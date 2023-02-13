Боссы «МЮ» довольны игрой Забитцера. «Бавария» готова продать отданного в аренду хавбека
Марсель Забитцер может остаться в «Манчестер Юнайтед» и после аренды.
По информации журналиста Sky Sport Deutschland Флориана Плеттенберга, руководство манкунианцев полностью довольно выступлением австрийца в последних матчах. Боссам клуба нравится физическая мощь хавбека.
Отмечается, что «Бавария» готова продать 28-летнего игрока и подписать ему на замену Конрада Лаймера из «РБ Лейпциг».
Забитцер провел три матча за «Манчестер Юнайтед» с момента аренды из «Баварии». Его статистика – здесь.
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