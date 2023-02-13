Бывшая жена Кристиана Нобоа прокомментировала информацию о насилии в отношении его девушки.

В понедельник Кевиам Касо, с которой Нобоа начал встречаться в 2020 году, обвинила футболиста в рукоприкладстве и изменах. Хавбек «Сочи», в свою очередь, опроверг слова девушки.

«Мы знакомы с 2008 года, в браке прожили восемь с половиной лет. За столько лет отношений может произойти масса событий, в том числе стрессовых, в которых проявляется та или иная сторона людей. Отношения неоднократно подвергаются проверке на прочность – особенно там, где есть публичность. Особенно показательно раскрываются люди во время развода! Так, что порой у многих возникают мысли: «Господи, с кем я жил/жила?!» Вылезает вся грязь, вытряхивают все белье наружу, свершают подлые поступки – раздел имущества, настраивают детей друг против друга и прочие ужасы...

Итак, за восемь с половиной лет совместной жизни я никогда не видела его агрессивным и ничего не слышала об этом от других людей до истории, которая произошла сегодня... Он никогда не поднимал руку на меня, и я никогда не слышала, что он так поступил по отношению к другим людям! Более того, за столько лет совместной жизни в мой адрес не было оскорблений! Даже «дура» в мой адрес ни разу не прозвучало!

И еще показательный и важный момент, который поможет вам сформировать о нем свое мнение. После развода я продолжала вместе с детьми переезжать в те города, где он играет. Разве это было бы возможно, если бы он был тем, кто оскорблял, применял насилие и давление по отношению ко мне или другим людям? Мы прожили счастливо все это время! Я знаю его очень хорошо, в разных ситуациях! Мы смогли достойно расстаться, без привлечения СМИ, максимально оберегая себя и наших детей. Расстаться в хороших отношениях, которые поддерживаем и по сей день.

Даже если бы он вдруг не успел проявить всю свою агрессию во время наших отношений, то как минимум сделал бы это после развода. Когда кажется, что уже нет необходимости продолжать вести себя достойно и в целом поддерживать уважительные отношения – из чувства злости или ненависти, если бы ему это соответствовало. Мой ответ: он был и остается достойным мужчиной в моих глазах, и ушел он тоже достойно! Вы никогда не знаете, что на самом деле кроется за красивой картинкой в инстаграме. Надеюсь, мой рассказ поможет вам сформировать о нем мнение» – написала Ольга Нобоа-Романова в социальных сетях.

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