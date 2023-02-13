Экс-супруга Нобоа поддержала футболиста: «За 8,5 лет брака я ни разу не видела его агрессивным. Он никогда не оскорблял меня и не поднимал руку»

Теги Кристиан Нобоа премьер-лига Россия светская хроника Ольга Нобоа-Романова соцсети девушки и спорт Сочи Футбол

Бывшая жена Кристиана Нобоа прокомментировала информацию о насилии в отношении его девушки.

В понедельник Кевиам Касо, с которой Нобоа начал встречаться в 2020 году, обвинила футболиста в рукоприкладстве и изменах. Хавбек «Сочи», в свою очередь, опроверг слова девушки.

«Мы знакомы с 2008 года, в браке прожили восемь с половиной лет. За столько лет отношений может произойти масса событий, в том числе стрессовых, в которых проявляется та или иная сторона людей. Отношения неоднократно подвергаются проверке на прочность – особенно там, где есть публичность. Особенно показательно раскрываются люди во время развода! Так, что порой у многих возникают мысли: «Господи, с кем я жил/жила?!» Вылезает вся грязь, вытряхивают все белье наружу, свершают подлые поступки – раздел имущества, настраивают детей друг против друга и прочие ужасы...

Итак, за восемь с половиной лет совместной жизни я никогда не видела его агрессивным и ничего не слышала об этом от других людей до истории, которая произошла сегодня... Он никогда не поднимал руку на меня, и я никогда не слышала, что он так поступил по отношению к другим людям! Более того, за столько лет совместной жизни в мой адрес не было оскорблений! Даже «дура» в мой адрес ни разу не прозвучало!

И еще показательный и важный момент, который поможет вам сформировать о нем свое мнение. После развода я продолжала вместе с детьми переезжать в те города, где он играет. Разве это было бы возможно, если бы он был тем, кто оскорблял, применял насилие и давление по отношению ко мне или другим людям? Мы прожили счастливо все это время! Я знаю его очень хорошо, в разных ситуациях! Мы смогли достойно расстаться, без привлечения СМИ, максимально оберегая себя и наших детей. Расстаться в хороших отношениях, которые поддерживаем и по сей день.

Даже если бы он вдруг не успел проявить всю свою агрессию во время наших отношений, то как минимум сделал бы это после развода. Когда кажется, что уже нет необходимости продолжать вести себя достойно и в целом поддерживать уважительные отношения – из чувства злости или ненависти, если бы ему это соответствовало. Мой ответ: он был и остается достойным мужчиной в моих глазах, и ушел он тоже достойно! Вы никогда не знаете, что на самом деле кроется за красивой картинкой в инстаграме. Надеюсь, мой рассказ поможет вам сформировать о нем мнение» – написала Ольга Нобоа-Романова в социальных сетях.

Скандал вокруг Нобоа: девушка заявила об избиении и измене, Кристиан все отрицает

Что ждет ваши любимые команды в 2023-м? Рассказываем судьбу даже небольших клубов!

37 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Дмитрий Иванов
Жена Алвеса: мой муж никогда не насиловал меня!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Биодудь
Ответ Рафаил Соболев
удивительного уродства люди здесь встречаются, конечно
Бить жену это норм, а вот выводить людей на чистую воду - это уродство. Не перепутайте.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
tyuiop tyuiop
Ответ Дядя Гор
Нобоа не вызывает ощущения человека,который может на такое пойти,хотя может образ обманчив. Но все же хочется думать,что Пингвиненок ниучем не виноват.
вспомнился антигерой из снаффа с Кейджем
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
tyuiop tyuiop
Ответ Адепт Суперлиги
Очевидно, что очередная кошелка решила навариться на шумных делах с обвинениями футболистов. А Нобоа в какой-то степени повезло, что он не в АПл играет, а то там особо не проверяют, правда или нет, шмаре достаточно просто выставить побои (которые можно нарисовать гримом, привет, Эмбер) и общество тут же моментально встаёт на её сторону и рушит карьеру молодому очень перспективному футболисту.
тут наоборот уважать будет
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Светлана Агейкина
Ответ Матвей Суицидин
А ее мужчина новый тоже вслед за Нобоа катается теперь? Или воспитание детей рядом с папой в работу превратилось?
Если новый мужчина катается, это не совсем мужчина. А если он отпускает её, чтобы дети побыли с отцом, то да, мужчина. Воспитание детей не работа, а труд. Если один из родителей это понимает, не всё потеряно.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
tyuiop tyuiop
Ответ Nadyr aliev
По моему она до сих пор любит его))
они расстались из-за ее измены
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Valentin Kompaneytsev
Экс жена поступила порядочно в отношении отца её детей.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Alex Pron
Простo он тебя не любил.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
здоровяк
Ответ Nadyr aliev
По моему она до сих пор любит его))
Она уже давно замуж вышла опять
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Виталик Украинский
Он с Промесом никогда не общался - добавила она...
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Дядя Гор
Нобоа не вызывает ощущения человека,который может на такое пойти,хотя может образ обманчив. Но все же хочется думать,что Пингвиненок ниучем не виноват.
+7
0
+7
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Pavelaznaurov
Молодец Романова— сказала правду и сразу все поставила на свои места!!!!!браво!!!!!!!!
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Жоржиньо Не Вейналдум
Ответ Рафаил Соболев
удивительного уродства люди здесь встречаются, конечно
Поставил плюс вам
+1
-3
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Nadyr aliev
По моему она до сих пор любит его))
+9
0
+9
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Grin of Ant
Ответ Давид Agabekyan
По-твоему люди разводятся только когда один ударит другого?
Да там по нику понятно, что неадекват
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Рафаил Соболев
Ответ Жоржиньо Не Вейналдум
Так ей просто деньги нужны. Если его вдруг посадят, то денег не будет, а она ничего делать не умеет, только сидеть на пожизненной пенсии от него
удивительного уродства люди здесь встречаются, конечно
+25
-5
+20
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Log in
Ответ Anatolii
Бери шире. Почему все бывшие мужья по словам бывших жен изменщики, арбузеры и алкаши?
А про бывших жён ничего нет?)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Жоржиньо Не Вейналдум
Ответ инок
Молодец бывшая жена Нобоа. Поддержала его в непростой ситуации.
Комментарий скрыт
+3
-16
-13
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Momos
Товарищи, да там по сообщению той девки видно, что все эти обвинения пустые. Ах, ты меня избил, но я все равно тебя не обвиняю - значит так было надо, бог тебе судья, прости меня. И такие шестнадцатилетние сикухи с IQ50 (на которых и было расчитано) читают и думают "ух, со смыслом".
Мне кажется она даже не догоняет про последствия своего сообщения. Тупо решила сорвать лайков и сочувствия.
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
mootoo
Нет предела человеческой мерзости
Есть Божий судъ, наперстники разврата
+1
-4
-3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Адепт Суперлиги
Очевидно, что очередная кошелка решила навариться на шумных делах с обвинениями футболистов. А Нобоа в какой-то степени повезло, что он не в АПл играет, а то там особо не проверяют, правда или нет, шмаре достаточно просто выставить побои (которые можно нарисовать гримом, привет, Эмбер) и общество тут же моментально встаёт на её сторону и рушит карьеру молодому очень перспективному футболисту.
+12
-4
+8
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Матвей Суицидин
А ее мужчина новый тоже вслед за Нобоа катается теперь? Или воспитание детей рядом с папой в работу превратилось?
0
-4
-4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
ryze expari
Ответ Hrenus Cazzius
"свершают подлые поступки – раздел имущества" хммм..
опять обиженные мужчины вырывают из контекста :)
+6
-1
+5
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Anatolii
Ответ HI MARS
Почему все игроки Зенита изменщики,семейные тираны и неплательщики алиментов?🤔
Бери шире. Почему все бывшие мужья по словам бывших жен изменщики, арбузеры и алкаши?
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
инок
Молодец бывшая жена Нобоа. Поддержала его в
непростой ситуации.
+82
-2
+80
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий