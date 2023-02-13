Конфликт Альбы и Хави исчерпан. Жорди смирился с тем, что больше не будет в «Барселоне» на первых ролях
Конфликт Хави и Жорди Альбы исчерпан.
Ранее сообщалось, что отношения защитника «Барселоны» с главным тренером окончательно испортились летом прошлого года, когда клуб договорился с «Интером» об аренде Альбы, но игрок отказался от перехода, поскольку ничего не знал о переговорах.
Как сообщает As, Альба смирился с тем, что больше не будет безусловным игроком стартового состава, и обсудил ситуацию с Хави.
В текущем сезоне на счету Альбы 1 гол и 6 результативных передач в 19 матчах за «Барсу» во всех турнирах. Его статистика доступна здесь.
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Альба нужен в матчах, где Барселона будет больше вскрывать низкий и средний блок и,соответственно, нужнее атакующие навыки
Надеюсь,в будущем Бальде прокачает технику и понимание игры, потому что иногда решения на поле или исполнение некоторых передач вызывает фэйспалм
Хотя он столько очков и побед принёс
Разумеется, конфликт был
Альба пусть радуется, что Чави его не выгоняет из клуба.
Учитывая проблемы Барсы с составом, ужасная форма Фати и Торреса и атакующими навыками Альбы - это выглядело бы интересно)
Есть ощущение, что его выдавливают из-за возраста и большого контракта.
Как минимум скорость, дриблинг, объем выполняемой работы и игра один в один ( что впереди , что сзади) --- все это на стороне Бальде.
Хави не дурак, что играет именно с ним в основе, практически во всех важных матчах сезона.
На стороне Альбы ---- опыт, качество и нацеленность паса в штрафную площадь соперника и прекрасный тайминг в момент подключения к атаке и выбора момента для передачи.
Альба явно лучше лишь в игре против автобусов с низким контр-атакующим потенциалом.
Во всех остальных случаях , как минимум, всё очень и очень спорно
Альба далеко не первый, и уж точно не последний.