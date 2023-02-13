Конфликт Альбы и Хави исчерпан. Жорди смирился с тем, что больше не будет в «Барселоне» на первых ролях

Теги Барселона Хави Ла Лига Жорди Альба Футбол

Конфликт Хави и Жорди Альбы исчерпан.

Ранее сообщалось, что отношения защитника «Барселоны» с главным тренером окончательно испортились летом прошлого года, когда клуб договорился с «Интером» об аренде Альбы, но игрок отказался от перехода, поскольку ничего не знал о переговорах.

Как сообщает As, Альба смирился с тем, что больше не будет безусловным игроком стартового состава, и обсудил ситуацию с Хави.

В текущем сезоне на счету Альбы 1 гол и 6 результативных передач в 19 матчах за «Барсу» во всех турнирах. Его статистика доступна здесь.

Что ждет ваши любимые команды в 2023-м? Рассказываем судьбу даже небольших клубов!

Материалы по теме

22 комментария

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Philatelist79
Дружба дружбой, но тут намного больше. Это клуб.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
XavIniesta2008-2015
Ответ b_arfa
Как минимум уступает в скорости, технике и игре корпусом, единственное преимущество Альбы - это атакующие навыки, которые надеюсь Бальде с игровой практикой тоже приобретет
Если коротко: Бальде выходит в матчах, где будет много переходных фаз и,соответственно,очень нужна физика Бальде
Альба нужен в матчах, где Барселона будет больше вскрывать низкий и средний блок и,соответственно, нужнее атакующие навыки
Надеюсь,в будущем Бальде прокачает технику и понимание игры, потому что иногда решения на поле или исполнение некоторых передач вызывает фэйспалм
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
King_X
Ответ Fan of Sport
Я думаю, что и конфликта в целом не было, просто были разные мнения, Альба и сам понимает, что уступает Бальде во многих аспектах.
Его до сезона хотели продать без ведома Хорди
Хотя он столько очков и побед принёс
Разумеется, конфликт был
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Иван Кузнецов
Ответ b_arfa
Как минимум уступает в скорости, технике и игре корпусом, единственное преимущество Альбы - это атакующие навыки, которые надеюсь Бальде с игровой практикой тоже приобретет
Скорость и корпус согласен, но техника точно нет! Ты вероятно имел ввиду дриблинг! Техника у Альбы на 3 головы выше, та техника в обработке и передачах которую демонстрирует Альба, просто недоступна Бальде. Я кстати искренне не понимаю почему Бальде, а не Альба!! Да он быстрее и дисциплинированней в обороне, но Альба тоже не тихоход, а в футбольном интеллекте, умении вовремя обострить, отдать сложный по исполнению разрезающий пас, он выше на световые годы, Бальде по футбольному глуп, уж простят меня его фанаты. Бежит, обводит, дошёл до штрафной и даже голову не поднимет, прострелит наугад!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
DolJun
Ответ Blaumerc
Канте до Бускетса как пешком до луны
бускец бы со стыда сгорел, если бы вживую увидел как на самом деле должен играть опорник
0
-3
-3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Maliw Ali
Альба ещё хорош и всё тот же (со своими минусами и плюсами ), думаю и следующий год он на таком же уровне будет и только через год начнёт сдавать.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Роман
Физрук хорош. Порядок наведёт и неважно легенда ты или нет.

Альба пусть радуется, что Чави его не выгоняет из клуба.
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Марслан Акматалиев
Мне было бы очень интересно посмотреть на Жорди в полузащите или в атаке.
Учитывая проблемы Барсы с составом, ужасная форма Фати и Торреса и атакующими навыками Альбы - это выглядело бы интересно)
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Anar Zeynalov
Ответ Fan of Sport
Я думаю, что и конфликта в целом не было, просто были разные мнения, Альба и сам понимает, что уступает Бальде во многих аспектах.
А в каких именно? У Альбы за сезон больше голевых передач чем у кого либо другого игрока
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Владимир Самсонов
Ответ Fan of Sport
Я думаю, что и конфликта в целом не было, просто были разные мнения, Альба и сам понимает, что уступает Бальде во многих аспектах.
Я не так много матчей смотрю Барсы, но как не включу - Бальде играет нормально или так себе, а Альба хорош.
Есть ощущение, что его выдавливают из-за возраста и большого контракта.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Игорь Удалов
Очень важный игрок. Нельзя отпускать. Очень много сделал для Барсы. Можно и закончить тут карьеру.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Леван Мкртчян
Ответ Vinnipukh Vinni
На данный момент он превосходит Бальде во всех аспектах. Просто его пытаются слить из-за возраста. Через год или через два он может начать уступать Бальде. Но может и не начать.
Во всех?
Как минимум скорость, дриблинг, объем выполняемой работы и игра один в один ( что впереди , что сзади) --- все это на стороне Бальде.
Хави не дурак, что играет именно с ним в основе, практически во всех важных матчах сезона.
На стороне Альбы ---- опыт, качество и нацеленность паса в штрафную площадь соперника и прекрасный тайминг в момент подключения к атаке и выбора момента для передачи.
Альба явно лучше лишь в игре против автобусов с низким контр-атакующим потенциалом.
Во всех остальных случаях , как минимум, всё очень и очень спорно
+2
-3
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Blaumerc
Ответ DolJun
альба присел под алонсо, гавич при встрече с бистом кристенсеном вообще поспешил карьеру завершить от стыда. и это только те, что пришли лучшей лиги мира бесплатно. представляю что стало бы с бускетцем перейди туда канте - чел когда увидел бы что из себя представляет настоящий опорник - явно для себя бы новое название роли придумал, например пасун поперек-назад.
Канте до Бускетса как пешком до луны
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Jaha Kudusov
Ответ Vinnipukh Vinni
На данный момент он превосходит Бальде во всех аспектах. Просто его пытаются слить из-за возраста. Через год или через два он может начать уступать Бальде. Но может и не начать.
Не согласен! Твою позицию я понимаю, но поддержу лишь, если рассмотреть отдельно каждый аспект, в том что Альба на опыте, у Альбы сильно развита "чуйка" что в плане паса, что в плане когда нужно с дуру зарядить в ворота, НО физика, а это очень важно, на стороне Бальде: он быстрее, он ловчее, да и мозги у него есть. Остаётся лишь один не мало важный аспект: доверие, Альбе доверяют полагаясь на выше сказанное, а вот Бальде пока ещё относительно серая мышка, хотя мнение Хави уважает и признает вся тима и если Эрнандес выпускает его, значит и команда будет относиться к нему должным образом.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Руслан Нотарев
Ответ Vinnipukh Vinni
На данный момент он превосходит Бальде во всех аспектах. Просто его пытаются слить из-за возраста. Через год или через два он может начать уступать Бальде. Но может и не начать.
Бальде быстрее и лучше в обороне
+1
-2
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
EminenceGrise
Очень хорошая новость. Уверен, что это было непросто. Хави утверждается как тренер и авторитет даже для таких легенд как Альба.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
b_arfa
Ответ Vinnipukh Vinni
На данный момент он превосходит Бальде во всех аспектах. Просто его пытаются слить из-за возраста. Через год или через два он может начать уступать Бальде. Но может и не начать.
Как минимум уступает в скорости, технике и игре корпусом, единственное преимущество Альбы - это атакующие навыки, которые надеюсь Бальде с игровой практикой тоже приобретет
+8
-5
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Black Phoenix
К сожалению, с возрастом ветераны должны всё больше уступать игровое время в пользу молодых: нагрузка, травмы, снижение результативности, футбольная старость...
Альба далеко не первый, и уж точно не последний.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Vinnipukh Vinni
Ответ Fan of Sport
Я думаю, что и конфликта в целом не было, просто были разные мнения, Альба и сам понимает, что уступает Бальде во многих аспектах.
На данный момент он превосходит Бальде во всех аспектах. Просто его пытаются слить из-за возраста. Через год или через два он может начать уступать Бальде. Но может и не начать.
+19
-5
+14
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
DolJun
Комментарий скрыт
0
-11
-11
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Леван Мкртчян
Источник - местный падре , у которого причащались Хави и Альба?
+3
-3
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Fan of Sport
Я думаю, что и конфликта в целом не было, просто были разные мнения, Альба и сам понимает, что уступает Бальде во многих аспектах.
+14
-7
+7
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий