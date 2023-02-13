«Семак может работать в любой лиге Европы, в АПЛ он бы справился». Экс-форвард «Рубина» Кабзе о тренере «Зенита»

Теги Зенит Рубин Сергей Семак премьер-лига Россия премьер-лига Англия бундеслига Германия лига 1 Франция серия А Италия Ла Лига Первая лига Хасан Кабзе Футбол

Хасан Кабзе считает, что Сергей Семак может добиться успеха в топ-5 лиг Европы.

«Семак – мой бывший напарник по «Рубину» и просто хороший товарищ, иногда общаемся с ним в социальных сетях, он приятный человек, семьянин. Всегда поддерживаю его во всем.

Он четыре раза подряд привел «Зенит» к чемпионству и может легко перейти к работе в Европе. Смог бы он в Италии? Необязательно итальянский чемпионат, он может работать в любой лиге Европы. Я бы хотел, чтобы он тренировал в АПЛ, он бы справился. Однако мы не знаем, какие мысли в голове у Сергея», – сказал бывший форвард «Рубина».

Что ждет ваши любимые команды в 2023-м? Рассказываем судьбу даже небольших клубов!

Материалы по теме

17 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Джон Хартсон
Ответ Дядя ТУРА
после Гвардиолы в Сити пойдет
ну нонлигу должен потянуть, да
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Overkiller
Ответ Дядя ТУРА
после Гвардиолы в Сити пойдет
Одному парнишке из той же "Уфы" это уже удалось ))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Naidz NAU
Не новость, а кабзде какой-то
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
TresModiosVir
Кукушка хвалит петуха..
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Balt
Ответ Гамарджоба Генацвале
Мысли Сергея: как же мне повезло, что меня взяли в Зенит в своё время.
Очень важно чтобы повезло с трудоустройством.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Balt
С английской Лиги 1 бы сначала ему начать. Даже в Чемпионшипе попробуй ещё команду в АПЛ вывести.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Ден Ден
Все эти разговоры о том, что такой игрок/тренер может работать в Европе, не имеют смысла.
Реальность такова, что в Европе играет пара-тройка игроков, а российские тренеры - вообще единичные случаи.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
андрэ
Ордуспорт, Монпелье Аркисахпор я так понимаю кто то из них играет в АПЛ
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Football Forever
Согласен, стюардов в АПЛ нехватка
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
bogdan21101987@icloud.com
В АПЛ абы кого не берут ) но мечтать не вредно )
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Cruel Snake
Европейского опыта как трнера нет , конкретно в Англии не играл, не работал. С языком явно проблемы. Ну естественно его ждёт там успех!
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Гамарджоба Генацвале
Ответ Kyancey
Европа вздрогнула, когда узнала имя преемника Гвардиолы! Им станет… [читать продолжение в источнике]
Хасан Кабзе?
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Гамарджоба Генацвале
Мысли Сергея: как же мне повезло, что меня взяли в Зенит в своё время.
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Kyancey
Ответ Дядя ТУРА
после Гвардиолы в Сити пойдет
Европа вздрогнула, когда узнала имя преемника Гвардиолы! Им станет… [читать продолжение в источнике]
+5
-2
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Виталий Желтоусов
Странное заявление. Тем более про АПЛ.
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Иван Померанцевский
Чистильщиком ботинок или уборщиком - да 👍
+7
-3
+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Дядя ТУРА
после Гвардиолы в Сити пойдет
+6
-2
+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий