хотелось, чтобы Роналду еще 2-3 года поиграл в топ-лигах, он в отличной форме». Экс-президент «Реала» Кальдерон о Криштиану в «Аль-Насре»

прокомментировал переход в « ».

«Мне бы хотелось, чтобы он еще два или три года поиграл в топ-чемпионатах. Думаю, он все еще в отличной форме. Он очень внимательно следил за собой на протяжении всей своей карьеры.

Но, я полагаю, он подумал, что это хороший вариант, поэтому я желаю ему всего наилучшего, как и всем игрокам, которые играли в нашем клубе», – сказал бывший президент « ».

Кальдерон также ответил на вопрос о Криштиану Роналду и .

«Они разные игроки, но мне нравятся оба. Для них и для клубов, за которые они выступали, это было фантастическое время. Остается надеяться, что позже появятся игроки, подобные им», – сказал он.

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