Экс-защитник «Ливерпуля» Кеннеди о беспорядках перед финалом ЛЧ: «Самый пугающий опыт, который я испытывал на стадионе. Я был близок к смерти»

Бывший игрок Алан Кеннеди высказался о беспорядках перед финалом чемпионов.

«Это был страшный вечер. Это был самый пугающий опыт, который я когда-либо испытывал на футбольном стадионе.

Я был в той же ситуации, что и любой другой болельщик. Я пытался пройти на стадион, мой сын помогал мне. Казалось, что нас несет поток, которому не было конца. И в конце концов пара парней перетащили меня через забор, который, должно быть, был высотой от шести до восьми футов, и мы с моим сыном были вне опасности в тот конкретный момент, но я скажу вам, что я был близок к смерти.

Я был очень напуган. Я никогда раньше не был в такой ситуации и никогда не хочу оказаться в ней снова.

Надеюсь, когда проведут расследование, будет проанализировано то, что перенесли конкретные люди в тот момент, и найдено правильное решение.

Могу сказать, что вся полиция в то время работала нормально, но, на мой взгляд, они использовали слезоточивый газ слишком часто. Они думали, что все вокруг – нарушители, и применяли его, распыляя тебе прямо в лицо», – сказал Кеннеди GB News.