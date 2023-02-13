Нобоа заявил, что не избивал свою девушку: «Я не такой. Она была пьяная и злая – меня с ней не было в эту ночь»

Теги Кристиан Нобоа премьер-лига Россия светская хроника происшествия девушки и спорт Спорт-Экспресс Сочи Футбол

Кристиан Нобоа заявил, что не избивал свою девушку.

Кевиам Касо ранее сообщила об избиении в инстаграме. Об их с Нобоа отношениях стало известно в 2020 году.

«Она была пьяная и злая. Меня с ней не было в эту ночь. Я был в другом отеле в Дубае. Я никому не изменял и никого не бил.

Меня все знают, что я не такой человек. Я всегда добрый к людям. Это очень сложная ситуация, я бы никому не пожелал в ней оказаться», – сказал полузащитник «Сочи».

Девушка Нобоа сообщила об избиении: «Стыдно, что я так долго молчала. Сделав это один раз, он сделает это тысячу раз»

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71 комментарий

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ezhik38
Нобоа кого-то избил...девушку?
Никогда не поверю...
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TiNO
Ну вообще смотришь на Нобоа, и вообще не верится в такое. Да и не помню я, чтобы он за всю свою карьеру как-то жестил или грубо играл, и во всех интервью такой добродушный и улыбчивый человек. Как-то не вяжется все это с ним.. хотя чужая семья, как говорится, те еще потемки. Будем посмотреть дальше, но пока я Кристиану больше верю.
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Aleus Marcus
Ответ Артур Хайбрахманов
Он же на русской женат был? Дети все дела, вроде все хорошо с женой было.
было бы всё хорошо не развелись бы
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Злобный Конь
Сейчас будет юлить как Алвес?
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elena
Спорцс, если стало известно о преступлении надо в органы это транслировать, а не сюда размещать. Вы покрываете преступление (предположительно), то Вы соучастники…
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Nurzhan
"I did not hit her. It’s bullshit. I did not hit her. I did not...oh Hi Mark" Томми Вайсо (с)
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Жесткий Костас
Это наш даня алвесов-нобойкин
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Vatikan
Ответ Aleksey Yashin
Сейчас главное не начать показания по 4 раза менять
Надо было начать с того, что он вообще её не знает)
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kostanostra
Ответ Артур Хайбрахманов
Он же на русской женат был? Дети все дела, вроде все хорошо с женой было.
Она была русская украинского происхождения...он ее из-за этого бросил...
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ЕгориЙ
Ответ schwein
поздний час, половина первого, 7.000 над землёй (c)
Гул турбин, обрывки сна (с)
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гилберт
Ответ Momos
Там сообщение о якобы избиении написано таким инстаграмным слезливым тоном, что во-первых удивляет, как Нобоа мог встречаться с таким тупым существом - фактически это скотоложество, а во вторых вообще не верится, что с ней что-то делали.
А футболисты поголовно академики.
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Матрос Кот
Это в ФК Зенит испортили хороших ребят Азмуна и Набоу. А дама пусть радуется,что только побил,а не порезал на кусочки,как в Питере принято.
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Ракелль
и вообще Бьёт,значит любит
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Ракелль
хорошо что ЦСКА Нобоа не купил ,а то научил бы он молодежь всему плохому ,а у нас в команде хорошие мальчики
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KeepRiot
я уже побаиваюсь, не пойдет ли моя правая рука в полицию писать заявление об изнасиловании
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schwein
поздний час, половина первого, 7.000 над землёй (c)
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Валерий Питерский
Ответ Матрос Кот
Не жди меня мама,хорошего сына! Твой сын,не такой,как был вчера, Меня засосала опасная трясина, И жизнь моя вечнвя игра!
Пить надо меньше.
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Валерий Питерский
Ответ Леха Нету
это значит, что летом Нобоа завершит карьеру
Так ему давно пора. Думаю, он и без этого собирался)
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Николай Грехов
Ответ Фут.Боль
Ну понятно. 3-я новость будет, что он ей якобы изменил и избил.
Уже есть: она его застукала в номере отеля с двумя прости-Господи. 😂 Якобы, но новость есть.
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Recreated
Чиивоооо!?
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Матрос Кот
Не жди меня мама,хорошего сына!
Твой сын,не такой,как был вчера,
Меня засосала опасная трясина,
И жизнь моя вечнвя игра!
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Водяра
Нобоа, Азмун…Бердыев норм этих типов научил.
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FRE3StYLER
Ответ Trash Talking
Это, конечно, классно, но в команде не хватает завершителя. Дани Алвес прострелит с фланга, Нобоа обработает, а под удар-то скинуть некому...
Робиньо, уже забыли?)
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Валерий Питерский
Ответ инок
Я уж думал, что старик Нобоа умнее, но нет - всё те же надутые куклы, как у пацанов...
Планида у них такая. Не учатся на ошибках коллег)
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инок
Я уж думал, что старик Нобоа умнее, но нет - всё те же надутые куклы, как у пацанов...
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