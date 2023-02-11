«Химки» подписали хавбека сборной Гвинеи-Бисау Бикела

« » объявили о трансфере полузащитника Жаниу Бикела.

27-летний футболист присоединился к подмосковной команде в качестве свободного агента.

Ранее хавбек сборной Гвинеи-Бисау выступал в «Ванкувер Уайткэпс», софийском ЦСКА, НЕК, «Херенвене», а в сезоне-2021/22 играл в «Виченце». Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

Изображение: fckhimki.com

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