Девушка Нобоа сообщила об избиении: «Стыдно, что я так долго молчала. Сделав это один раз, он сделает это тысячу раз»

Теги Кристиан Нобоа премьер-лига Россия светская хроника происшествия девушки и спорт Сочи Футбол

Девушка Кристиана Нобоа сообщила об избиении.

Кевиам Касо не назвала человека, от которого пострадала. Об отношениях Нобоа и Касо стало известно в 2020 году.

RT сообщает, что речь именно о футболисте «Сочи». Касо сообщила, что он ударил ее не менее десяти раз. Она также рассказала, что застукала игрока в постели в двумя девушками легкого поведения. По ее словам, Кристиан поднимал руку на нее и раньше.

«Я не чувствую себя виноватой ни за один из ударов, которые ты мне нанес, любовь моя! Мне стыдно за то, что я так долго молчала о твоих оскорблениях и жестоком обращении. Ты всячески причинял мне боль и всегда убеждал меня, что все изменится!

Мне очень стыдно, что я причиняю себе боль, отдавая каждую секунду своей жизни тому, чья единственная цель в жизни – распущенность и банальности! Тому, кто не испытывает любви ни к чему и ни к кому, даже к самому себе. Это я виновата в том, что дала тебе место в своей жизни, которое, как я думала, ты заслужил. Но это было ошибкой!

Спасибо всем, кто видел тысячу раз каждое из оскорблений, причиненных моей любовью, и молчал. Я понимаю, что я должна была дойти до этого момента и открыть глаза, чтобы принять это решение самостоятельно. Если я обнародую это сейчас, то только для того, чтобы никто не попал в этот порочный круг с плохим обращением с моей любовью. Если он сделал это один раз, он сделает это тысячу раз, и каждый раз это будет еще хуже.

Пожалуйста, не допускайте этого, это не только удары… Это еще и ломает внутри. Мы не все сделаны из камня, я не потеряю свою сущность, моя любовь. Я все еще верю в вечную любовь, ничто не повредит мое сердце», – написала Касо в инстаграме.

Скриншот: instagram.com/keviamcazo

Что ждет ваши любимые команды в 2023-м? Рассказываем судьбу даже небольших клубов!

Материалы по теме

87 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Валерий Питерский
Ответ Ми Ша
Набоа однозначно не мужик
Ми ша, ты бы не рубил с плеча. Ты же свечку не держал. Рано делать выводы.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Игорь Замаруев
И вместо того, чтобы заявить в органы, она сделала фотографию в Инстаграм. Очень правильный(нет) поступок!
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Ми Ша
Набоа однозначно не мужик
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Бухгалтер2021
то я смотрю про алвеша тишина..пора новое не переключайте канал
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Pavlyushavin
Ответ Фут.Боль
«Она была пьяная и злая. Меня с ней не было в эту ночь. Я был в другом отеле в Дубае. Я никому не изменял и никого не бил. Меня все знают, что я не такой человек. Я всегда добрый к людям. Это очень сложная ситуация, я бы никому не пожелал в ней оказаться», — сказал Нобоа. На своей странице в соцсети Касо заявила, что Нобоа избил ее после того, как она застукала его в постели с двумя дамами легкого поведения. Девушка добавила, что Нобоа ударил ее 10-12 раз. Спортс не удосужился написать это. Или решил растянуть на 10 новостей?
Ощущение, что устроили свингер вечеринку, но что-то пошло не так🤔
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Mohnatiy
Я так понимаю, что вся надежда на то, что сотрудники полиции внимательно изучают все публикации в Инстаграме... Сходить в отделение? Пффф, глупость какая!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Валерий Питерский
Ответ Сергей Лепехин
Вот и до нас докатилось... Дзюба нервно покуривает ...
А что докатилось? Заурядная ситуация. Ничего нового)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Momos
Написано настолько сопливым инстаграмным слогом, что ни одному слово не верится.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
red_devils
Ответ Ярик01
Действительно, какой смысл идти в российскую или эквадорскую полицию с легкими следами домашних побоев.
а типа через её инсту российские/эквадорские полицейские побегут расследовать избиение? серьёзно?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Сергей Лепехин
Вот и до нас докатилось... Дзюба нервно покуривает ...
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
&_Bishep_&
Ответ samarskij-kuzmich
Видимо не одна у него жена))
Наверное в Казани обрезание делали.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
&_Bishep_&
Ответ Artem Ayrapetyan
Был женат на россиянке Ольге. В 2010 году у пары родился первый сын Кристофер Диего[36], в 2012 году — второй — Лукас[37]. В 2016-м году пара рассталась, о чём стало известно только в августе 2018-го[38].
Ясно..
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
&_Bishep_&
Ответ Валерий Питерский
Он, вроде, с ней развëлся и по-хорошему. Эта из Эквадора.
Ясно.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Merlsk
Ответ Streetbor
зачем идти в полицию, когда есть инстаграм.
После того, как в РФ фактически легализовали домашнее насилие - как минимум в полицию РФ точно идти незачем.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Валерий Питерский
Ответ Ракелль
Так Нобоа это ее или кто-то другой ?
Продолжение следует..)
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Kirill Rasenko
как эти шл&хи бесят..... Что одна у Аршавина пи&₽@ ,что у Кержа.... Все су¢@ хотят денег содрать...
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Ракелль
Так Нобоа это ее или кто-то другой ?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Artem Ayrapetyan
Ответ &_Bishep_&
У него разве не русская жена сбыла из Казани? Или я что то путаю?
Был женат на россиянке Ольге. В 2010 году у пары родился первый сын Кристофер Диего[36], в 2012 году — второй — Лукас[37]. В 2016-м году пара рассталась, о чём стало известно только в августе 2018-го[38].
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Do Cent
Ну вот! Ещё одна ....
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
now name
Кто же бил тебя романтичную?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Romuliq
Потом он откупится, она заяву заберёт. с Гринвудом проходили
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Совесть Черданцева
Это Нобоа Гринвуда решил поддержать?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
amra73
Ответ Футбол, хоккей итд
Может если бьёт - значит любит...
убил - значит сильно любил)))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Валерий Питерский
Ответ Матрос Кот
Школа ФК Зенит.Могут только дам бить и жаловаться во все инстанции.
Ну ерунду же накрапал. И ещё неизвестно, что там действительно случилось. Если Нобоа не при делах, ответишь за базар?
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Vlad McS
Ответ Baggio From Baku
Нельзя верить женщинам
И мужчинам из Баку)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий