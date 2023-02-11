«Химки» подписали хавбека сборной Гвинеи-Бисау Бикела

Теги Химки премьер-лига Россия трансферы сборная Гвинеи-Бисау Жаниу Бикел Футбол

«Химки» объявили о трансфере полузащитника Жаниу Бикела.

27-летний футболист присоединился к подмосковной команде в качестве свободного агента.

Ранее хавбек сборной Гвинеи-Бисау выступал в «Ванкувер Уайткэпс», софийском ЦСКА, НЕК, «Херенвене», а в сезоне-2021/22 играл в «Виченце». Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

Изображение: fckhimki.com

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10 комментариев

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Любинко Друловича дрель
Отпустив Глушакова можно было всю сборную Гвинеи Бисау притащить
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Матвей Суицидин
Стоило расставаться с половиной команды, чтобы везти ноунеймов из Африки на их место.
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TiNO
Интересно, как всем этим новичкам-легионерам Гогниев будет объяснять за хоровод?)))
+1
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samarskij-kuzmich
Ну всё держите Садыгова семеро. Точно ворвётся в топ-3. Во Второй лиге.
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Николай Корягин
План у Химок такой:
1) Пилят бабосы на трансферах непонятных легов
2) Вылетают в ФНЛ
3) В ФНЛ можно только 3 лега на поле. Значит можно пилить бабос на расторжении контрактов.
+8
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+8
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Alexander Prokofyev
Оби Микел подъехал
+2
0
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Жаргал Шадапов
Бикей сразу вспомнился, в начале 2000х играл в Шиннике и Локомотиве
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Олег Комисаров
Набрали непонятных легов, а могли у Селюка проверенную черную икру отменного качества приобрести
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Sinister Kid
А Терюшков в курсе, что человек из недружественной страны приехал?
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Ахимассс
Терюшков лично привез. В отпуск ездил.
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