Нобоа заявил, что не избивал свою девушку: «Я не такой. Она была пьяная и злая – меня с ней не было в эту ночь»

заявил, что не избивал свою девушку.

Кевиам Касо ранее сообщила об избиении в инстаграме. Об их с Нобоа отношениях стало известно в 2020 году.

«Она была пьяная и злая. Меня с ней не было в эту ночь. Я был в другом отеле в Дубае. Я никому не изменял и никого не бил.

Меня все знают, что я не такой человек. Я всегда добрый к людям. Это очень сложная ситуация, я бы никому не пожелал в ней оказаться», – сказал полузащитник « ».

Девушка Нобоа сообщила об избиении: «Стыдно, что я так долго молчала. Сделав это один раз, он сделает это тысячу раз»

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