Девушка Нобоа сообщила об избиении: «Стыдно, что я так долго молчала. Сделав это один раз, он сделает это тысячу раз»

Девушка Кристиана Нобоа сообщила об избиении.

Кевиам Касо не назвала человека, от которого пострадала. Об отношениях Нобоа и Касо стало известно в 2020 году.

RT сообщает, что речь именно о футболисте «Сочи». Касо сообщила, что он ударил ее не менее десяти раз. Она также рассказала, что застукала игрока в постели в двумя девушками легкого поведения. По ее словам, Кристиан поднимал руку на нее и раньше.

«Я не чувствую себя виноватой ни за один из ударов, которые ты мне нанес, любовь моя! Мне стыдно за то, что я так долго молчала о твоих оскорблениях и жестоком обращении. Ты всячески причинял мне боль и всегда убеждал меня, что все изменится!

Мне очень стыдно, что я причиняю себе боль, отдавая каждую секунду своей жизни тому, чья единственная цель в жизни – распущенность и банальности! Тому, кто не испытывает любви ни к чему и ни к кому, даже к самому себе. Это я виновата в том, что дала тебе место в своей жизни, которое, как я думала, ты заслужил. Но это было ошибкой!

Спасибо всем, кто видел тысячу раз каждое из оскорблений, причиненных моей любовью, и молчал. Я понимаю, что я должна была дойти до этого момента и открыть глаза, чтобы принять это решение самостоятельно. Если я обнародую это сейчас, то только для того, чтобы никто не попал в этот порочный круг с плохим обращением с моей любовью. Если он сделал это один раз, он сделает это тысячу раз, и каждый раз это будет еще хуже.

Пожалуйста, не допускайте этого, это не только удары… Это еще и ломает внутри. Мы не все сделаны из камня, я не потеряю свою сущность, моя любовь. Я все еще верю в вечную любовь, ничто не повредит мое сердце», – написала Касо в инстаграме.

Скриншот: instagram.com/keviamcazo

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