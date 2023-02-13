«Семак может работать в любой лиге Европы, в АПЛ он бы справился». Экс-форвард «Рубина» Кабзе о тренере «Зенита»
Хасан Кабзе считает, что Сергей Семак может добиться успеха в топ-5 лиг Европы.
«Семак – мой бывший напарник по «Рубину» и просто хороший товарищ, иногда общаемся с ним в социальных сетях, он приятный человек, семьянин. Всегда поддерживаю его во всем.
Он четыре раза подряд привел «Зенит» к чемпионству и может легко перейти к работе в Европе. Смог бы он в Италии? Необязательно итальянский чемпионат, он может работать в любой лиге Европы. Я бы хотел, чтобы он тренировал в АПЛ, он бы справился. Однако мы не знаем, какие мысли в голове у Сергея», – сказал бывший форвард «Рубина».
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Реальность такова, что в Европе играет пара-тройка игроков, а российские тренеры - вообще единичные случаи.