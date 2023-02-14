Часть боссов «Зенита» была против перехода Бакаева. Трансфер произошел благодаря гендиректору Медведеву («СЭ»)

Не все руководители « » поддерживали трансфер .

Ряд боссов петербуржцев высказывались против подписания контракта с бывшим игроком « », утверждает « ».

Трансфер 26-летнего полузащитника удалось осуществить благодаря влиянию генерального директора «Зенита» .

Бакаев перешел в «Зенит» летом 2022 года на правах свободного агента. В этом сезоне хавбек провел 20 матчей во всех турнирах, забил один гол и сделал две результативные передачи.

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