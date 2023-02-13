Конфликт Альбы и Хави исчерпан. Жорди смирился с тем, что больше не будет в «Барселоне» на первых ролях

Конфликт Хави и Жорди Альбы исчерпан.

Ранее сообщалось, что отношения защитника «Барселоны» с главным тренером окончательно испортились летом прошлого года, когда клуб договорился с «Интером» об аренде Альбы, но игрок отказался от перехода, поскольку ничего не знал о переговорах.

Как сообщает As, Альба смирился с тем, что больше не будет безусловным игроком стартового состава, и обсудил ситуацию с Хави.

В текущем сезоне на счету Альбы 1 гол и 6 результативных передач в 19 матчах за «Барсу» во всех турнирах. Его статистика доступна здесь.

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