«Химки» подписали хавбека сборной Гвинеи-Бисау Бикела
«Химки» объявили о трансфере полузащитника Жаниу Бикела.
27-летний футболист присоединился к подмосковной команде в качестве свободного агента.
Ранее хавбек сборной Гвинеи-Бисау выступал в «Ванкувер Уайткэпс», софийском ЦСКА, НЕК, «Херенвене», а в сезоне-2021/22 играл в «Виченце». Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
Изображение: fckhimki.com
Что ждет ваши любимые команды в 2023-м? Рассказываем судьбу даже небольших клубов!
1) Пилят бабосы на трансферах непонятных легов
2) Вылетают в ФНЛ
3) В ФНЛ можно только 3 лега на поле. Значит можно пилить бабос на расторжении контрактов.