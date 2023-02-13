«Хотелось, чтобы Роналду еще 2-3 года поиграл в топ-лигах, он в отличной форме». Экс-президент «Реала» Кальдерон о Криштиану в «Аль-Насре»

Теги ПСЖ Криштиану Роналду Реал Мадрид Лионель Месси лига 1 Франция Ла Лига Рамон Кальдерон высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Футбол

Рамон Кальдерон прокомментировал переход Криштиану Роналду в «Аль-Наср».

«Мне бы хотелось, чтобы он еще два или три года поиграл в топ-чемпионатах. Думаю, он все еще в отличной форме. Он очень внимательно следил за собой на протяжении всей своей карьеры.

Но, я полагаю, он подумал, что это хороший вариант, поэтому я желаю ему всего наилучшего, как и всем игрокам, которые играли в нашем клубе», – сказал бывший президент «Реала».

Кальдерон также ответил на вопрос о Криштиану Роналду и Лионеле Месси.

«Они разные игроки, но мне нравятся оба. Для них и для клубов, за которые они выступали, это было фантастическое время. Остается надеяться, что позже появятся игроки, подобные им», – сказал он.

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18 комментариев

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Игорь Климов
Ответ Экспертное мнение
Сейчас Криштику под шумок нафармят статку в Аравии, естественно с заказными вратарями-любителями, но получится отличная реклама, раскрутят мол он в порядке, пропихнут его под этим лозунгом в Европу, где таких поддавок уже не будет и статка вернется к привычному 0+0, такая ситуёвина намечается, господа любители футбола.
Нет, этот номер больше у него не пройдёт.
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Игорь Климов
Это как в старой пословице: - "имею желание купить ишака, но не имею возможности. Имею возможность купить петуха, но не имею желание", так и в этом случае)
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Экспертное мнение
Ответ F|||R
Ну хз, вдруг и ему будут дадут бить пенальти в каждом матче, авось даже выиграет турнир и будет называться претендентом на ЗМ хотя весь год позорился со своими предштангами с «клермонами». Пример у нас перед глазами
Сомнительно, для победы на турнире нужно уметь и без пенальти делать гол или пас на каждой стадии плей-офф, что в общем-то и смог претендент на ЗМ совершить. Но с 0+0 это очень маловероятно.
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Андрей Хенто
Ответ Илья Гончаренко
А Перес что делал?)
Устроил ему отличную презентацию, но именно Кальдерон оформил его трансфер в Мадрид, а уже потом Флорентино выиграл выборы и стал второй раз президентом Мадрида.
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Илья Гончаренко
Ответ Андрей Хенто
Кальдерон всегда будет говорить о Роналду в таком ключе, но ему можно сказать спасибо, за то, что оформил этот трансфер в Мадрид. Один из лучших трансферов Мадрида в 21 веке от которого выиграли абсолютно все, взаимовыгодное сотрудничество получилось. Мадрид завоевал огромное количество трофеев, а Роналду поставил много рекордов и выиграл много индивидуальных наград.
А Перес что делал?)
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Акыл Сатыбалдиев
Ответ Black Phoenix
При этом ни одна приличная команда из топ-5 лиг Криша не подписала. Совпадение? Не думаю *ржёт*
Когда Месси уходил из Барселоны, не сказать, что топ клубы из топ лиг выстроились в очередь, чтобы его подписать, тот же Гвардиола мог уговорить шейхов подписать его в Сити, тем более ему не было на тот момент 38 лет
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F|||R
Ответ Экспертное мнение
Сейчас Криштику под шумок нафармят статку в Аравии, естественно с заказными вратарями-любителями, но получится отличная реклама, раскрутят мол он в порядке, пропихнут его под этим лозунгом в Европу, где таких поддавок уже не будет и статка вернется к привычному 0+0, такая ситуёвина намечается, господа любители футбола.
Ну хз, вдруг и ему будут дадут бить пенальти в каждом матче, авось даже выиграет турнир и будет называться претендентом на ЗМ хотя весь год позорился со своими предштангами с «клермонами». Пример у нас перед глазами
+4
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Zakal
Ответ Экспертное мнение
Сейчас Криштику под шумок нафармят статку в Аравии, естественно с заказными вратарями-любителями, но получится отличная реклама, раскрутят мол он в порядке, пропихнут его под этим лозунгом в Европу, где таких поддавок уже не будет и статка вернется к привычному 0+0, такая ситуёвина намечается, господа любители футбола.
пенку он все равно наныряет
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Экспертное мнение
Сейчас Криштику под шумок нафармят статку в Аравии, естественно с заказными вратарями-любителями, но получится отличная реклама, раскрутят мол он в порядке, пропихнут его под этим лозунгом в Европу, где таких поддавок уже не будет и статка вернется к привычному 0+0, такая ситуёвина намечается, господа любители футбола.
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Lavinka
Пусть сидит в Насре . там вон можно по 4 штуки забивать и тешить своё эго .
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Роман
Ответ Barsa! bolshe chem klub
экс-президент Реала: -мне нравятся оба....(с) Это самый лучший комплимент для Месси
Было бы странным, если бы другое сказал.
Всё-таки длительное противостояние Реала - Барсы, Роналду - Месси.
Ла Лаги приковывала внимание у многих.
+5
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Евгений Громов 22
Чёт мы не заметили , форму его отличную
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Гегенпрессинг Рангника
1 гол за полгода и провал на чм форма супер
+2
-2
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Fox Malder
Пусть сидит уже в лиге пустыни. Там ему и место.
+1
-1
0
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Андрей Хенто
Кальдерон всегда будет говорить о Роналду в таком ключе, но ему можно сказать спасибо, за то, что оформил этот трансфер в Мадрид. Один из лучших трансферов Мадрида в 21 веке от которого выиграли абсолютно все, взаимовыгодное сотрудничество получилось. Мадрид завоевал огромное количество трофеев, а Роналду поставил много рекордов и выиграл много индивидуальных наград.
+13
-3
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Роман
Кальдерон на место президента Реала метит?
Кришу и в Аравии хорошо. Стата сама себя делает.
0
-2
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Black Phoenix
При этом ни одна приличная команда из топ-5 лиг Криша не подписала. Совпадение? Не думаю *ржёт*
0
-3
-3
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Barsa! bolshe chem klub
экс-президент Реала:
-мне нравятся оба....(с)

Это самый лучший комплимент для Месси
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