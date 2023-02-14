Часть боссов «Зенита» была против перехода Бакаева. Трансфер произошел благодаря гендиректору Медведеву («СЭ»)

Теги Спартак Зенит премьер-лига Россия Александр Медведев Зелимхан Бакаев Спорт-Экспресс Футбол

Не все руководители «Зенита» поддерживали трансфер Зелимхана Бакаева.

Ряд боссов петербуржцев высказывались против подписания контракта с бывшим игроком «Спартака», утверждает «Спорт-Экспресс».

Трансфер 26-летнего полузащитника удалось осуществить благодаря влиянию генерального директора «Зенита» Александра Медведева.

Бакаев перешел в «Зенит» летом 2022 года на правах свободного агента. В этом сезоне хавбек провел 20 матчей во всех турнирах, забил один гол и сделал две результативные передачи.

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18 комментариев

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Юрий Кечко
Да всем было понятно что он нахер не нужен Зениту , походу кроме самого Бакаева

Дурачок , у Абаскаля бы может заиграл
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Юрий Кечко
Ответ &_Bishep_&
Самое разумное трансферное решение. Бакаев олицетворяет собой надежду и честолюбие болельщиков питерского клуба , их чаяния и предвкушения светлого будущего родной команды, а также устремления к высоким целям.
Ну Бакаев на банке , а Зенит по прежнему насилует Спартак ... как то не логично дружок ))
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Victor Pavlovuch
Да не понимаете вы в футболе ! Бакаев перешёл к бакланам чтобы составить супер связку - Бакаев - Сутормин! А никто в Зените этого не понял!
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Павел Ермаков
Половину зарплаты Медведеву отдает.Все правильно.
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wadwill13
Ответ В Питере Пять
Зенит его взял бесплатно.
бесплатно в нынешнем мире не бывает) агенты не дадут соврать.
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Олег Кайзер
Ответ Честный контроль
Хорошо что я уже лет 15 не читаю СЭ. Столько ненужного хлама в мою голову не вместилось бы.
Я тоже. А когда-то каждый день в киоск бежал...
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&_Bishep_&
Самое разумное трансферное решение. Бакаев олицетворяет собой надежду и честолюбие болельщиков питерского клуба , их чаяния и предвкушения светлого будущего родной команды, а также устремления к высоким целям.
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Sekor
Как все сложно, оказывается....
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ktibr
Ответ Честный контроль
Хорошо что я уже лет 15 не читаю СЭ. Столько ненужного хлама в мою голову не вместилось бы.
А вот здесь ты нашёл свой рай! И Терюшков и Мостовой и Заремба и Орлов и Ловчим!
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Мосгорсуд
Ответ В Питере Пять
Зенит его взял бесплатно.
Я не про бесплатность писал, а про нужность
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В Питере Пять
Ответ Мосгорсуд
Он изначально Зениту не нужен был, просто решили для кучи его купить, что б другим не достался. А игрок знал куда шёл, и то что сейчас сидит на лавке это его вина
Зенит его взял бесплатно.
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В Питере Пять
Ответ -DF-
СЭ похоже сыпанули жeлудeй, приходиться отрабатывать. Лживыe пoмoи сами себя на вентилятор не накинут же.
Сначала про Гинера и Дюкова, теперь про Бакаева и Зенит. Видать аналазавру смска из Открытие банка пришла. Ждём подхвата от всяких ручных Борзыкиных и Кузьмичей.
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Честный контроль
Хорошо что я уже лет 15 не читаю СЭ. Столько ненужного хлама в мою голову не вместилось бы.
+4
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Мосгорсуд
Он изначально Зениту не нужен был, просто решили для кучи его купить, что б другим не достался. А игрок знал куда шёл, и то что сейчас сидит на лавке это его вина
+4
-2
+2
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-DF-
СЭ похоже сыпанули жeлудeй, приходиться отрабатывать. Лживыe пoмoи сами себя на вентилятор не накинут же.
+4
-6
-2
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exbmw
Что за тупая «новость»?
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-1
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mnogokotin-
хорошо что ушел )
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Дмитрий9779
Да какая теперь разница
+4
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