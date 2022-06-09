Глава полиции Парижа о беспорядках на финале ЛЧ: «Провал, имидж Франции пошатнулся. Жаль, что люди подверглись воздействию слезоточивого газа, но вариантов не было»

Глава полиции Парижа высказался о беспорядках перед финалом чемпионов.

«Не уклоняясь от своих обязанностей, я стараюсь с максимально возможной ясностью взглянуть на то, что произошло той ночью. Это, очевидно, провал, потому что люди подвергались насилию или нападениям, когда мы должны были обеспечить им безопасность. Имидж страны пошатнулся.

Я должен настаивать, помимо этой неудачи, на том факте, что перед лицом серьезного кризиса, в ухудшающейся и сложной обстановке мы позаботились о том, чтобы матч состоялся и, прежде всего, чтобы не было серьезных травм или смертей.

Мы применили слезоточивый газ как единственный известный полиции способ оттеснить толпу, не атакуя ее. Я думаю, было бы ошибкой атаковать людей. Слезоточивый газ сработал.

Я хорошо знаю, что добросовестные люди подверглись воздействию слезоточивого газа, иногда даже целые семьи, мне очень жаль, но других вариантов не было», – сказал Дидье Лаллеман.

«Реал» и «Ливерпуль» атакуют УЕФА – а там, похоже, знали проблемы Парижа, но игнорировали ради «ПСЖ». Скандал на финале ЛЧ не отпускает