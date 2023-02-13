«Хотелось, чтобы Роналду еще 2-3 года поиграл в топ-лигах, он в отличной форме». Экс-президент «Реала» Кальдерон о Криштиану в «Аль-Насре»
Рамон Кальдерон прокомментировал переход Криштиану Роналду в «Аль-Наср».
«Мне бы хотелось, чтобы он еще два или три года поиграл в топ-чемпионатах. Думаю, он все еще в отличной форме. Он очень внимательно следил за собой на протяжении всей своей карьеры.
Но, я полагаю, он подумал, что это хороший вариант, поэтому я желаю ему всего наилучшего, как и всем игрокам, которые играли в нашем клубе», – сказал бывший президент «Реала».
Кальдерон также ответил на вопрос о Криштиану Роналду и Лионеле Месси.
«Они разные игроки, но мне нравятся оба. Для них и для клубов, за которые они выступали, это было фантастическое время. Остается надеяться, что позже появятся игроки, подобные им», – сказал он.
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Всё-таки длительное противостояние Реала - Барсы, Роналду - Месси.
Ла Лаги приковывала внимание у многих.
Кришу и в Аравии хорошо. Стата сама себя делает.
-мне нравятся оба....(с)
Это самый лучший комплимент для Месси