Боссы «МЮ» довольны игрой Забитцера. «Бавария» готова продать отданного в аренду хавбека

может остаться в « » и после аренды.

По информации журналиста Sky Sport Deutschland Флориана Плеттенберга, руководство манкунианцев полностью довольно выступлением австрийца в последних матчах. Боссам клуба нравится физическая мощь хавбека.

Отмечается, что « » готова продать 28-летнего игрока и подписать ему на замену из «РБ Лейпциг».

Забитцер провел три матча за «Манчестер Юнайтед» с момента аренды из «Баварии». Его статистика – здесь.

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