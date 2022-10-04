Италия запросила экстрадицию Робиньо, виновного в изнасиловании. Бразилия вряд ли его выдаст – это не предусмотрено конституцией

Италия добивается экстрадиции бывшего форварда Робиньо из-за изнасилования.

По данным Sky TG24, Министерство юстиции послало в Бразилию запрос о направлении экс-футболиста на Апеннины. Ранее миланской прокуратурой был выдан международный ордер на арест бразильца.

Бразильским властям, по всей видимости, удалось установить местонахождение Робиньо, приговоренного итальянским судом к 9 годам лишения свободы за групповое изнасилование 23-летней албанской девушки, и об этом было сообщено в Италию.

Однако выдача экс-игрока крайне маловероятна, поскольку конституция не допускает экстрадиции своих граждан.

Робиньо осудили на 9 лет за изнасилование, но Бразилия не выдает его Италии. Форвард затих и почти не выходит на улицу без маскировки