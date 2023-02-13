Боссы «МЮ» довольны игрой Забитцера. «Бавария» готова продать отданного в аренду хавбека

Теги Бавария Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия бундеслига Германия возможные трансферы Марсель Забитцер Конрад Лаймер Футбол

Марсель Забитцер может остаться в «Манчестер Юнайтед» и после аренды.

По информации журналиста Sky Sport Deutschland Флориана Плеттенберга, руководство манкунианцев полностью довольно выступлением австрийца в последних матчах. Боссам клуба нравится физическая мощь хавбека.

Отмечается, что «Бавария» готова продать 28-летнего игрока и подписать ему на замену Конрада Лаймера из «РБ Лейпциг».

Забитцер провел три матча за «Манчестер Юнайтед» с момента аренды из «Баварии». Его статистика – здесь.

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15 комментариев

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a1ber1
фантастическое время 2 игры, ок можно контракт на 5 лет)) сми современные это ужас
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Манюшный
Баварии не нужен, МЮ пришёлся ко двору. Каземиро-Забитцер-Бруну смотрится отлично . Сделка выгодна для всех.
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Yu123
Ответ Адепт Суперлиги
А кто говорит о выкручивании? Ну отдадут они за 25-30 Забитцера в подарок вам. Они его сами за 15-ку взяли в своей прокси-лиге. Всё равно в плюсе.
взяли за 15 потому что контракт год и он хотел в баварию, да и не фанату старухи говорить про карманную лигу, учитывая что серия б уже скучает
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Answer1
Забитцер умеет гораздо больше чем показал за эти матчи, не знаю, либо установка такая - не рисковать, либо либо сам пока перестраховывается. По поводу выкупа, зависит от суммы, так-то игрок качественный и лишним точно не будет.
+3
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Born is the King
Ответ Адепт Суперлиги
А Бавария в своём репертуаре: взяли за копейки лидера Лейпцига, ничем не рискуя. Не пошло у лидера Лейпцига в Баварии - отдали в МЮ, сейчас сольют и скорее всего даже в плюс выйдут. На замену ему возьмут нового лидера Лейпцига, тут вообще бесплатно, т.к. контракт истекает в июне 23-го. Классика, всем бы такую карманную лигу.
Лаймер отличный полузащитник, нравится мне его игра. Условному реалу, Барселоне или клубам АПЛ пришлось бы заплатить за такого игрока 50-60 млн, но Бавария вышла на него, когда по контракту оставалось 2 года и предложила очень высокую зарплату. У итоге очередной игрок Бундеслиги не продлевает контракт и переходит в Баварию бесплатно
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MeKSer1324
Ответ Арман Матекеев
Играет по чище Скотти,приехав с Бундес Лиги находясь в запасе,внушил доверие многих!
Мактом травмирован с 27 января
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-2
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Арман Матекеев
Ответ Eziiko
Не мало наиграл ли пока для выкупа?
Играет по чище Скотти,приехав с Бундес Лиги находясь в запасе,внушил доверие многих!
+3
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Адепт Суперлиги
Ответ ДедаДома.нет
У Баварии с МЮ хорошие контакты. Не будут они выкручивать яйца.
А кто говорит о выкручивании? Ну отдадут они за 25-30 Забитцера в подарок вам. Они его сами за 15-ку взяли в своей прокси-лиге. Всё равно в плюсе.
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Арсений Элин
я был удивлен переходом этого австрийца в стан мюнхенцев,не молодой и не топ....зачем...вот теперь время помешало....незачем!(
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ДедаДома.нет
Ответ Адепт Суперлиги
А Бавария в своём репертуаре: взяли за копейки лидера Лейпцига, ничем не рискуя. Не пошло у лидера Лейпцига в Баварии - отдали в МЮ, сейчас сольют и скорее всего даже в плюс выйдут. На замену ему возьмут нового лидера Лейпцига, тут вообще бесплатно, т.к. контракт истекает в июне 23-го. Классика, всем бы такую карманную лигу.
У Баварии с МЮ хорошие контакты. Не будут они выкручивать яйца.
+8
-1
+7
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Адепт Суперлиги
А Бавария в своём репертуаре: взяли за копейки лидера Лейпцига, ничем не рискуя. Не пошло у лидера Лейпцига в Баварии - отдали в МЮ, сейчас сольют и скорее всего даже в плюс выйдут. На замену ему возьмут нового лидера Лейпцига, тут вообще бесплатно, т.к. контракт истекает в июне 23-го. Классика, всем бы такую карманную лигу.
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REDDEVIL
Парень хорош. Фанаты настрадались с "креативным" центром поля в лице МакФреда и Матича
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red hikkikomori
Надо брать
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Куй Покагорячев
Он в порядке
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Eziiko
Не мало наиграл ли пока для выкупа?
+19
-1
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